Лекция
16+
Бактерии и бактериофаги — кошки-мышки на молекулярном уровне

Слушатели узнают, как устроена иммунная система бактерий.

Курилка Гутенберга
17 ноября, 20:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Прямо у людей под носом уже миллиарды лет идет напряженное противостояние — самые маленькие существа на планете — бактерии — борются со своими вирусами бактериофагами. Каждое новое поколение хитрее и мощнее предыдущего, кто же останется победителем?

Аспирантка и стажер-исследователь Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Светлана Белухина расскажет:

  • Как устроена иммунная система бактерий?
  • Что общего у бактерий, бактериофагов и покемонов?
  • Как всего за последние пять-семь лет картина мира бактериального иммунитета перевернулась с ног на голову, и какую роль в этом сыграли научная конкуренция и новые технологии.

Расписание
17
Понедельник
Ноябрь 2025
Проспект Вернадского, 96 Москва
20:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

14 ноября, 11:57
Александр Речкин
2
# бактерии
# биология
# молекулы
