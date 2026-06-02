Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай впервые запустил многоразовую ракету Long March 12B с рабочими спутниками на борту
Китай провел первый запуск новой многоразовой ракеты Long March 12B, причем без традиционного предварительного уведомления. Дебютный полет сразу носил практический характер: ракета вывела на орбиту действующие спутники.
Старт состоялся 1 июня с коммерческой испытательной площадки Дунфэн, расположенной на территории космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.
Менее чем через час после запуска государственная корпорация China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) объявила об успешном выполнении миссии. В ходе полета на орбиту были доставлены спутники широкополосной мегагруппировки Qianfan («Тысяча парусов»), которую развивает Шанхай.
Точное количество аппаратов компания не раскрыла. Однако если была использована стандартная партия из 18 спутников, то общая численность орбитальной группировки Qianfan достигла уже 180 аппаратов.
Особое внимание привлекло отсутствие каких-либо уведомлений для авиации и морских служб перед стартом. Обычно подобные предупреждения публикуются заранее и служат как для обеспечения безопасности воздушного и морского движения, так и в качестве первого официального подтверждения даты запуска. В этот раз никаких соответствующих сообщений не появилось. Первые сведения о состоявшемся старте начали распространяться через китайские социальные сети.
Хотя Long March 12B создавалась как многоразовая система, первая миссия не предусматривала попытку вернуть первую ступень. В CASC подчеркнули, что испытания технологий посадки и повторного использования будут проведены в рамках последующих запусков.
Long March 12B представляет собой двухступенчатую ракету диаметром 4,37 метра и общей длиной около 72 метров. Первая ступень оснащена девятью жидкостными двигателями YF-102R, работающими на керосине и жидком кислороде. На второй ступени установлен один вакуумный двигатель YF-102RV той же серии. Заявленная грузоподъемность ракеты на низкую околоземную орбиту составляет около 20 тонн. Вероятно, этот показатель относится к варианту полета без возврата первой ступени.
По словам разработчиков, новая ракета должна существенно снизить стоимость запусков и обеспечить поддержку быстро растущих китайских спутниковых программ. Также заявлена возможность выполнения миссий на различные орбитальные высоты.
Запуск Long March 12B стал уже 35-й орбитальной миссией Китая в 2026 году. Предыдущий старт был выполнен 30 мая с использованием ракеты Long March 2D.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
Количество заболеваний, передаваемых клещами, ежегодно растет во всем мире. Эти паразиты переносят опасные вирусы и бактерии, поражающие людей и животных. Современные методы борьбы с клещевыми инфекциями основаны на предотвращении укусов или сокращении популяции клещей. Теперь ученые предложили способ заблокировать биологический механизм передачи вируса во время укуса.
В США провели экспериментальную терапию рака поджелудочной железы с помощью генетически модифицированного аденовируса, который избирательно поражает и уничтожает опухолевые клетки. В первом клиническом испытании он остановил рост опухолей у трех пациентов, причем эффект был достигнут с помощью низкой дозы препарата — всего около 10 процентов от запланированной терапевтической дозировки.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций
Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Марта, 2022
Эволюция брюхоногих: вот это поворот!
23 Июля, 2014
10 самых больших телескопов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии