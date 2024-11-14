Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX
Заместитель директора департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Игорь Пшеничников на площадке научно-популярного фестиваля «ВНауке» рассказал о создании в 2025 году экспериментальной ступени для отработки старта и посадки ракеты «Амур-СПГ» под названием «хоппер», или «кузнечик».
На это отреагировал обозреватель американского издания Ars Technica Эрик Бергер. Журналист заявил, что если Россия действительно начнет строить испытательный «хоппер» в следующем году, это подчеркнет, насколько сильно отстал от SpaceX в технологическом плане некогда доминирующий мировой поставщик услуг по запускам полезной нагрузки в космос.
Бергер напомнил, что SpaceX начала разработку «хоппера» еще в 2011 году, а первые испытания прошли годом позже в Макгрегоре, штат Техас.
«Хоппер», или «кузнечик» представляет собой экспериментальную ступень. Она предназначена для отработки технологии многоразового использования первой ступени российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ».
По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.
Вейпинг стал распространенным способом употребления никотина среди подростков наряду с сигаретами. При этом, как выяснили ученые из США, причины, по которым тинейджеры начинают курить, изменились по сравнению с предыдущим десятилетием.
Популярно мнение, что дети быстрее взрослых осваивают новые навыки, будь то изучение языков или отработка танцевальных движений. Тем не менее, как выяснили ученые из Дании, физиология это утверждение не доказывает.
Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.
Археологи определили возраст памятника, который относили к раннему Средневековью, и выяснили, что люди облюбовали это место за четыре тысячи лет до легендарного короля.
По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Контроль над демонами: почему Маск и Возняк требуют остановить развитие ChatGPT
Невероятные планеты и завораживающие туманности. Как и зачем иллюстрируют космос
О пыльце в ноздрях помпейцев, в московском воздухе и в криминалистике — разговор за жизнь с палинологом Еленой Северовой
«Стартест» от NASA
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии