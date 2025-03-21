Склонные к ностальгии люди оказались более коммуникабельными

Людям свойственно предаваться воспоминаниям, тосковать по хорошим временам. Иногда это принимает патологические формы и становится навязчивым. Ностальгию долго время считали болезнью и пытались лечить, но в последние годы ситуация поменялась. Психологи обнаружили, что тоска по прошлому полезна, поскольку помогает поддерживать социальные связи. Но как это оценить количественно, было неясно.

Ученые из Университета Киото (Япония) и Государственного университета Нью-Йорк (США) решили выяснить, как ностальгия связана с числом дружеских связей. Предмет исследования они определили как склонность к воспоминаниям о хороших и значимых событиях из своего прошлого. Для анализа привлекли данные опросов. Статья об этом опубликована в журнале Cognition and Emotion.

Исследование включало в себя три стадии. Сначала ученые протестировали гипотезу о том, что ностальгия порождает мотивацию к развитию социальных связей. Для этого опросили более 500 студентов Университета Буффало в США. Им задавали, в частности, такие вопросы: «насколько важен для вас опыт ностальгии», «как часто вы испытываете ностальгию».

В среднем у студентов было по семь близких друзей и по 21 приятелю. Анализ показал, что склонные к ностальгии сильнее старались поддерживать отношения, в том числе тесную дружбу.

На втором этапе исследователи привлекли для онлайн-анкетирования почти 400 жителей США. Средний возраст — 40 лет. По подсчетам, у них примерно по пять самых близких людей и 14 лучших приятелей. В этой группе эффект от ностальгии подтвердился, причем независимо от черт личности.

Третью работу посвятили проверке гипотезы о длительных последствиях ностальгии. Для этого потребовался анализ данных многолетнего исследования, проводившегося онлайн в Голландии в течение семи лет. Всего — 1467 участников.

Выяснилось, что ностальгия усиливается с возрастом. Но это и так знали. Самое интересное, что те участники, которые тосковали по прошлому умеренно и сильно сохранили число друзей, с которыми можно говорить о важном. Не склонные к ностальгии потеряли 18 процентов от прежнего круга общения за время исследования.

Получается, ностальгирующие люди выше ценят воспоминания, у них сильнее мотивация поддерживать близкую дружбу.

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