Гигантские зауроподы жившие 66 миллионов лет назад

Ученые относят зауроподов к группе четвероногих растительноядных динозавров. Они обитали на всех континентах около 210-66 миллионов лет назад. Конец мелового периода чаще ассоциируется с тираннозаврами и гадрозаврами, однако зауроподы по-прежнему встречались по всему миру.

Изображение концепции «Монгольского Титана» документального сериала Prehistoric Planet / © BBC Studios Natural, Apple TV

«Монгольский титан» получил свою известность благодаря гигантскому отпечатку ноги, показанному в сериале Prehistoric Planet, однако создатели сериала допустили ошибку. Отпечаток длиной 106 сантиметров действительно обнаружили в пустыне Гоби, где обитал «монгольский титан». Однако он принадлежал не нэмэгэтинской свите, а более раннему слою.

Между тем исследователи действительно обнаружили гигантский отпечаток титанозавра из Нэмэгта длиной около 75–80 см.

Художественное изображение аламозавра / © Julio Lacerda, artstation

Останки аламозавра, жившего в самом конце мелового периода, нашли в Нью-Мехико, в породах свиты Охо-Аламо. Согласно фрагментам останков, описанным в 2011 году, длина аламозавра, предположительно, достигала 30 метров.

Художественное изображени уберабатитана / © LancianIdolatry, Wikipedia

Останки уберабатитана исследователи нашли в формации Серра-да-Галга на территории Бразилии. Предположительно, длина уберабатитана достигала 26 метров.

Художественное изображение утетитана (аламозавра) / © thek560, deviantart

Утетитана исследователи ранее относили к аламозаврам, но позднее Грегори Пол выделил его в отдельный род. Однако его решение пока не встретило единогласной поддержки в среде ученых. Анализ серии останков позволил предположить, что масса отдельных особей достигала 30 тонн.

Художественное изображени аргирозавра / © cisiopurple, deviantart

Останки аргирозавра, жившего в позднем маастрихте, обнаружили в аргентинской Патагонии. Длина его плечевой кости — 137 сантиметров. По оценкам, его длина могла достигать примерно 24 метра, а масса — около 30 тонн.

Художественное изображение Брухаткайозавра / © Ansh Saxena 7163, Wikipedia

Брухаткайозавр проживал на территории Индии, когда она была островом. По некоторым оценкам, его длина достигала 35 метров, а его вес — 80 тонн. Некоторые исследователи предполагают, что его масса могла варьироваться в диапазоне 110–130 тонн. Однако авторы отмечают, что пропорции Брухаткайозавров неизвестны, из-за чего расчеты их размеров весьма приближены. Кроме того, исследователи оценивали его параметры на основании описания окаменелостей, сделанного в 1987. В 2017 году стало известно, что окаменелости голотипа распались.