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27 минут назад
НИУ ВШЭ
34

В России впервые продемонстрировали эффективную работу беспроводного канала 6G

4.7

Исследователи МИЭМ НИУ ВШЭ впервые в России показали эффективную работу беспроводного канала связи 6G на частотах субтерагерцового диапазона. Устройство передает данные со скоростью 12 гигабит в секунду и сохраняет стабильность сигнала, автоматически переключаясь при блокировке. Показатели соответствуют международным стандартам 6G.

НИУ ВШЭ
# 6G
# машинное обучение
# мобильная связь
# сигнал
# телекоммуникации
В НИУ ВШЭ продемонстрировали эффективную работу беспроводного канала 6G / © Igor vulkiye, unsplash.com

Описание некоторых элементов системы представлено в статье, опубликованной в архиве электронной печати arXiv.

Ученые МИЭМ НИУ ВШЭ впервые в России показали эффективную работу системы передачи данных шестого поколения (6G). Эксперимент подтвердил, что система может работать в лабораторных условиях, сохраняя высокую скорость передачи данных и устойчивость связи. В демонстраторе использовались частоты 141–148,5 и 151,5–164 ГГц, а скорость передачи данных достигла 12 Гбит/с. Эти показатели соответствуют международным стандартам, предъявляемым к каналам связи сетей шестого поколения (6G) и IMT-2030, в частности ETSI GR THz 002 V1.1.1 (март 2024 года) и Международного союза электросвязи (МСЭ) ITU-R M.2160.

Главной особенностью системы стало управление распределением сигнала в реальном времени. Если сигнал блокируется, система автоматически переключается на другую антенну. Это делает связь устойчивой даже в сложных условиях. Часть компонентов системы разработана в МИЭМ НИУ ВШЭ и МПГУ. Это, например, панель RIS (соответствующая ITU-R M.2541-0, май 2024 года), или частотно-селективная поверхность, которая управляет направлением передачи сигнала, а также диодные детекторы, позволяющие системе работать на субтерагерцовых частотах.

Сейчас дальность работы системы ограничена размером помещения, но это можно изменить, заменив антенны. Технология может быть полезна в высокоскоростных сетях связи, системах интернета вещей. Ученые планируют использовать машинное обучение для улучшения распределения сигнала и защиты от помех.

«Мы показали, что система 6G может стабильно передавать данные на нужных частотах и скорости. Это важный шаг для развития технологий связи. В будущем мы будем работать над тем, чтобы сделать систему еще устойчивее с помощью машинного обучения. Например, мы планируем научить ее автоматически управлять лучом сигнала так, чтобы связь оставалась стабильной даже при движении пользователей», — комментирует директор Научно-исследовательского института телекоммуникаций МИЭМ НИУ ВШЭ профессор Евгений Кучерявый. 

Разработка заинтересовала телекоммуникационные компании. Уже обсуждаются варианты создания коммерческих устройств, которые смогут конкурировать с зарубежными аналогами.

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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НИУ ВШЭ
# 6G
# машинное обучение
# мобильная связь
# сигнал
# телекоммуникации
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# Германия
# древние виды
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Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
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Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.

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