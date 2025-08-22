Уведомления
Психологи выявили главную черту людей, которые занимаются волонтерской деятельностью
Исследователи ТюмГУ выяснили, что главное отличие студентов-волонтеров от неволонтеров заключается в более выраженной ценности доброты и альтруизма, которые побуждают их к бескорыстной помощи и доброжелательному общению со всеми людьми. При этом на декларируемом уровне обе группы разделяют общие идеалы (универсализм, самостоятельность), но волонтеры реально воплощают их в своем поведении, в то время как другие студенты склонны следовать лишь нормам своего ближайшего социального круга.
«Сегодня многие готовы и стремятся проявить активность для преобразования жизненного пространства. Однако, не все склонны к такого рода активности. Для людей, осуществляющих организацию волонтерской деятельности, важно иметь в виду ценностные основания продуктивных волонтеров. Это позволит повысить успешность привлечения устойчивых участников волонтерского движения и снизить риски появления людей с ценностями, противодействующими идеям бескорыстной помощи», — рассказала заведующий кафедрой общей и социальной психологии ТюмГУ Инна Васильева.
Для проверки использовался опросник личностных ценностей Ш. Шварца в адаптации В. Н. Карандашева, потому что методика позволяет оценить не только декларируемые ценности, но и те, которые проявляются в индивидуальном поведении. В опросе участвовали студенты от 18 до 39 лет.
Оказалось, что на уровне нормативных идеалов для студентов-волонтеров и для студентов-неволонтеров наиболее важными ценностями являются универсализм, самостоятельность и доброта. Такая же картина совпадения структур ценностей у волонтеров и неволонтеров на уровне индивидуальных приоритетов — только безопасность. Таким образом, как пояснили психологи, наблюдается совпадение в структуре ценностей, а также существующий разрыв между тем, что считается и хорошим на уровне декларирования и что полагается значимым в первое время студенчества, независимо от того, участвует ли студент в волонтерском движении или нет.
Волонтеры убеждены в том, что необходимо учитывать доброжелательность ко всем людям, с которыми они общаются. Студенты, без опыта волонтерства, больше склонны следовать устоявшимся нормам поведения в своем социальном кругу и не готовы изменить привычный способ общения.
«Ценность доброты и альтруизма — это определенная ступень к формированию альтруистических ценностей в волонтерском движении. Волонтерская деятельность зависит от определенных ценностей личности и, в свою очередь, развивает эти ценности. В настоящий момент ориентиры по ценности универсализма не выявлены. Предполагаем, что по мере участия студентов в волонтерстве эти ценности будут формироваться», — пояснила Инна Васильева.
Результаты исследования опубликованы в «Национальном психологическом журнале».
В исследовании с участием более 8000 человек из США и семи азиатских стран ученые оценили, как стремление к политической онлайн-активности коррелирует с когнитивными способностями, выраженностью психопатических и нарциссических черт, а также страхом пропустить что-то важное.
Рекордный по энергии нейтрино, пойманный на дне Средиземного моря, прилетел из-за пределов Галактики
В феврале 2023 года телескоп KM3NeT засек «аварию» нейтрино. Мириады нейтрино постоянно пролетают через нас, но этой конкретной частице «посчастливилось» наткнуться на атом. Ученым повезло: это оказалось нейтрино рекордно высокой энергии. Откуда оно взялось?
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
