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В Китае показали макет собственной версии Starship

Китайские инженеры представили макет новой сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9», которая похожа на транспортную систему Starship компании SpaceX. По крайней мере, в одной из своих версий.

Макет ракеты «Чанчжэн-9» / © CNSA

По информации, которая сопровождает макет на аэрокосмической выставке Airshow China 2024 в Чжухае, большую двухступенчатую ракету будут задействовать для отправки тайконавтов на Луну. «Чанчжэн-9» разрабатывают ​​как минимум в трех версиях, одна из которых — полностью многоразовая система по типу Starship.

На этом сходство с Starship не заканчивается. На верхней ступени «Чанчжэн-9» есть улучшающие маневренность закрылки — они установлены там же, где и на верхней ступени Starship.

Нижняя ступень китайской ракеты будет иметь 30 двигателей YF-215, которые работают на метане и используют в качестве окислителя основного горючего жидкий кислород. Первая ступень Starship — ускоритель Super Heavy, имеет 33 двигателя, работающие на тех же компонентах.

Так выглядел макет ракеты «Чанчжэн-9» в 2022 году / © CNSA

Ракета «Чанчжэн-9» достигнет 114 метров в высоту и сможет выводить на низкую околоземную орбиту 150 тонн полезной нагрузки. Starship, высотой 122 метра, способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку той же массы.