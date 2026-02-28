Пользу музыки во время тренировок поставили под сомнение

Многие люди тренируются под музыку, чтобы поддерживать настрой и максимально концентрироваться на упражнениях. Однако, как выяснили финские ученые, эффект может быть противоположным.

Множество исследований подтвердили, что музыка способна влиять на физическое и психологическое состояние человека. Согласно недавним научным работам, она позволяет пациентам быстрее восстановиться после операции, а также может значительно повысить или понизить продуктивность на рабочем месте.

Специалисты из Университета Ювяскюля в Финляндии проверили, действительно ли музыка улучшает качество тренировок. Результаты научной работы появились в журнале Frontiers in Psychology.

Авторы статьи проанализировали и систематизировали 10 исследований, посвященных влиянию музыки на исполнительные функции (например, внимание, тормозной контроль) и эмоциональные реакции людей во время непродолжительных физических нагрузок. Результаты экспериментов сильно различались в зависимости от таких факторов, как интенсивность и техника упражнений. Важную роль играло и то, как было спланировано само исследование.

В частности, анализ показал, что музыка, как правило, имела меньшее значение, если тренировка была интенсивной, а также если эксперимент проводили среди пожилых людей. При этом эффект от прослушивания музыки во время физической нагрузки не был «универсальным» и стабильным.

«Музыку часто рассматривают как универсальный инструмент для улучшения ощущений от занятий спортом, но, когда мы внимательно изучили фактические данные, результаты оказались несколько противоречивыми. Кажется, важно, насколько интенсивна физическая нагрузка, кто тренируется и как оцениваются результаты. Без этого контекста общие утверждения о пользе музыки во время физических упражнений не всегда подтверждаются», — подытожили авторы исследования.

По мнению ученых, важно более тщательно и последовательно планировать эксперименты. Это позволит прояснить, когда музыка действительно влияет на когнитивные и эмоциональные реакции человека во время тренировки, а также охарактеризовать это влияние.

Полина Меньшова 409 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.