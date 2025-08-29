Уведомления
В Иране обнаружили древнюю надпись размером со спичечный коробок
Иранские археологи нашли миниатюрную надпись 1600-летней давности. Она была высечена на скале в горном районе близ города Марвдешт, столицы провинции Фарс — исторической родины персов и персидского языка. Историки назвали находку выдающейся.
Размер надписи составил всего четыре сантиметра в ширину и семь в высоту. Буквы были выгравированы инструментом с наконечником толщиной полмиллиметра. Сам текст занимает девять строк, но две из них не видны из-за отложений осадочных пород, сообщил портал Ancientist.
Специалисты предположили, что надпись сделана пехлевийским и среднеперсидским письмом в период Сасанидов. Эта династия персидских шахиншахов правила Ираном с 224 по 651 год. Составил текст, вероятно, житель древнего города Истахр, что располагался недалеко от современного Марвдешта.
Истахр был не только резиденцией династии Сасанидов, но крупным политическим и культурным центром, а период их правления считают «золотым веком» персидского искусства и архитектуры. Руины дворца, храмов, оборонительных сооружений, гробниц и наскальные рельефы сохранились до наших дней в некрополях и архитектурных памятниках Бишапуре, Накше-Ростаме и Накше-Раджабе. Обнаруженную надпись уже отнесли к ценному историческому наследию.
«Это исключительное открытие — один из шедевров чистого иранского искусства эпохи Сасанидов. Такие выдающиеся находки в области культурного наследия могут стать символами национальной идентичности и источником туристической привлекательности в будущем», — отметил археолог, доктор исторических наук Аболхассан Атабаки.
Ученый уже провел детальное исследование текста и перевел его. Свои выводы он опишет в научной статье, которую планирует к публикации.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
В МГППУ выяснили, что умственный труд, стресс и интенсивные физические нагрузки истощают жизненные силы человека, сокращая его профессиональное долголетие и общую продолжительность активной жизни. Мозг, будучи энергозатратным органом, и чрезмерные нагрузки перераспределяют ресурсы организма, приводя к раннему выгоранию и проблемам со здоровьем.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
