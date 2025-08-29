В Иране обнаружили древнюю надпись размером со спичечный коробок

Иранские археологи нашли миниатюрную надпись 1600-летней давности. Она была высечена на скале в горном районе близ города Марвдешт, столицы провинции Фарс — исторической родины персов и персидского языка. Историки назвали находку выдающейся.

Размер надписи составил всего четыре сантиметра в ширину и семь в высоту. Буквы были выгравированы инструментом с наконечником толщиной полмиллиметра. Сам текст занимает девять строк, но две из них не видны из-за отложений осадочных пород, сообщил портал Ancientist.

Специалисты предположили, что надпись сделана пехлевийским и среднеперсидским письмом в период Сасанидов. Эта династия персидских шахиншахов правила Ираном с 224 по 651 год. Составил текст, вероятно, житель древнего города Истахр, что располагался недалеко от современного Марвдешта.

Истахр был не только резиденцией династии Сасанидов, но крупным политическим и культурным центром, а период их правления считают «золотым веком» персидского искусства и архитектуры. Руины дворца, храмов, оборонительных сооружений, гробниц и наскальные рельефы сохранились до наших дней в некрополях и архитектурных памятниках Бишапуре, Накше-Ростаме и Накше-Раджабе. Обнаруженную надпись уже отнесли к ценному историческому наследию.

«Это исключительное открытие — один из шедевров чистого иранского искусства эпохи Сасанидов. Такие выдающиеся находки в области культурного наследия могут стать символами национальной идентичности и источником туристической привлекательности в будущем», — отметил археолог, доктор исторических наук Аболхассан Атабаки.

Ученый уже провел детальное исследование текста и перевел его. Свои выводы он опишет в научной статье, которую планирует к публикации.

