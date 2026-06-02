В России 5G не будет работать на iPhone

В России в ближайшие месяцы, вероятно, запустят мобильную связь пятого поколения. Однако эксперты считают, что владельцы смартфонов Apple воспользоваться 5G не смогут.

Технически iPhone поддерживает частоты, на которых в России развернут мобильную связь нового поколения. Однако специалист по частотному планированию сотовых сетей пояснил «Известиям», что Apple блокирует к ним доступ.

Компания требует от операторов связи доказательств, что тот или иной стандарт связи будет стабильно работать на их устройствах. Однако в последние годы Apple ушла с российского рынка и практически не взаимодействует с отечественными операторами.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, iPhone — одно из немногих устройств, поддерживающих диапазон частот, который, вероятно, будут использовать в России. Однако контактов между операторами и компанией нет, из-за чего гаджеты не проходят сертификацию и не адаптируются для работы в российских сетях.

Большинство устройств Apple попадают в Россию без ведома компании. В итоге гаджеты не всегда корректно работают в российских сетях. Например, многие пользователи новых iPhone не могут использовать функцию режима модема для раздачи интернета по Wi-Fi.

Партнер ComNews Research Леонид Коник рассказал, что эту проблему можно решить, прописав вручную операторские настройки доступа. Коник полагает, что для использования 5G россиянам придется выполнять схожие манипуляции.