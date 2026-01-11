  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
11 января, 18:24
Гигантские зауроподы жившие 66 миллионов лет назад

Ученые относят зауроподов к группе четвероногих растительноядных динозавров. Они обитали на всех континентах около 210-66 миллионов лет назад. Конец мелового периода чаще ассоциируется с тираннозаврами и гадрозаврами, однако зауроподы по-прежнему встречались по всему миру.

# динозавры
# зауроподы
# меловой период
Изображение концепции «Монгольского Титана» документального сериала Prehistoric Planet / © BBC Studios Natural, Apple TV
Изображение концепции «Монгольского Титана» документального сериала Prehistoric Planet / © BBC Studios Natural, Apple TV

«Монгольский титан» получил свою известность благодаря гигантскому отпечатку ноги, показанному в сериале Prehistoric Planet, однако создатели сериала допустили ошибку. Отпечаток длиной 106 сантиметров действительно обнаружили в пустыне Гоби, где обитал «монгольский титан». Однако он принадлежал не нэмэгэтинской свите, а более раннему слою.

Между тем исследователи действительно обнаружили гигантский отпечаток титанозавра из Нэмэгта длиной около 75–80 см. 

Художественное изображение аламозавра / © Julio Lacerda, artstation
Художественное изображение аламозавра / © Julio Lacerda, artstation

Останки аламозавра, жившего в самом конце мелового периода, нашли в Нью-Мехико, в породах свиты Охо-Аламо. Согласно фрагментам останков, описанным в 2011 году, длина аламозавра, предположительно, достигала 30 метров.

Художественное изображени уберабатитана / © LancianIdolatry, Wikipedia
Художественное изображени уберабатитана / © LancianIdolatry, Wikipedia

Останки уберабатитана исследователи нашли в формации Серра-да-Галга на территории Бразилии. Предположительно, длина уберабатитана достигала 26 метров.

Художественное изображение утетитана (аламозавра) / © thek560, deviantart
Художественное изображение утетитана (аламозавра) / © thek560, deviantart

Утетитана исследователи ранее относили к аламозаврам, но позднее Грегори Пол выделил его в отдельный род. Однако его решение пока не встретило единогласной поддержки в среде ученых. Анализ серии останков позволил предположить, что масса отдельных особей достигала 30 тонн.

Художественное изображени аргирозавра / © cisiopurple, deviantart
Художественное изображени аргирозавра / © cisiopurple, deviantart

Останки аргирозавра, жившего в позднем маастрихте, обнаружили в аргентинской Патагонии. Длина его плечевой кости — 137 сантиметров. По оценкам, его длина могла достигать примерно 24 метра, а масса — около 30 тонн.

Художественное изображение Брухаткайозавра / © Ansh Saxena 7163, Wikipedia 
Художественное изображение Брухаткайозавра / © Ansh Saxena 7163, Wikipedia 

Брухаткайозавр проживал на территории Индии, когда она была островом. По некоторым оценкам, его длина достигала 35 метров, а его вес — 80 тонн. Некоторые исследователи предполагают, что его масса могла варьироваться в диапазоне 110–130 тонн. Однако авторы отмечают, что пропорции Брухаткайозавров неизвестны, из-за чего расчеты их размеров весьма приближены. Кроме того, исследователи оценивали его параметры на основании описания окаменелостей, сделанного в 1987. В 2017 году стало известно, что окаменелости голотипа распались.

17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
