  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
15 ноября, 08:34
Рейтинг: +291
Посты: 862

Atlas против Optimus: подробное сравнение двух продвинутых гуманоидных роботов

В гонке за то, чтобы машины могли ходить, думать и работать как люди, гуманоидные роботы стали высшей мерой прогресса современной инженерии. Среди них Atlas от Boston Dynamics и Optimus от Tesla воплощают две противоположные философии.

Сообщество
# Boston Dynamics
# Optimus
# атлас
# Роботы
# технологии
Роботы Atlas (слева) и Optimus (справа) / © Boston Dynamics / Tesla
Роботы Atlas (слева) и Optimus (справа) / © Boston Dynamics / Tesla

Один стремится к максимальной подвижности и научным прорывам, другой — к доступности и практической пользе. Различия между ними — не просто вопрос маркетинга. Они проявляются в выборе аппаратных решений, в программных приоритетах, в демонстрациях и в ближайших планах компаний.

Boston Dynamics позиционирует Atlas как исследовательскую платформу для изучения «тотальной подвижности тела» и динамического управления. Это не коммерческий продукт, а инструмент для открытия новых стратегий передвижения и манипуляции объектами. Поэтому в демонстрациях упор делается на скорость, баланс и экстремальную ловкость.

Tesla, напротив, создает Optimus как универсального помощника, призванного выполнять «опасную, рутинную или скучную» работу, используя искусственный интеллект и производственные мощности компании.

Тем не менее, дорожные карты проектов постепенно сближаются. После перехода Atlas на полностью электрическую систему, Boston Dynamics начала сотрудничество с Hyundai Motor Company, тестируя робота на производственных линиях.

Tesla, в свою очередь, уже использует Optimus для выполнения ряда задач на собственных заводах и объявила о создании пилотной линии по сборке роботов в Фримонте — первом шаге к промышленному внедрению.

Atlas, долгое время использовавший гидравлику для достижения высокого крутящего момента и приложения силы, в последней версии перешел на электрические приводы, сохранив динамические возможности при повышенной эффективности и простоте обслуживания. Это решение подчеркивает, что для Boston Dynamics производительность важнее экономии.

Optimus, напротив, с самого начала создавался как полностью электрический, лёгкий и тихий робот, рассчитанный на массовое производство и энергоэффективность. Это накладывает ограничения: он лучше подходит для непрерывных, но менее силовых задач, чем для акробатики.

Если аппаратная часть Atlas оптимизирована для пиковых нагрузок, то у Optimus приоритетом являются надежность, себестоимость и интеграция в рабочие процессы.

Atlas опирается на реактивное управление в реальном времени, сложные балансировочные модели и планировщики движений, использующие высокочастотные приводы для восстановления равновесия и выполнения акробатических действий. Система восприятия (камеры, инерциальные датчики, LiDAR) интегрируется с этими контурами управления, обеспечивая мгновенные рефлексы.

Tesla, напротив, делает ставку на нейросети, обученные на миллионах часов данных. Задача — перенести зрение и понимание сцены, разработанные для автомобилей, в тело, способное взаимодействовать с окружающим миром. Такой подход дает обобщение через большие данные, но требует огромных объемов информации, точных симуляций и надежных систем безопасности перед тем, как робот сможет работать без присмотра.

Последняя версия Atlas — полностью электрический гуманоид, созданный для подвижности, ловкости и гибкости. Рост — около 1,5 метра, масса — около 89 килограммов, 28 степеней свободы, скорость — до 2,5 метров в секунду. Оборудован LiDAR и стереокамерами для навигации.

Optimus, по данным Tesla, имеет рост 1,73 метра, вес 57 килограммов, способен нести до 20 килограмм и поднимать до 68 килограмм. У робота — до 40 приводов и степеней свободы, что делает его более анатомически детализированным.

Оба проекта активно развиваются. Tesla уже работает над третьим поколением Optimus — с улучшенными кистями, облегченными приводами и более плавными движениями.

Следующий этап в развитии гуманоидных роботов наступит тогда, когда они начнут приносить реальную экономическую пользу, а не просто появляться в вирусных видео.

Для Atlas это означает доказать, что высокоподвижная, полностью электрическая система способна выполнять рутинную работу без компромиссов, свойственных исследовательским прототипам.

Для Optimus — выйти за пределы контролируемых задач и превратиться в самостоятельного, надежного работника, способного быстро адаптироваться к новым функциям.

Настоящий прорыв произойдет тогда, когда роботы смогут работать долгое время без сбоев, легко обслуживаться и безопасно взаимодействовать с людьми.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Чего Микита хотел от Маланьи? Порядки и нравы Древнего Новгорода
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Вызовы и будущее коррекции дефектов кожи
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Ускорительный комплекс NICA
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Большой Брат в Москве: зачем город собирает данные о жителях
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Оптимизация — как она возникла и зачем она нужна
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Энергия и Буран — последние шедевры советской космонавтики
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Как накормить мир: свет, вода и немного науки
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Гигантские глаза Вселенной: как создают оптику для телескопов
Экспериментаниум
Москва
Лекция
15 Ноя
1100
Необычные и редкие патологии человеческого тела
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
14 ноября, 08:16
Юлия Трепалина

Уровень агрессии в онлайн-порно вырос почти втрое за четверть века

Смотрящие онлайн-порно сегодня видят сцены физической агрессии гораздо чаще, чем это было 15-20 лет назад. К такому выводу пришел канадский социолог, изучив 255 самых просматриваемых видео, размещенных на популярном порносайте Pornhub с 2000 по 2024 год.

Психология
# агрессия
# видео
# контент
# порно
# порнография
# секс
# сексуальное насилие
13 ноября, 17:09
ФизТех

Физики переписали правила для сингулярностей пространства-времени

Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.

ФизТех
# классификация
# модели
# пространственно-временной континуум
# Сингулярность
# физика
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Цифровой двойник: как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников

    14 ноября, 15:35

  2. «Яндекс» объявил лучших преподавателей, обучающих специалистов по ИИ

    14 ноября, 15:28

  3. Морские биологи точно подсчитали, сколько нужно кальмаров для прокорма черных дельфинов

    14 ноября, 14:54

  4. Анорексия: риски для здоровья и параллели с шизофренией

    14 ноября, 12:09
Выбор редакции

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

Последние комментарии

дмитрий bratan
28 минут назад
Neman, ну не марафон же смотреть, как ты

Рейтинг стран с самым высоким ростом ВВП в 2025 году

дмитрий bratan
29 минут назад
Гена, конечно, хохлядия, твоя ненька

Рейтинг стран с самым высоким ростом ВВП в 2025 году

дмитрий bratan
30 минут назад
Юрий, Раджа продал Ганеше 1кг яблок за 1$, а Билл продал Тому 1 кг яблок за 10$. У Раджи ВВП 1 доллар, у Тома с Биллом 10$. Следует отметить , что "яблоки"

Рейтинг стран с самым высоким ростом ВВП в 2025 году

играем
1 час назад
Виталий, так это вы последний молодой зэк в колонии в Полярном?)

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

играем
1 час назад
Виталий, кому какие родственники - ближе, тот о тех и думает

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

играем
1 час назад
Андрей, а Россия не может собрать автомобиль). И что? ес - сколько лет существует? Тем более что ЕС не государство а союз. Большинству стран которых

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

играем
1 час назад
Виталий, заврался совсем

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Сергей Богачёв
1 час назад
Тот момент, когда ты занимаешься не торговлей на бирже, а выпуском государственных долговых облигаций

Алгоритм, управляющий триллионами: как работает Aladdin от BlackRock

Дмитрий Глебов
2 часа назад
А почему токамак? Лет 10 назад читал про перспективность реакторов на открытых магнитных ловушках и тоже в России это разрабатывали и утверждали,

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Русалина Русалина
2 часа назад
Alexey, не надо тут конформистского сиропа, шлепки - это больно это насилие, за волосы это тоже больно. Движения тут не пишут это все настраивают сами

Уровень агрессии в онлайн-порно вырос почти втрое за четверть века

Русалина Русалина
2 часа назад
Шлепки по ягодицам это больно, это вызывает отвращение к партнеру, ни о каком оргазме и речи быть не может. Также вызывает отвращение и недоумение

Уровень агрессии в онлайн-порно вырос почти втрое за четверть века

Edil Edil
3 часа назад
ИИ-гонка началась: Вначале элита будет конкурировать – по-прежнему настраивая людей против другой элиты. Но потом люди станут просто помехой.

Будущее, которое вам не понравится: пять вероятных сценариев

Edil Edil
3 часа назад
Yelena, Пакостит землю на 99% - народ. А для роботов возможна 100% переработка.

Будущее, которое вам не понравится: пять вероятных сценариев

Edil Edil
3 часа назад
alex, У домашних питомцев жизнь улучшилась тоже. Просто они 100% управляемы.

Будущее, которое вам не понравится: пять вероятных сценариев

Edil Edil
4 часа назад
Марина, Именно это и заканчивается – продавать будут – друг другу, а не народу.

Будущее, которое вам не понравится: пять вероятных сценариев

Сергей Механик
4 часа назад
Иван, информации об упомянутом вами "раскатывании губ" не слышал. Мне оно кажется довольно странным и абсурдным. В этот вопрос так глубоко не

Embraer превратит штурмовик A-29 Super в «охотника за дронами»

Андрей Колесников
5 часов назад
Neman, https://pikabu.ru/story/lideryi_evropyi_podderzhali_prizyiv_ostanovitsya_na_tekushchey_linii_fronta_na_ukraine_13312448?cid=370829445

Рейтинг стран с самым высоким ростом ВВП в 2025 году

роман бугло
5 часов назад
Убогий и нация твоя такая же.

Рейтинг стран с самым высоким ростом ВВП в 2025 году

Lumen
6 часов назад
Igor, приведёт толпу друзей)

Шмели научились понимать азбуку Морзе

Иван Колупаев
7 часов назад
Сергей, укропы тоже раскатали губу на этот надежный инструмент. Правда сами же отмечают что от страны члена "путинской" БРИКС им получить что-то

Embraer превратит штурмовик A-29 Super в «охотника за дронами»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно