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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
12 часов назад
Рейтинг: +929
Посты: 1875

В Китае показали макет собственной версии Starship

Китайские инженеры представили макет новой сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9», которая похожа на транспортную систему Starship компании SpaceX. По крайней мере, в одной из своих версий.

Сообщество
# StarShip
# Китай
# космос
# ракеты
# Чанчжэн-9
Макет ракеты «Чанчжэн-9» / © CNSA
Макет ракеты «Чанчжэн-9» / © CNSA

По информации, которая сопровождает макет на аэрокосмической выставке Airshow China 2024 в Чжухае, большую двухступенчатую ракету будут задействовать для отправки тайконавтов на Луну. «Чанчжэн-9» разрабатывают ​​как минимум в трех версиях, одна из которых — полностью многоразовая система по типу Starship.

На этом сходство с Starship не заканчивается. На верхней ступени «Чанчжэн-9» есть улучшающие маневренность закрылки — они установлены там же, где и на верхней ступени Starship.

Нижняя ступень китайской ракеты будет иметь 30 двигателей YF-215, которые работают на метане и используют в качестве окислителя основного горючего жидкий кислород. Первая ступень Starship — ускоритель Super Heavy, имеет 33 двигателя, работающие на тех же компонентах.

Так выглядел макет ракеты «Чанчжэн-9» в 2022 году / © CNSA
Так выглядел макет ракеты «Чанчжэн-9» в 2022 году / © CNSA

Ракета «Чанчжэн-9» достигнет 114 метров в высоту и сможет выводить на низкую околоземную орбиту 150 тонн полезной нагрузки. Starship, высотой 122 метра, способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку той же массы. 

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Комментарии

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2 Комментария
Serjo Djachkowski
Serjo Djachkowski
11 минут назад
-
0
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Умеют все таки мечтать и делать целепологание 150 тонн на орбите, Союз СПГ в 2030 с 12,5тоннами выглядит как газель рядом с Камазом. И в Китае подъсуетились делают аналог Starship.
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0
+
1 2
1 2
9 часов назад
-
0
+
"Нижняя ступень китайской ракеты будет иметь 30 двигателей YF-215, которые работают на метане и используют в качестве окислителя основного горючего жидкий кислород" По одной из версий это не просто метан, а вполне себе китайский Раптор. А почему нет?
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