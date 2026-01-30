Уведомления
Психологи изучили языковые стратегии кибербуллинга и их последствия
Кибербуллинг — преднамеренное и повторяющееся агрессивное поведение в цифровой среде, направленное против одного человека или группы. Он может включать оскорбления, угрозы, распространение ложной информации или исключение из группы в социальной сети. В отличие от традиционных конфликтов, онлайн-травля усиливается анонимностью, широким охватом аудитории и постоянным доступом к сообщениям, а это затрудняет защиту жертвы. Исследование, проведенное среди студентов Московского государственного психолого-педагогического университета подтверждает высокую распространенность явления: около 30% опрошенных сталкивались с ним за последний год. Это особенно актуально для молодежи, проводящей много времени в интернете. Психологи МГППУ отобрали посты в соцсетях с агрессивным содержанием и провели анализ.
Результаты опубликованы в журнале «Язык и текст». Методика исследования была комплексной. Ученые выполнили контент-анализ сообщений из популярных платформ — ВКонтакте, Instagram*, Facebook* — отобрав материалы с признаками агрессии по ключевым словам: оскорбления, угрозы, унижения, распространение негативной информации, исключение из группы. Параллельно опросили 150 студентов факультета «Социальная коммуникация» МГППУ — тех, кто активно пользуется соцсетями. Респонденты оценивали серьезность стратегий по шкале Лайкерта (от 1 — «не серьезно» до 5 — «крайне серьезно») и проходили тест DASS-21 на уровень депрессии, тревоги и стресса.
Результаты выявили пять ключевых языковых стратегий. Оскорбления лидируют: 45% случаев, с примерами вроде «Ты тупой!», «У тебя руки-крюки!». Распространение сплетен — 30% («Не доверяйте ему!»). Унижения — 25% («Ты выглядишь как пугало!»). Угрозы — 15% («Я тебе покажу!»). Исключение из группы (игнорирование, удаление из чатов) — 10%. Студенты сочли угрозы (4,5 балла) и оскорбления (4,2) наиболее опасными, а игнорирование — наименее (3,2).
По шкале DASS-21 опрошенные испытывают умеренный стресс (в среднем 10,5 балла), тревогу (9,2) и депрессию (7,8). У тех, кто подвергался травле, уровень стресса на 40% выше. Связь между видами травли и эмоциями сильная: угрозы повышают стресс (корреляция 0,55), оскорбления — депрессию (0,45). Первокурсники более тревожны, чем четверокурсники (по данным ANOVA). Жертвы чувствуют беспомощность, одиночество, теряют уверенность в себе и у них падает успеваемость.
Кибербуллинг может привести к депрессивным эпизодам и суицидальному поведению. Работы некоторых ученых рассматривают эту форму буллинга как более опасное явление, чем традиционный буллинг, и отмечают более пагубное влияние на психику. Анонимность и доступность способствуют безнаказанности агрессоров. Российские психологи в своих работах акцентируют внимание на психологических механизмах и последствиях для жертвы и агрессора: одиночество и изоляция первых, слабая эмпатия и повышенная тревожность вторых.
Жертвы чувствуют беспомощность, одиночество, теряют уверенность в себе и у них падает успеваемость. Участие в молодежных объединениях или медиадвижениях может смягчить эти последствия. Например, молодежное движение «Киберы» формирует у участников чувство принадлежности к сообществу, что снижает риски изоляции. Через систему наставничества и поддержки молодые люди получают эмоциональную опору, а также развивают активную гражданскую позицию, что повышает психологическую устойчивость.
Автор исследования Артем Шилин добавляет: «Профилактика кибербуллинга требует комплексного подхода, и здесь могут быть успешно использованы практики цифрового молодежного движения «Киберы»:
- Просветительские программы в вузах могут быть дополнены модулями «Медиашколы» и очными интенсивами, направленными на создание контента и цифровую безопасность.
- Обучение навыкам эмпатии и онлайн-гигиены эффективно реализуется через игровые форматы: «Киберквиз» и «Антибайт» развивают осознанность и этику в сети.
- Модерация контента на платформах может быть поддержана силами самих пользователей, обученных создавать и продвигать позитивный контент, как это делают участники движения.
- Психологическая поддержка пострадавшим может быть усилена за счет системы наставничества и вовлечения в сообщество.
- Вовлечение молодежи в профилактическую работу реализуется через сеть региональных отделений движения, где любой желающий может открыть свое отделение и участвовать во всероссийских проектах.
Таким образом, понимание языковых маркеров агрессии и внедрение практических инструментов, предлагаемых молодежными движениями, становится ключом к сохранению психологического здоровья. Движение «Киберы» — пример успешного практического партнера для исследователей и вузов в реализации профилактических программ. Оно уже имеет доказанную эффективность в сферах профилактики экстремизма, кибермошенничества и укрепления межнационального диалога. Их опыт может быть тиражирован в студенческой среде через создание кибердружин, медиацентров и внедрение игровых форм обучения».
Российские психологи в своих работах акцентируют внимание на психологических механизмах и последствиях для жертвы и агрессора: одиночество и изоляция первых, слабая эмпатия и повышенная тревожность вторых. Изначальная гипотеза экспертов МГППУ подтвердилась: языковые атаки действительно формируют у жертв негативные эмоции по Беку, они пагубно влияют на самооценку и могут привести к депрессии.
Профилактика кибербуллинга требует комплексного подхода: просветительских программ в вузах, обучения навыкам эмпатии и онлайн-гигиены, модерации контента на платформах, а также психологической поддержки пострадавшим. Таким образом, понимание языковых маркеров агрессии станут ключом к сохранению психологического здоровья.
Исследование провели психологи МГППУ — старший преподаватель Артем Шилин и доктор педагогических наук Ольга Бахчиева.
*Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
