6 апреля, 13:26
Татьяна Зайцева
40

В человеческом поту обнаружили ключевой фактор врожденной устойчивости к симптомам гриппа

Антимикробный пептид, вырабатываемый потовыми железами, обладает антивирусной активностью, в частности прицельно подавляя размножение вируса гриппа, показали результаты нового исследования. У некоторых людей концентрация этого вещества в биологических жидкостях от природы повышена, благодаря чему они переносят грипп без симптомов.

Кадр из телесериала «Теория большого взрыва» / © Warner Bros. Television, CBS

Дермцидин — белок, который вырабатывают потовые железы. Около четверти века назад ученые выяснили, что дермцидин, синтез которого у человека кодирует ген DCD, обладает антибактериальными и антигрибковыми свойствами. Благодаря своему постоянному присутствию в составе пота, а значит, и на поверхности кожи, дермцидин, как компонент врожденного иммунитета, играет важную роль в защите организма от бактериальных и грибковых инфекций.

Однако, как установила группа испанских исследователей, статья которых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, защитная активность дермцидина не ограничивается бактериями и грибами.

Как выяснилось, этот белок также способен блокировать размножение возбудителей ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций). Респираторные вирусы проникают в организм через верхние дыхательные пути и поражают слизистую носа и его пазух, горла, гортани, трахеи, бронхов и легких.

Проводя эксперименты in vitro («в пробирке»), исследователи обнаружили, что дермцидин эффективно подавил все протестированные штаммы вируса гриппа А, а также вирус кори и человеческий коронавирус OC43 (один из распространенных возбудителей ОРВИ). А в экспериментах in vivo (на лабораторных мышах) дермцидин защитил организм грызунов от распространения вируса гриппа А.

Причем в случае вируса гриппа у дермцидина обнаружился совершенно новый, ранее неизвестный механизм действия. Ученые выяснили, что дермцидин связывается с гемагглютинином — белком, необходимым для проникновения вируса гриппа в клетку — в ключевом регионе, участвующем в процессе проникновения.

Это приводит к изменениям в гемагглютинине, из-за чего способность вируса сливаться с клеточной мембраной и, следовательно, инициировать инфекцию нарушается. Таким образом, дермцидин инактивирует вирус до того, как он сможет инфицировать клетку.

Этот механизм действия отличается от того, как работает большинство противовирусных препаратов от гриппа. Они блокируют другой вирусный белок, нейраминидазу (например, осельтамивир («Тамифлю»)). Недостаток такого механизма действия связан с тем, что у разных штаммов нейроминидаза может различаться. Это позволяет вирусу избегать воздействия препаратов, и они теряют свою эффективность.

В то же время дермцидин связывается с гемагглютинином на участке, который практически не изменяется между штаммами (в высококонсервативном регионе), а значит, способен защищать от разных вариантов вируса гриппа. Вполне возможно, что аналогичный механизм действия дермцидина распространяется на другие респираторные вирусы, такие как вирус кори и коронавирусы, предположили ученые.

Исследование показало, что дермицидин присутствует не только в поту, но и в других биологических жидкостях, которые выделяются в основных точках проникновения респираторных вирусов в организм, — выделениях из носоглотки, слюне и слезах. При этом во время ОРВИ концентрация дермцидина в этих жидкостях значительно повышается.

Но что особенно примечательно, у людей, которые устойчивы к ОРВИ и обычно не страдают от их распространенных симптомов, базовый уровень дермцидина в биологических жидкостях оказался в шесть раз выше, чем у тех, кто подвержен респираторным вирусным инфекциям.

«В целом эти результаты подтверждают идею о том, что дермцидин — часть первой линии врожденной иммунной защиты от этого типа инфекций», — отметила первый автор исследования Паула Корелл-Эскуин.

Она и ее коллеги уверены, что дермцидин — очень многообещающий кандидат для разработки новых стратегий борьбы с респираторными вирусными инфекциями.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

6 апреля, 08:00
Evgenia Vavilova

Физики нашли ответ на загадку о подавлении гармоник высокого порядка

Этот важный для исследователей инструмент разрушается за единичные фемтосекунды как будто без причины. В новом исследовании физики нашли два виновных в этом эффекта.

4 апреля, 13:20
Максим Абдулаев

У бактерий нашли тысячи новых систем противовирусного иммунитета

Биоинженеры из MIT обнаружили гены, которые спасают бактерии от вирусов, но структурно не похожи на известные аналоги. Всего удалось найти свыше 5000 потенциальных кандидатов. Лабораторные тесты подтвердили работу 42 новых систем, что значительно расширило список известных механизмов клеточной защиты.

3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Комментарии

