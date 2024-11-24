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Олег Гончар
Олег Гончар
9 минут назад
Рейтинг: +617
Посты: 1724

Из Пекина в Нью-Йорк за два часа: Space Transportation представила модель сверхзвукового самолета

Китайская компания Space Transportation на международной конференции Space Tech Expo & Conference Europe, которая завершилась 21 ноября в Бремене (Германия), показала модель своего будущего сверхзвукового самолета Cuantianhou. 

Сообщество
# Space Transportation
# авиация
# Китай
# технологии
Модель сверхзвукового самолета Cuantianhou компании Space Transportation на выставке Space Tech Expo & Conference Europe / © SpaceNews / Andrew Jones
Модель сверхзвукового самолета Cuantianhou компании Space Transportation на выставке Space Tech Expo & Conference Europe / © SpaceNews / Andrew Jones

Генеральный управляющий компании Space Transportation Фань Дэн сообщил, что инженеры планируют провести первые испытания прототипа многоразового сверхзвукового самолета Cuantianhou во второй половине 2025 года. По его словам, прототип сможет развивать крейсерскую скорость до 4900 километров в час, дальность полета составит 3000 километров, высота — более 20 километров.

Конечной целью проекта Cuantianhou станет создание к 2027 году летательного аппарата, который сможет перевозить двух пассажиров из Пекина в Нью-Йорк примерно за два часа.

Согласно планам компании, к 2031 году будет готов более крупный пассажирский самолет, который сможет перевозить уже 50 человек. Его длина составит 30 метров, масса — 70 тонн, скорость — до 6100 километров в час. 

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