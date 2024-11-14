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В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

Заместитель директора департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Игорь Пшеничников на площадке научно-популярного фестиваля «ВНауке» рассказал о создании в 2025 году экспериментальной ступени для отработки старта и посадки ракеты «Амур-СПГ» под названием «хоппер», или «кузнечик».

Концепт ракеты «Амур-СПГ» / © «Роскосмос»

На это отреагировал обозреватель американского издания Ars Technica Эрик Бергер. Журналист заявил, что если Россия действительно начнет строить испытательный «хоппер» в следующем году, это подчеркнет, насколько сильно отстал от SpaceX в технологическом плане некогда доминирующий мировой поставщик услуг по запускам полезной нагрузки в космос.

Бергер напомнил, что SpaceX начала разработку «хоппера» еще в 2011 году, а первые испытания прошли годом позже в Макгрегоре, штат Техас.

«Хоппер», или «кузнечик» представляет собой экспериментальную ступень. Она предназначена для отработки технологии многоразового использования первой ступени российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ».