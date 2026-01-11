Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Гигантские зауроподы жившие 66 миллионов лет назад
Ученые относят зауроподов к группе четвероногих растительноядных динозавров. Они обитали на всех континентах около 210-66 миллионов лет назад. Конец мелового периода чаще ассоциируется с тираннозаврами и гадрозаврами, однако зауроподы по-прежнему встречались по всему миру.
«Монгольский титан» получил свою известность благодаря гигантскому отпечатку ноги, показанному в сериале Prehistoric Planet, однако создатели сериала допустили ошибку. Отпечаток длиной 106 сантиметров действительно обнаружили в пустыне Гоби, где обитал «монгольский титан». Однако он принадлежал не нэмэгэтинской свите, а более раннему слою.
Между тем исследователи действительно обнаружили гигантский отпечаток титанозавра из Нэмэгта длиной около 75–80 см.
Останки аламозавра, жившего в самом конце мелового периода, нашли в Нью-Мехико, в породах свиты Охо-Аламо. Согласно фрагментам останков, описанным в 2011 году, длина аламозавра, предположительно, достигала 30 метров.
Останки уберабатитана исследователи нашли в формации Серра-да-Галга на территории Бразилии. Предположительно, длина уберабатитана достигала 26 метров.
Утетитана исследователи ранее относили к аламозаврам, но позднее Грегори Пол выделил его в отдельный род. Однако его решение пока не встретило единогласной поддержки в среде ученых. Анализ серии останков позволил предположить, что масса отдельных особей достигала 30 тонн.
Останки аргирозавра, жившего в позднем маастрихте, обнаружили в аргентинской Патагонии. Длина его плечевой кости — 137 сантиметров. По оценкам, его длина могла достигать примерно 24 метра, а масса — около 30 тонн.
Брухаткайозавр проживал на территории Индии, когда она была островом. По некоторым оценкам, его длина достигала 35 метров, а его вес — 80 тонн. Некоторые исследователи предполагают, что его масса могла варьироваться в диапазоне 110–130 тонн. Однако авторы отмечают, что пропорции Брухаткайозавров неизвестны, из-за чего расчеты их размеров весьма приближены. Кроме того, исследователи оценивали его параметры на основании описания окаменелостей, сделанного в 1987. В 2017 году стало известно, что окаменелости голотипа распались.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.
Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.
Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Июня, 2017
Непрошеные космонавты
14 Января, 2024
Как NASA собирается уничтожить МКС
2 Октября, 2022
Почему шмели любят кошек
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии