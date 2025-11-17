  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
17 ноября, 14:10
Рейтинг: +724
Посты: 2198

Российский мини-«Солнцепек» впервые применили в зоне СВО

На фронте впервые задействовали роботизированный вариант тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». 

# оружие
# Россия
# технологии
Мини-«Солнцепек» / © Telegram-канал SHOT
Мини-«Солнцепек» / © Telegram-канал SHOT

Как сообщил Telegram-канал SHOT, десантные подразделения провели его первое боевое применение на Сумском направлении, нанеся удары по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дистанционно управляемый робот, работающий на удалении 600–1000 метров от оператора, получил неофициальное название мини-«Солнцепек» или «Солнцепек-младший». Его ключевая задача — скрытно приблизиться к районам размещения сил противника и выполнить точечные огневые поражения. Координацию действий обеспечивает оператор беспилотника, который с высоты фиксирует цели и передает их точные координаты на пульт комплекса.

Вооружение роботизированной установки представлено одноразовыми термобарическими боеприпасами «Шмель». Один выход комплекса позволяет выполнить до десяти высокоточных ударов по противнику. Робот способен поражать не только живую силу, но и тяжелую бронетехнику.

Компактный беспилотный аналог тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» позволяет снизить риски для личного состава, исключая необходимость работы расчета под огнем противника.

