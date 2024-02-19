  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
59 минут назад
МИФИ
32

Нейросеть займется поиском идеального средства борьбы с коррозией

4.4

Коррозия приводит ежегодно к миллиардным убыткам, «съедает» несколько процентов мирового ВВП, поэтому разработка ингибиторов коррозии — веществ, замедляющих или предотвращающих ее течение — остается в фокусе внимания многих научных групп. Особенно серьезную опасность для стали представляют кислые среды, в частности, нефть. В ближайшее время поиском идеальной молекулы, для защиты стали от коррозии займется нейросеть. Пока международные научные группы, в состав которых входят российские ученые из НИЯУ МИФИ, занимаются предварительными исследованиями, призванным и накопить информацию для нейросети.

МИФИ
# гетероатомы
# ингибиторы
# коррозия
# нейросеть
# поляризация
# сталь
Нейросеть займется поиском идеального средства борьбы с коррозией
Нейросеть займется поиском идеального средства борьбы с коррозией / © Getty images

Результаты этих исследований опубликована в научном журнале Results in Surfaces and Interfaces. Важнейшие составляющие хорошего органического ингибитора – это гетероатомы, такие как сера или азот, а также замкнутые атомные кольца. И то и другое имеется у пиразола, благодаря чему его производные часто используются в качестве ингибиторов. Они образуют на стальной поверхности надежную защитную пленку, непроницаемую для кислот. Дополнительные функциональные группы могут играть как положительную, так и отрицательную роль с точки зрения защиты от коррозии.

Профессор НИЯУ МИФИ Константин Катин в составе международного научного коллектива исследовал способность производных пиразола защищать сталь от коррозии. По его словам, догадаться, как именно должна выглядеть нужная молекула, – непростая задача. Каждый год химики синтезируют и испытывают множество новых ингибиторов, однако, далеко не все из них находят практическое применение.

«Благодаря активности исследователей, накопился большой массив данных об ингибирующем действии сотен соединений. Мы рассчитываем, что скоро с этим массивом начнет работать нейронная сеть. Она поможет найти скрытые связи между строением и действием ингибитора, что позволит найти формулу «идеального»” ингибитора и сэкономить много времени на отказе от синтеза «неидеальных» молекул», – пояснил Константин Катин.

В своей работе исследователи рассчитали квантово-химические характеристики ингибиторов на основе пиразола, в том числе энергии граничных молекулярных орбиталей, силу взаимодействия со стальной поверхностью, поляризуемость, электрофильность и перенос заряда между ингибитором и сталью.

Молекула ингибитора «защищает» стальную поверхность от серной кислоты / © Пресс-служба МИФИ

«Рассчитанные характеристики могут влиять, а могут и не влиять на эффективность ингибитора. В самом ближайшем будущем нейронная сеть разберется с этим. Наша статья обеспечила новую порцию данных, которые сеть должна будет «переварить»», – отметил ученый.

Над созданием такой сети в НИЯУ МИФИ работает небольшая научная группа. Следующим шагом в ее работе может стать рассмотрение нескольких ингибиторов одновременно – они могут как «помогать», так и «мешать» друг другу. «При этом задействуются очень непростые механизмы, поэтому применимость нейросетей в данном случае остается под вопросом», – заключил Константин Катин.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МИФИ
30 статей
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - ведущий российский вуз, занимающийся подготовкой высококвалифицированных инженерных кадров для атомной отрасли, науки, IT-сферы, а также других высокотехнологичных секторов экономики России. Расположен в Москве, имеет 16 филиалов в разных регионах России, в Узбекистане и Казахстане
Показать больше
МИФИ
# гетероатомы
# ингибиторы
# коррозия
# нейросеть
# поляризация
# сталь
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Фев
Бесплатно
Бердвотчинг как искусство наблюдения за птицами
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
19 Фев
Бесплатно
Звуковая среда: что такое акустическая экология и зачем ее изучать
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Фев
500
Век XII: самураи приходят к власти
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
21 Фев
Бесплатно
С громом и в облаке плазмы — как возвращаются с орбиты
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
21 Фев
550
Открытие мира галактик
Московский Планетарий
Москва
Лекция
21 Фев
600
Приматы: в прошлом и настоящем
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Фев
600
Общая структура физической картины мира. Классическая механика
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Фев
600
Состояния вещества: от протопланетных облаков до темной материи
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Фев
600
Историография эпохи Сражающихся царств
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 февраля
Мария Азарова

Стоматологи выяснили, как именно возникает неприятный запах изо рта 

Целью нового исследования было понять, какие бактерии полости рта отвечают за продукцию метантиола, или метилмеркаптана — бесцветного токсичного газа с сильным и неприятным запахом, напоминающим зловоние гнилой капусты.

Медицина
# бактерии
# запах
# метантиол
# метилмеркаптан
# ротовая полость
# стоматология
Вчера, 16:28
Даниил Сухинов

Бананы предложили использовать в борьбе с пластиковым мусором

Американские исследователи придумали новый способ борьбы одновременно с пластиковыми и пищевыми отходами. Они создали замену пластиковым упаковочным пленкам, использовав банановую кожуру. Новый материал по качеству не уступает привычному пластику, но разлагается в почве в сотни раз быстрее.

Химия
# банан
# пластик
# пластиковые отходы
# экология
4 часа назад
Полина

Исследование выявило факторы, влияющие на успех в музыкальной карьере

Подростки чаще пробуют писать музыку, если у них есть возможность получать соответствующее дополнительное образование, а также когда они чувствуют поддержку и преемственность. При этом есть пять типовых траекторий, которые приводят к собственному творчеству.

Психология
# музыка
# музыкальное образование
# музыкальные способности
# творчество
16 февраля
Мария Азарова

Стоматологи выяснили, как именно возникает неприятный запах изо рта 

Целью нового исследования было понять, какие бактерии полости рта отвечают за продукцию метантиола, или метилмеркаптана — бесцветного токсичного газа с сильным и неприятным запахом, напоминающим зловоние гнилой капусты.

Медицина
# бактерии
# запах
# метантиол
# метилмеркаптан
# ротовая полость
# стоматология
Вчера, 16:28
Даниил Сухинов

Бананы предложили использовать в борьбе с пластиковым мусором

Американские исследователи придумали новый способ борьбы одновременно с пластиковыми и пищевыми отходами. Они создали замену пластиковым упаковочным пленкам, использовав банановую кожуру. Новый материал по качеству не уступает привычному пластику, но разлагается в почве в сотни раз быстрее.

Химия
# банан
# пластик
# пластиковые отходы
# экология
15 февраля
Дарья Губина

Астрономы разуверились в обитаемости крупнейшего спутника Сатурна

Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.

Астрономия
# обитаемые планеты
# подледный океан
# Сатурн
# титан
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
1 февраля
Андрей

Геологи пересмотрели историю возникновения континентов

Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.

Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
23 января
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 48

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить