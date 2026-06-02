Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Таяние ледников необратимо изменило химический состав Северного Ледовитого океана
Ученые пришли к выводу, что таяние морского льда вызвало необратимые химические изменения в Северном Ледовитом океане. Тающий лед открыл мелководные прибрежные воды интенсивному солнечному свету. Это привело к разрушению нитратов — «удобрения», необходимого для существования морской жизни.
Международная группа ученых под руководством исследователей из Эдинбургского университета проанализировала океанографические данные, собранные с 1998 по 2023 год. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.
На мелководные районы континентального шельфа приходится почти половина Северного Ледовитого океана. Из-за масштабной потери морского льда там усилился процесс, известный как бентосная денитрификация. Лед исчезает. Солнечного света становится больше, что запускает временные цветения водорослей. Отмирая, органическая масса опускается на морское дно и истощает кислород. Активизируются бактерии, которые расщепляют нитраты и превращают их в газообразный азот.
Нитраты — это важный питательный ресурс для планктона. Их уровень в воде стремительно снижается. Ученые полагают, что в будущем питательных веществ хватит лишь для самых маленьких, менее питательных видов планктона. При этом сам планктон играет важную роль в пищевой цепочке. Возникший дефицит угрожает промысловым рыбам, морским птицам и млекопитающим.
По словам авторов, нужны дальнейшие исследования, чтобы понять, как изменения в арктических водах повлияют на другие части мирового океана. При этом ученые сомневаются, что Северный Ледовитый океан вернется к своему прежнему состоянию.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
Количество заболеваний, передаваемых клещами, ежегодно растет во всем мире. Эти паразиты переносят опасные вирусы и бактерии, поражающие людей и животных. Современные методы борьбы с клещевыми инфекциями основаны на предотвращении укусов или сокращении популяции клещей. Теперь ученые предложили способ заблокировать биологический механизм передачи вируса во время укуса.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций
Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Мая, 2016
Есть ли будущее у штурмовиков?
8 Июня, 2016
Будущее пассажирских самолетов
16 Мая, 2013
10 способов стать умнее
18 Декабря, 2023
Радиохимия: путем ядерных превращений
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии