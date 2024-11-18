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21 минута назад
ПНИПУ
19

В Перми предложили методику высокоточного определения параметров материала

4.3

Термомеханическая обработка — важный этап изготовления изделий из металлов и сплавов во многих отраслях промышленности. Она помогает придать им нужную форму, а также значительно улучшить механические свойства (прочность, пластичность), коррозионную стойкость и ряд других характеристик. Основным процессом при такой обработке считается рекристаллизация — перестроение зеренной структуры материала, приводящее к существенному изменению его свойств. Для детального описания этого процесса разработана модель, включающая целый набор параметров. Ученые Пермского Политеха предложили способ их определения, обеспечивающий наиболее точное соответствие между расчетом и экспериментом.

ПНИПУ
# зернистость
# математическая модель
# материалы
# термомеханическая обработка
В Пермском Политехе предложили методику высокоточного определения параметров материала / © Luke Thornton, Unsplash+

Статья опубликована в Russian Physics Journal. Исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты».

Термомеханическая обработка подразумевает совокупность операций деформации, нагрева, выдержки и охлаждения металлических сплавов с целью получения необходимой структуры и свойств. При такой обработке реализуется множество различных механизмов перестроения структуры, один из ключевых – рекристаллизация, во время которой образуются малодефектные зерна. В ходе обработки они растут, поглощая соседние более дефектные зерна. В результате формируется структура с новыми свойствами.

Ранее ученые ПНИПУ разработали многоуровневую модель для описания указанных процессов. Модель содержит набор соотношений и параметров, позволяющих детально учитывать действующие механизмы изменения структуры. Однако для получения достоверных численных результатов необходимо наиболее точно определить параметры модели при сопоставлении с экспериментальными данными.

Ученые Пермского Политеха провели идентификацию параметров разработанной модели с применением численных методов оптимизации. Идентификация проводилась в два этапа. На первом этапе получены приблизительные оценки значений параметров. На втором – производилось их уточнение через решение оптимизационной задачи по уменьшению отклонения экспериментальных и расчетных данных.

«Процедура оптимизации позволяет получать физически обоснованные значения параметров модели. После ее реализации соответствие численных и экспериментальных данных приблизилось к одному проценту, что подтверждает точность и корректность процедуры. Преимущество предложенного способа заключается в возможности проведения идентификации только с использованием экспериментальных диаграмм деформирования в случае отсутствия дополнительных данных о структуре», – комментирует Никита Кондратьев, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией многоуровневого моделирования конструкционных и функциональных материалов ПНИПУ.

Исследование ученых ПНИПУ позволит наиболее корректно прогнозировать изменение структуры и свойств материала в результате термомеханической обработки. Это дает возможность проектировать функциональные материалы и детали из них с оптимальными для эксплуатации характеристиками и снизит риски производства некачественных изделий.

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# зернистость
# математическая модель
# материалы
# термомеханическая обработка
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