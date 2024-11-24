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Из Пекина в Нью-Йорк за два часа: Space Transportation представила модель сверхзвукового самолета
Китайская компания Space Transportation на международной конференции Space Tech Expo & Conference Europe, которая завершилась 21 ноября в Бремене (Германия), показала модель своего будущего сверхзвукового самолета Cuantianhou.
Генеральный управляющий компании Space Transportation Фань Дэн сообщил, что инженеры планируют провести первые испытания прототипа многоразового сверхзвукового самолета Cuantianhou во второй половине 2025 года. По его словам, прототип сможет развивать крейсерскую скорость до 4900 километров в час, дальность полета составит 3000 километров, высота — более 20 километров.
Конечной целью проекта Cuantianhou станет создание к 2027 году летательного аппарата, который сможет перевозить двух пассажиров из Пекина в Нью-Йорк примерно за два часа.
Согласно планам компании, к 2031 году будет готов более крупный пассажирский самолет, который сможет перевозить уже 50 человек. Его длина составит 30 метров, масса — 70 тонн, скорость — до 6100 километров в час.
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Среди тысяч окаменелостей из раннеюрского озера нашли самый полный скелет древней двоякодышащей рыбы
Китайские палеонтологи раскопали богатый окаменелостями комплекс, раскрывающий разнообразную пищевую цепь пресноводного озера времен раннего юрского периода. Тысячи находок рыб, среди которых и новые виды, древних родственников акул и даже плезиозавров показали пеструю фауну, сохранившуюся после вымирания почти 200 миллионов лет назад.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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