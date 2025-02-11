В России впервые продемонстрировали эффективную работу беспроводного канала 6G

Исследователи МИЭМ НИУ ВШЭ впервые в России показали эффективную работу беспроводного канала связи 6G на частотах субтерагерцового диапазона. Устройство передает данные со скоростью 12 гигабит в секунду и сохраняет стабильность сигнала, автоматически переключаясь при блокировке. Показатели соответствуют международным стандартам 6G.

Описание некоторых элементов системы представлено в статье , опубликованной в архиве электронной печати arXiv.

Ученые МИЭМ НИУ ВШЭ впервые в России показали эффективную работу системы передачи данных шестого поколения (6G). Эксперимент подтвердил, что система может работать в лабораторных условиях, сохраняя высокую скорость передачи данных и устойчивость связи. В демонстраторе использовались частоты 141–148,5 и 151,5–164 ГГц, а скорость передачи данных достигла 12 Гбит/с. Эти показатели соответствуют международным стандартам, предъявляемым к каналам связи сетей шестого поколения (6G) и IMT-2030, в частности ETSI GR THz 002 V1.1.1 (март 2024 года) и Международного союза электросвязи (МСЭ) ITU-R M.2160.

Главной особенностью системы стало управление распределением сигнала в реальном времени. Если сигнал блокируется, система автоматически переключается на другую антенну. Это делает связь устойчивой даже в сложных условиях. Часть компонентов системы разработана в МИЭМ НИУ ВШЭ и МПГУ. Это, например, панель RIS (соответствующая ITU-R M.2541-0, май 2024 года), или частотно-селективная поверхность, которая управляет направлением передачи сигнала, а также диодные детекторы, позволяющие системе работать на субтерагерцовых частотах.

Сейчас дальность работы системы ограничена размером помещения, но это можно изменить, заменив антенны. Технология может быть полезна в высокоскоростных сетях связи, системах интернета вещей. Ученые планируют использовать машинное обучение для улучшения распределения сигнала и защиты от помех.

«Мы показали, что система 6G может стабильно передавать данные на нужных частотах и скорости. Это важный шаг для развития технологий связи. В будущем мы будем работать над тем, чтобы сделать систему еще устойчивее с помощью машинного обучения. Например, мы планируем научить ее автоматически управлять лучом сигнала так, чтобы связь оставалась стабильной даже при движении пользователей», — комментирует директор Научно-исследовательского института телекоммуникаций МИЭМ НИУ ВШЭ профессор Евгений Кучерявый.

Разработка заинтересовала телекоммуникационные компании. Уже обсуждаются варианты создания коммерческих устройств, которые смогут конкурировать с зарубежными аналогами.

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