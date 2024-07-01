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14 минут назад
Надя Наумова
22

Ученые предположили, что вымирание динозавров помогло распространению винограда

4.7

Американские исследователи обнаружили в Южной Америке семена винограда возрастом от 19 до 60 миллионов лет. Это самые древние представители семейства виноградных, найденные в Западном полушарии. Благодаря находке ученые предположили, что распространению винограда поспособствовала массовая гибель динозавров.

Палеонтология
# виноград
# вымирание
# Динозавры
динозавры вымирание
Динозавры вымерли после падения крупного метеорита / © dinofakti.ru

Судя по останкам динозавров, эти древние животные вымерли в конце мелового периода, примерно 65 миллионов лет назад. За время своего существования они значительно повлияли не только на жизнь других животных, но и на растительность. По предположению ученых, крупные динозавры при движении ломали и валили деревья, из-за чего леса были намного реже, чем сейчас.

После падения метеорита и гибели динозавров некоторые тропические леса, в том числе в Южной Америке, стали более густыми. В то же время некоторые виды деревьев образовали подлесок и «навес». Благодаря этому стали развиваться вьющиеся растения, которые держатся с помощью лоз, в их числе оказался виноград.

Кроме того, за массовым вымиранием последовало увеличение разнообразия птиц и млекопитающих. По словам ученых, это тоже могло поспособствовать распространению винограда.

Виноградные косточки, которые навели на подобные выводы, нашли американские ученые в 2022 году. Они проводили полевые исследования в колумбийских Андах. Оказалось, что обнаруженные окаменелости — не только первая находка древнего винограда в Южной Америке, но и одна из старейших окаменелостей этого растения в мире.

Как отметили авторы исследования, само ископаемое семя крошечное, но его смогли идентифицировать по особой форме, размеру и другим морфологическим признакам. Кроме того, они провели компьютерную томографию окаменелости, показавшую ее внутреннюю структуру.

Команда назвала ископаемое Lithouva susmanii («каменный виноград Сусмана») — в честь знаменитого южноамериканского палеоботаника Артура Т. Сусмана из Филдовского музея.

«Этот новый вид важен еще потому, что он подтверждает южноамериканское происхождение группы, в которой эволюционировала обыкновенная виноградная лоза Vitis», — отметил соавтор исследования Грегори Сталл (Gregory W. Stull) из Национального музея естественной истории (США).

Научная статья опубликована в журнале Nature Plants.

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Палеонтология
# виноград
# вымирание
# Динозавры
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