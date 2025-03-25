Ностальгическая музыка сильнее подействовала на мозг пожилых, чем молодых

Американские нейропсихологи на двух группах испытуемых разного возраста проследили за активностью в мозге при прослушивании музыки, вызывающей ностальгические чувства. Ученые рассчитывают, что их открытия лягут в основу новых терапевтических методик для пациентов с нейродегенеративными нарушениями, такими как болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.

Из прошлых исследований известно, что музыка способна пробуждать сильные эмоции и временно прояснять воспоминания, но связанные с этими эффектами нейронные механизмы остаются изученными не до конца. Специалисты из Института мозга и креативности при Университете Южной Калифорнии совместно с коллегами из других вузов США решили разобраться в вопросе, сосредоточив внимание на музыке, вызывающей ностальгию. Их статья вышла в журнале Human Brain Mapping.

Для эксперимента сформировали две группы из 30 человек в каждой, которых набрали среди жителей Лос-Анджелеса. В первую включили молодежь 18-35 лет, а во вторую — людей старше 60 лет. Среди критериев отбора были свободное владение английским языком, праворукость, отсутствие противопоказаний для МРТ-исследования, а также психиатрических или когнитивных нарушений. За участие в исследовании добровольцам заплатили по 60 долларов США (более 5000 рублей по действующему курсу).

Поскольку ностальгическая музыка не универсальна, каждый испытуемый составил индивидуальный список из шести таких композиций. В качестве контрольных к перечню добавили схожие по тональности и ритму песни, которые подобрали с помощью ИИ-инструментов. Среди них были знакомые участникам композиции, которые не вызывали ностальгии, а также прежде неизвестные.

В основном эксперименте испытуемые проходили процедуру функциональной магнитно-резонансной томографии, во время которой им давали слушать ностальгические песни, через паузы чередуя их с контрольными. Каждая играла по 40 секунд, а участников проинструктировали держать глаза закрытыми, сосредоточиться на музыке и ощущениях. Кроме того, в рамках исследования добровольцы выполнили тест на память и прошли опрос, в котором оценили, насколько ностальгическими, эмоциональными или позитивными были прослушанные композиции.

Результаты сканирования показали, что ностальгические песни в большей степени, чем контрольные, вызывали активность в разных областях мозга, связанных с саморефлексией и памятью, эмоциональной значимостью и системой вознаграждения. Также при прослушивании выбранных участниками композиций усиливалась функциональная связность между отделами мозга, участвующими в обработке информации о себе и эмоциональном осознании.

Пожилые добровольцы испытывали больше положительных эмоций при прослушивании музыки в целом и демонстрировали более выраженную нейронную реакцию на ностальгические песни в зонах мозга, связанных с восприятием звуков, памятью и эмоциональным откликом. В дальнейшем специалисты планируют подробнее изучить эту особенность старших участников.

Хотя у исследования есть ряд ограничений (выборка только из жителей Лос-Анджелеса, непродолжительное время прослушивания музыки и другие), его результаты продвинули ученых в понимании нейронной природы ностальгии и эмоционального воздействия музыки.

Авторы научной работы надеются использовать свои открытия для усовершенствования программ музыкотерапии, направленных на улучшение качества жизни людей с деменцией, число которых в мире увеличивается.

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