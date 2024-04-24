Восприимчивость к чужому мнению может спровоцировать суицидальное поведение у девочек-подростков с расстройствами пищевого поведения

Российские психологи обнаружили, что девочки-подростки, страдающие расстройствами пищевого поведения (анорексия, булимия), особенно те, у кого также диагностирована депрессия, часто прибегают к самоповреждению, обычно в виде порезов. Они также используют экстремальные методы похудения, такие как голодание и чрезмерные физические нагрузки, которые могут нанести вред здоровью. Такие дети, как оказалось, имеют высокую чувствительность к мнению окружающих.

Расстройства пищевого поведения (РПП) связаны с риском преждевременной смерти, суицидальным и самоповреждающим поведением. Слишком низкий или высокий индекс массы тела (ИМТ) и неадекватные способы контроля веса могут усугублять состояние больного. Кроме того, некоторые ученые утверждают, что фактором риска для РПП и самоповреждающего поведения может быть межличностная чувствительность, то есть высокая восприимчивость к чужому мнению. Однако комплексного исследования по этой теме не проводилось.

Российские ученые и психологи из Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой, Института психологии РАН, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Московского государственного психолого-педагогического университета и образовательного центра «Протон» провели исследование по теме развития РПП у девочек-подростков. Главной целью было выявить связь самоповреждающего и суицидального поведения со способами контроля веса, ИМТ и межличностной чувствительностью. Исследование опубликовано в журнале Consortium Psychiatricum.

В исследовании приняли участие девочки-подростки с диагнозом РПП, которые проходят лечение в специализированной клинике, а также ученицы одного из учебных заведений Москвы, у которых не наблюдалось РПП. Испытуемые заполняли анкету, в которой вопросы касались контроля за весом и самоповреждающего поведения, блиц-опросник суицидального риска (только в клинической выборке) и опросник межличностной чувствительности. Кроме того, был рассчитан ИМТ каждого подростка на основе его роста и веса.

«Анализ полученных результатов показал, – уточнила профессор кафедры клинической психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической психологии МГППУ Наталия Польская, – что девочки с диагнозом РПП чаще используют экстремальные способы контроля веса, а девочки без расстройства пищевого поведения — корректирующие стратегии, соответствующие в большей мере здоровому образу жизни».

Самоповреждающее поведение примерно в равном соотношении оказалось распространено в обеих группах. Данные показали, что чаще всего подростки прибегают к порезам. В группе РПП самоповреждающее поведение было связано с меньшим ИМТ, а в группе сравнения — со страхом отвержения и высокой межличностной чувствительностью.

Наибольшую уязвимость с точки зрения суицидального риска показали девочки-подростки с депрессивным синдромом и сопутствующей нервной анорексией/нервной булимией, использующие экстремальные способы контроля веса, с несуицидальными самоповреждениями и высокой межличностной чувствительностью.

Отличительная черта самоповреждающего поведения девочек-подростков с РПП — это сочетание несуицидальных самоповреждений со специфическими практиками ограничения питания и снижения веса (чрезмерные физические нагрузки, голодание), которые в большей мере направлены на причинение себе физического вреда, чем на соответствие социальным нормам.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

МГППУ 49 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.