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Физики объяснили, почему соседние лифты приезжают одновременно

❋ 4.2

Часто можно заметить, что два смежных лифта, независимо друг от друга приезжают одновременно. Физики из Японии показали на компьютерной модели, как общие очереди пассажиров заставляют кабины сближаться и при каких условиях они, наоборот, начинают ходить по очереди.

Физика
# лифты
# люди
# Парадокс
# расстояние
# цикл
Кадр из фильма «Сияние»
Кадр из фильма «Сияние» / © Warner Bros

Для лифтов этот парадокс известен давно. Еще в 1994 году ученые воспроизвели в расчетах ситуацию, когда множество людей одновременно покидают здание, а кабины начинают прибывать вместе. В 2021 году физики показали, что согласованное движение двух лифтов может возникать даже при случайном появлении пассажиров, то есть регулярность не обязательно должна быть заложена в поток вызовов. 

Объяснение этого факта напоминает похожий случай с автобусами. Первый собирает накопившихся людей и задерживается, а следующий находит более пустые остановки и догоняет его. Однако лифты могут свободно разъезжаться в отдельных шахтах, отправляются по вызову и по-разному работают на подъеме и спуске, поэтому аналогия не вполне рабочая. 

Авторы новой работы смоделировали здание с входным этажом и десятью этажами над ним, которые обслуживают два лифта. Все пассажиры случайным образом появляются наверху и хотят спуститься к выходу, как в конце рабочего дня, причем вызов получает кабина, которая по расчету должна прибыть быстрее. Результаты работ опубликовал Nature.

Процесс смоделирован так, что у лифтов нет общего управляющего центра, который намеренно распределял бы поездки ради наилучшего обслуживания всего здания. Поднимаясь, кабина едет до самого высокого из вызвавших ее этажей, а затем спускается, забирая ожидающих людей. При этом вместимость считается достаточной для всех, а продолжительность остановок первоначально задается одинаковой.

Ученые меняли интенсивность появления пассажиров и длительность остановок, после чего анализировали полученные траектории движения. Каждую поездку представляли как повторяющийся цикл, учитывающий положение кабины и направление ее движения, а затем определяли, какие участки цикла уменьшают или увеличивают рассогласование между лифтами.

Результаты показали, что при небольшом потоке людей кабины двигались независимо, но при большом потоке и долгих остановках начинали сближаться. Расчет показал, что за этим стоят два противоположных эффекта, которые исследователи назвали эффективным притяжением и отталкиванием. 

Притяжение возникает, когда оба лифта спускаются. Передний чаще останавливается за пассажирами, а следующий за ним получает возможность пропускать уже обслуженные этажи. Отталкивание, по объяснению авторов, связано с распределением вызовов. Если одна кабина уже начала подниматься, она обычно оказывается предпочтительнее для новых пассажиров, и вторая некоторое время остается внизу.

При сокращении остановок кабины стали отправляться снизу примерно через равные промежутки времени, с разрывом около половины полного цикла поездки. Переход сохранялся и в варианте, где длительность остановок случайно выбиралась из двух значений.

Следует также отметить, что в модели сближение при долгих остановках позволяло делить этажи между кабинами и сокращать время поездки относительно ожидаемого продолжения другого режима. Ожидание лифта и время внутри кабины могут меняться по-разному, поэтому само по себе равномерное чередование еще не означает лучшего результата для пассажира. 

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
201 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Физика
# лифты
# люди
# Парадокс
# расстояние
# цикл
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