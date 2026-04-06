6 апреля, 13:16
Андрей Серегин
31

Терапия самоповреждений оказалась менее эффективной для мужчин

Новое исследование показало, что самые распространенные методы терапии самоповреждений, которые помогают женщинам, для мужчин практически бесполезны. Более того, после стандартного лечения мужчины продолжают наносить себе повреждения даже чаще, чем те, кто не получал помощи вовсе.

Психология
# болезни
# гендерные исследования
# самоповреждения
# суицид
Зажившие шрамы от самоповреждения / © James Heilman

Самоповреждение, или селфхарм, — это намеренное причинение вреда собственному телу, которое часто становится тревожным сигналом. Помимо непосредственных увечий, оно сильно повышает риск суицида. При этом наблюдается парадокс: женщины чаще наносят себе повреждения, но мужчины гораздо чаще погибают вследствие самоубийства — в Великобритании, например, в три раза чаще.

По мнению специалистов, так происходит из-за того, что мужчины нередко выбирают более опасные способы самоповреждения. Из-за распространенных стереотипов им бывает сложнее говорить о своих чувствах и обращаться за помощью. Кроме того, мотивы могут различаться: если у женщин самоповреждение часто связано с попыткой справиться с тяжелыми эмоциями, то у мужчин оно порой выступает как способ «доказать силу» или отреагировать на давление социальных ожиданий.

Ученые из Лондонского городского университета сравнили эффективность разных видов психотерапии и поддержки для мужчин и женщин, которые наносили себе повреждения. Они собрали и проанализировали данные 108 научных исследований, проводившихся с 1999 по 2024 год. Всего в этих исследованиях участвовали 15 405 человек, из них 76,1% составляли женщины. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Regional Health — Europe.

Авторы сравнили результаты мужчина и женщин, а также сопоставили их с теми, кто не получал специализированной поддержки. Анализировали разные методы: когнитивно-поведенческую терапию, диалектическую поведенческую терапию, семейную терапию, дистанционное сопровождение через сообщения и звонки и другие виды вмешательства.

Результаты показали, что психосоциальные вмешательства оказались эффективнее для женщин, чем для мужчин. Среди мужчин, проходивших лечение, 14,6% снова наносили себе повреждения после завершения программы, тогда как среди женщин с аналогичным лечением повторные случаи происходили реже. У женщин программы помощи действительно снижали риск повторных самоповреждений по сравнению с обычными методами поддержки — то есть работали лучше, чем стандартные подходы. А вот у мужчин такого снижения не наблюдали: стандартные методы не давали для них значимого эффекта.

При этом по другим показателям — уровню депрессии, социальной адаптации, мыслям о суициде и так далее — различий между мужчинами и женщинами не нашли. Не удалось выделить и какой-то один вид терапии, который однозначно лучше работал бы для мужчин. В подростковой группе половых различий в эффективности помощи тоже не обнаружили, а вот взрослые мужчины чаще повторяли самоповреждения, чем женщины.

Таким образом, ученые показали, что терапия селфхарма и суицида должна учитывать половые различия, особенно с учетом серьезности последствий при неэффективной терапии.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
78 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Психология
# болезни
# гендерные исследования
# самоповреждения
# суицид
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

Астрономия
# аэрозоли
# марс
# терраформирование Марса
Комментарии

