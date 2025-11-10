О мероприятии

Приблизительно в середине 10 тысячелетия до н э. на территории Ближнего Востока люди перешли к производящему хозяйству (земледелию и скотоводству). Это повлияло на искусство, которое очень сильно изменилось. Визитной карточкой новой эпохи стала монументальная архитектура. Сенсационные открытия последних десятилетий раскрыли перед учеными и публикой древнейшие на сегодняшний день каменные храмы, такие, например, как уже ставшие знаменитыми постройки в Гебекли-тепе. Кроме этого сильно изменились и традиционные для первобытного искусства темы: изображения человека и животных. О том, как все эти изменения связаны с оседлым образом жизни и обособлением человека от мира дикой природы расскажет кандидат исторических наук Черленок Евгений Александрович.

