Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Стресс матерей подростков оказался выше, чем у отцов
Психологи ТюмГУ выявили, что женщины-родители подростков испытывают более высокий уровень родительского стресса, чем мужчины, из-за большей вовлеченности в родительство и чувства потери контроля над жизнью. Несмотря на использование большего числа стратегий совладания (копинга), таких как конфронтация или избегание, они реже прибегают к поиску социальной поддержки и менее довольны своей родительской ролью.
Опрос 102 респондентов в возрасте от 31 года до 48 лет показал, что женщины выше, чем мужчины, оценивают степень своей вовлеченности в родительство и чаще, чем мужчины, признаются, что ощущают потерю контроля над своей жизнью из-за наличия родительских обязанностей. Также женщины, согласно проведенному опросу, менее довольны выполнением своей родительской роли. Результаты исследования важны для создания мероприятий по профилактике родительского стресса у родителей подростков.
Вместе с тем исследование показало, что женщины используют более широкий репертуар стратегий совладания с родительским стрессом (копинг-стратегий). Сильнее всего различия проявляются в таких копинг-стратегиях, как принятие ответственности, конфронтация, дистанцирование и избегание, женщины используют их значительно чаще, чем мужчины.
«Выявлено, что чем больше выражен родительский стресс, тем больше родители, как мужчины, так и женщины, склонны к способам совладания, предполагающим либо открытое столкновение с проблемой, как в случае конфронтации, либо уход от нее, как в случае дистанцирования и бегства-избегания. При этом женщины, подверженные родительскому стрессу, реже используют стратегию поиска социальной поддержки, предполагающую взаимодействие с другими людьми, которые могут выступить в качестве экспертов, поделиться собственным опытом или проявить сочувствие», — сообщила доцент кафедры общей и социальной психологии Тюменского госуниверситета Елена Зарубко.
Родительский стресс представляет собой стресс, вызванный выполнением родительских обязанностей. Исследования в России и других странах показывают, что он связан с неконструктивными стилями родительства, нехваткой эмоциональной близости в отношениях с детьми, родительской тревогой и депрессией, супружескими конфликтами и, как следствие, проблемами в поведении детей.
Специалисты обращают внимание, что интенсивный темп жизни, размывание традиционных норм поведения, высокая информатизация общества и другие факторы приводят к повышению уровня стресса у современных людей. Традиционная структура семьи меняется: женщины реализуют себя и в семье, и в профессии, а мужчины стремятся не только обеспечить семье материальное благополучие, но и активно включаться в воспитание детей. Вместе с тем возрастают общественные ожидания к роли родителя.
Стремление соответствовать собственным требованиям и общественным ожиданиям ведет к тому, что родители пытаются обеспечить непрерывное разностороннее развитие своему ребенку. При этом сравнение себя с образом «идеального родителя» ведет к нарастанию недовольства, напряжения и вины. Потому для современных родителей все более значимой становится проблема родительского стресса.
Родители, подверженные родительскому стрессу, склонны к использованию способов совладания, которые во многих исследованиях определяются как не вполне эффективные. В этой связи мероприятия по оптимизации совладания с родительским стрессом могут быть направлены прежде всего на женскую аудиторию и представлять собой знакомство с современными достижениями в области профилактики родительского стресса, обмен успешными практиками и выработку более конструктивных способов совладания.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Недавнее исследование показало, что заметки системы community notes под сомнительными постами на платформе X (бывший Twitter) действительно снижают распространение дезинформации и помогают предотвращать введение множества людей в заблуждение.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Топ самых опасных динозавров
Термоядерный синтез: чудо, которое случается
Болезни без причины: самые загадочные заболевания человечества
Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?
Чего ожидать от нейросетей в будущем? Разговор с руководителем научного отдела «Яндекса» Артемом Бабенко
Нобелевка-2019: такая странная премия
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии