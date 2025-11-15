Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Atlas против Optimus: подробное сравнение двух продвинутых гуманоидных роботов

В гонке за то, чтобы машины могли ходить, думать и работать как люди, гуманоидные роботы стали высшей мерой прогресса современной инженерии. Среди них Atlas от Boston Dynamics и Optimus от Tesla воплощают две противоположные философии.

Роботы Atlas (слева) и Optimus (справа) / © Boston Dynamics / Tesla

Один стремится к максимальной подвижности и научным прорывам, другой — к доступности и практической пользе. Различия между ними — не просто вопрос маркетинга. Они проявляются в выборе аппаратных решений, в программных приоритетах, в демонстрациях и в ближайших планах компаний.

Boston Dynamics позиционирует Atlas как исследовательскую платформу для изучения «тотальной подвижности тела» и динамического управления. Это не коммерческий продукт, а инструмент для открытия новых стратегий передвижения и манипуляции объектами. Поэтому в демонстрациях упор делается на скорость, баланс и экстремальную ловкость.

Tesla, напротив, создает Optimus как универсального помощника, призванного выполнять «опасную, рутинную или скучную» работу, используя искусственный интеллект и производственные мощности компании.

Тем не менее, дорожные карты проектов постепенно сближаются. После перехода Atlas на полностью электрическую систему, Boston Dynamics начала сотрудничество с Hyundai Motor Company, тестируя робота на производственных линиях.

Tesla, в свою очередь, уже использует Optimus для выполнения ряда задач на собственных заводах и объявила о создании пилотной линии по сборке роботов в Фримонте — первом шаге к промышленному внедрению.

Atlas, долгое время использовавший гидравлику для достижения высокого крутящего момента и приложения силы, в последней версии перешел на электрические приводы, сохранив динамические возможности при повышенной эффективности и простоте обслуживания. Это решение подчеркивает, что для Boston Dynamics производительность важнее экономии.

Optimus, напротив, с самого начала создавался как полностью электрический, лёгкий и тихий робот, рассчитанный на массовое производство и энергоэффективность. Это накладывает ограничения: он лучше подходит для непрерывных, но менее силовых задач, чем для акробатики.

Если аппаратная часть Atlas оптимизирована для пиковых нагрузок, то у Optimus приоритетом являются надежность, себестоимость и интеграция в рабочие процессы.

Atlas опирается на реактивное управление в реальном времени, сложные балансировочные модели и планировщики движений, использующие высокочастотные приводы для восстановления равновесия и выполнения акробатических действий. Система восприятия (камеры, инерциальные датчики, LiDAR) интегрируется с этими контурами управления, обеспечивая мгновенные рефлексы.

Tesla, напротив, делает ставку на нейросети, обученные на миллионах часов данных. Задача — перенести зрение и понимание сцены, разработанные для автомобилей, в тело, способное взаимодействовать с окружающим миром. Такой подход дает обобщение через большие данные, но требует огромных объемов информации, точных симуляций и надежных систем безопасности перед тем, как робот сможет работать без присмотра.

Последняя версия Atlas — полностью электрический гуманоид, созданный для подвижности, ловкости и гибкости. Рост — около 1,5 метра, масса — около 89 килограммов, 28 степеней свободы, скорость — до 2,5 метров в секунду. Оборудован LiDAR и стереокамерами для навигации.

Optimus, по данным Tesla, имеет рост 1,73 метра, вес 57 килограммов, способен нести до 20 килограмм и поднимать до 68 килограмм. У робота — до 40 приводов и степеней свободы, что делает его более анатомически детализированным.

Оба проекта активно развиваются. Tesla уже работает над третьим поколением Optimus — с улучшенными кистями, облегченными приводами и более плавными движениями.

Следующий этап в развитии гуманоидных роботов наступит тогда, когда они начнут приносить реальную экономическую пользу, а не просто появляться в вирусных видео.

Для Atlas это означает доказать, что высокоподвижная, полностью электрическая система способна выполнять рутинную работу без компромиссов, свойственных исследовательским прототипам.

Для Optimus — выйти за пределы контролируемых задач и превратиться в самостоятельного, надежного работника, способного быстро адаптироваться к новым функциям.

Настоящий прорыв произойдет тогда, когда роботы смогут работать долгое время без сбоев, легко обслуживаться и безопасно взаимодействовать с людьми.