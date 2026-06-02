Китай впервые запустил многоразовую ракету Long March 12B с рабочими спутниками на борту

Китай провел первый запуск новой многоразовой ракеты Long March 12B, причем без традиционного предварительного уведомления. Дебютный полет сразу носил практический характер: ракета вывела на орбиту действующие спутники.

Запуск Long March 12B / © Ourspace

Старт состоялся 1 июня с коммерческой испытательной площадки Дунфэн, расположенной на территории космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.

Менее чем через час после запуска государственная корпорация China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) объявила об успешном выполнении миссии. В ходе полета на орбиту были доставлены спутники широкополосной мегагруппировки Qianfan («Тысяча парусов»), которую развивает Шанхай.

Точное количество аппаратов компания не раскрыла. Однако если была использована стандартная партия из 18 спутников, то общая численность орбитальной группировки Qianfan достигла уже 180 аппаратов.

Особое внимание привлекло отсутствие каких-либо уведомлений для авиации и морских служб перед стартом. Обычно подобные предупреждения публикуются заранее и служат как для обеспечения безопасности воздушного и морского движения, так и в качестве первого официального подтверждения даты запуска. В этот раз никаких соответствующих сообщений не появилось. Первые сведения о состоявшемся старте начали распространяться через китайские социальные сети.

Хотя Long March 12B создавалась как многоразовая система, первая миссия не предусматривала попытку вернуть первую ступень. В CASC подчеркнули, что испытания технологий посадки и повторного использования будут проведены в рамках последующих запусков.

Long March 12B представляет собой двухступенчатую ракету диаметром 4,37 метра и общей длиной около 72 метров. Первая ступень оснащена девятью жидкостными двигателями YF-102R, работающими на керосине и жидком кислороде. На второй ступени установлен один вакуумный двигатель YF-102RV той же серии. Заявленная грузоподъемность ракеты на низкую околоземную орбиту составляет около 20 тонн. Вероятно, этот показатель относится к варианту полета без возврата первой ступени.

По словам разработчиков, новая ракета должна существенно снизить стоимость запусков и обеспечить поддержку быстро растущих китайских спутниковых программ. Также заявлена возможность выполнения миссий на различные орбитальные высоты.

Запуск Long March 12B стал уже 35-й орбитальной миссией Китая в 2026 году. Предыдущий старт был выполнен 30 мая с использованием ракеты Long March 2D.