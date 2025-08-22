  • Добавить в закладки
22 августа, 13:02
ТюмГУ
45

Психологи выявили главную черту людей, которые занимаются волонтерской деятельностью

❋ 4.6

Исследователи ТюмГУ выяснили, что главное отличие студентов-волонтеров от неволонтеров заключается в более выраженной ценности доброты и альтруизма, которые побуждают их к бескорыстной помощи и доброжелательному общению со всеми людьми. При этом на декларируемом уровне обе группы разделяют общие идеалы (универсализм, самостоятельность), но волонтеры реально воплощают их в своем поведении, в то время как другие студенты склонны следовать лишь нормам своего ближайшего социального круга.

ТюмГУ
# Альтруизм
# волонтерство
# волонтеры
# самостоятельность
Психологи ТюмГУ выявили ценностные ориентиры волонтеров / © Ольга Чиркова, пресс-служба ТюмГУ

«Сегодня многие готовы и стремятся проявить активность для преобразования жизненного пространства. Однако, не все склонны к такого рода активности. Для людей, осуществляющих организацию волонтерской деятельности, важно иметь в виду ценностные основания продуктивных волонтеров. Это позволит повысить успешность привлечения устойчивых участников волонтерского движения и снизить риски появления людей с ценностями, противодействующими идеям бескорыстной помощи», — рассказала заведующий кафедрой общей и социальной психологии ТюмГУ Инна Васильева.

Для проверки использовался опросник личностных ценностей Ш. Шварца в адаптации В. Н. Карандашева, потому что методика позволяет оценить не только декларируемые ценности, но и те, которые проявляются в индивидуальном поведении. В опросе участвовали студенты от 18 до 39 лет.

Оказалось, что на уровне нормативных идеалов для студентов-волонтеров и для студентов-неволонтеров наиболее важными ценностями являются универсализм, самостоятельность и доброта. Такая же картина совпадения структур ценностей у волонтеров и неволонтеров на уровне индивидуальных приоритетов — только безопасность. Таким образом, как пояснили психологи, наблюдается совпадение в структуре ценностей, а также существующий разрыв между тем, что считается и хорошим на уровне декларирования и что полагается значимым в первое время студенчества, независимо от того, участвует ли студент в волонтерском движении или нет.

Волонтеры убеждены в том, что необходимо учитывать доброжелательность ко всем людям, с которыми они общаются. Студенты, без опыта волонтерства, больше склонны следовать устоявшимся нормам поведения в своем социальном кругу и не готовы изменить привычный способ общения.

«Ценность доброты и альтруизма — это определенная ступень к формированию альтруистических ценностей в волонтерском движении. Волонтерская деятельность зависит от определенных ценностей личности и, в свою очередь, развивает эти ценности. В настоящий момент ориентиры по ценности универсализма не выявлены. Предполагаем, что по мере участия студентов в волонтерстве эти ценности будут формироваться», — пояснила Инна Васильева.

Результаты исследования опубликованы в «Национальном психологическом журнале».

ТюмГУ
340 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
ТюмГУ
