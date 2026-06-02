Таяние ледников необратимо изменило химический состав Северного Ледовитого океана

Ученые пришли к выводу, что таяние морского льда вызвало необратимые химические изменения в Северном Ледовитом океане. Тающий лед открыл мелководные прибрежные воды интенсивному солнечному свету. Это привело к разрушению нитратов — «удобрения», необходимого для существования морской жизни.

Международная группа ученых под руководством исследователей из Эдинбургского университета проанализировала океанографические данные, собранные с 1998 по 2023 год. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

На мелководные районы континентального шельфа приходится почти половина Северного Ледовитого океана. Из-за масштабной потери морского льда там усилился процесс, известный как бентосная денитрификация. Лед исчезает. Солнечного света становится больше, что запускает временные цветения водорослей. Отмирая, органическая масса опускается на морское дно и истощает кислород. Активизируются бактерии, которые расщепляют нитраты и превращают их в газообразный азот.

Нитраты — это важный питательный ресурс для планктона. Их уровень в воде стремительно снижается. Ученые полагают, что в будущем питательных веществ хватит лишь для самых маленьких, менее питательных видов планктона. При этом сам планктон играет важную роль в пищевой цепочке. Возникший дефицит угрожает промысловым рыбам, морским птицам и млекопитающим.

По словам авторов, нужны дальнейшие исследования, чтобы понять, как изменения в арктических водах повлияют на другие части мирового океана. При этом ученые сомневаются, что Северный Ледовитый океан вернется к своему прежнему состоянию.