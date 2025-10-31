Уведомления
Слушатели узнают, как редукция пальцев, удлиненные ноги и новые типы зубов позволили лошадям покорить степи.
Лошади, носороги и тапиры — все они начинались с крошечных многопалых зверьков вроде эоценового Hyracotherium. Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов разберет, как редукция пальцев, удлиненные ноги и новые типы зубов позволили лошадям покорить степи, а носорогам — стать тяжеловесами. Особое место займет гигант Paraceratherium, крупнейший наземный зверь в истории, а также его «соседи» — странные диноцераты, недолго правившие ранним кайнозоем. И, конечно, не забудет лектор и о халикотериях — «длинноруких» чудовищах прошлого.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
