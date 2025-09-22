Стресс матерей подростков оказался выше, чем у отцов

Психологи ТюмГУ выявили, что женщины-родители подростков испытывают более высокий уровень родительского стресса, чем мужчины, из-за большей вовлеченности в родительство и чувства потери контроля над жизнью. Несмотря на использование большего числа стратегий совладания (копинга), таких как конфронтация или избегание, они реже прибегают к поиску социальной поддержки и менее довольны своей родительской ролью.

Опрос 102 респондентов в возрасте от 31 года до 48 лет показал, что женщины выше, чем мужчины, оценивают степень своей вовлеченности в родительство и чаще, чем мужчины, признаются, что ощущают потерю контроля над своей жизнью из-за наличия родительских обязанностей. Также женщины, согласно проведенному опросу, менее довольны выполнением своей родительской роли. Результаты исследования важны для создания мероприятий по профилактике родительского стресса у родителей подростков.

Вместе с тем исследование показало, что женщины используют более широкий репертуар стратегий совладания с родительским стрессом (копинг-стратегий). Сильнее всего различия проявляются в таких копинг-стратегиях, как принятие ответственности, конфронтация, дистанцирование и избегание, женщины используют их значительно чаще, чем мужчины.

«Выявлено, что чем больше выражен родительский стресс, тем больше родители, как мужчины, так и женщины, склонны к способам совладания, предполагающим либо открытое столкновение с проблемой, как в случае конфронтации, либо уход от нее, как в случае дистанцирования и бегства-избегания. При этом женщины, подверженные родительскому стрессу, реже используют стратегию поиска социальной поддержки, предполагающую взаимодействие с другими людьми, которые могут выступить в качестве экспертов, поделиться собственным опытом или проявить сочувствие», — сообщила доцент кафедры общей и социальной психологии Тюменского госуниверситета Елена Зарубко.

Родительский стресс представляет собой стресс, вызванный выполнением родительских обязанностей. Исследования в России и других странах показывают, что он связан с неконструктивными стилями родительства, нехваткой эмоциональной близости в отношениях с детьми, родительской тревогой и депрессией, супружескими конфликтами и, как следствие, проблемами в поведении детей.

Специалисты обращают внимание, что интенсивный темп жизни, размывание традиционных норм поведения, высокая информатизация общества и другие факторы приводят к повышению уровня стресса у современных людей. Традиционная структура семьи меняется: женщины реализуют себя и в семье, и в профессии, а мужчины стремятся не только обеспечить семье материальное благополучие, но и активно включаться в воспитание детей. Вместе с тем возрастают общественные ожидания к роли родителя.

Стремление соответствовать собственным требованиям и общественным ожиданиям ведет к тому, что родители пытаются обеспечить непрерывное разностороннее развитие своему ребенку. При этом сравнение себя с образом «идеального родителя» ведет к нарастанию недовольства, напряжения и вины. Потому для современных родителей все более значимой становится проблема родительского стресса.

Родители, подверженные родительскому стрессу, склонны к использованию способов совладания, которые во многих исследованиях определяются как не вполне эффективные. В этой связи мероприятия по оптимизации совладания с родительским стрессом могут быть направлены прежде всего на женскую аудиторию и представлять собой знакомство с современными достижениями в области профилактики родительского стресса, обмен успешными практиками и выработку более конструктивных способов совладания.

