Учиться оказалось эффективнее у тех, кто нам нравится

Ученые выяснили, что наш мозг «запрограммирован» эффективно учиться у тех людей, которые нам нравятся по тем или иным параметрам.

Память — очень важная функция, которая позволяет нам учиться: извлекать уроки из нового опыта и обновлять уже существующие знания. При этом есть вещи, о которых мы не знаем, однако можем делать о них довольно точные выводы, просто сопоставляя те или иные факты.

Например, увидев в парке необычную собаку, которая гуляет с мужчиной, а на следующий день — то же животное на поводке у женщины, мы можем сделать вывод о том, что эти два человека как-то связаны между собой (например, имеют романтические отношения). Такой вывод может оказаться вполне достоверным, хотя мы не знаем точно, какая связь существует между этими людьми.

Умение делать подобные выводы называют интеграцией памяти. На ней же основаны быстрота и гибкость процесса обучения.

Чтобы глубже понять, что влияет на нашу способность учиться и делать выводы, ученые из университетов Мюнстера (Германия) и Лундского (Швеция) провели серию экспериментов, где участников (всего 189 человек) просили обучать друг друга. Испытуемым предлагали запоминать и ассоциативно связывать различные объекты. Среди них были, например, такие: мяч, миска, ложка, ножницы и другие предметы повседневного быта.

Участников также опрашивали на предмет того, насколько по разным показателям (внешность, политические взгляды, специальность, привычки в питании, любимые виды спорта, хобби, музыка) им нравился тот или иной человек, который будет обучать их выполнять задания. Исходя из этих предпочтений одних испытуемых формировали в команды, а других — нет.

Выяснилось, что участники справлялись с заданиями лучше, если им нравились люди, которые их обучали, если они были из одной с ними «команды».

«Мы склонны наиболее эффективно устанавливать новые связи и обновлять наши знания на основе информации, полученной от групп, которые нам симпатичны. Это и понятно, ведь такие люди обычно предоставляют информацию, которая согласуется с нашими ранее существовавшими убеждениями и идеями. Особенно удивляет тот факт, что мы по-разному воспринимаем даже нейтральную информацию в зависимости от того, кто ее нам сообщает», — рассказал профессор психологии из Лундского университета Микаэль Йоханссон.

По мнению ученых, понимание основ того, как наш мозг сопротивляется получению знаний от тех или иных людей, поможет эффективнее влиять на процессы обучения. Выводы исследователей опубликованы в журнале Communications Psychology.

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