  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 октября, 14:48
Илья Гриднев
10

Древние вулканы доставили скрытый лед к экватору Марса

❋ 4.2

Мощные извержения вулканов на раннем Марсе могли создавать толстые ледяные покровы в районе экватора. Этот лед, если он остался под поверхностью, объяснил бы обнаруженное в этом регионе ранее повышенное содержание водорода.

Астрономия
# вулканы на марсе
# лед на Марсе
# экватор
Глобальное распределение приповерхностного водорода. В экваториальных зонах наблюдается избыток. / © Saira S. Hamid et.al / Nature Communications (2025)

Современный Марс — холодная и сухая планета, а большая часть известного водяного льда сосредоточена в полярных шапках. Однако орбитальные аппараты зафиксировали аномально высокое содержание водорода в грунте около экватора, в частности в регионах плато Меридиана и формации Медузы. Поскольку водород чаще всего входит в состав воды, эти данные указывают на возможное присутствие там массивных залежей льда.

Одна из гипотез возникновения экваториального льда предполагала, что в далеком прошлом Марс имел сильный наклон оси вращения. Это могло приводить к таянию полярных шапок и переносу воды в теплые широты. Тем не менее такая модель не полностью объясняла наблюдаемое распределение водорода. Новое исследование проверило альтернативную идею — вулканическую.

Группа планетологов провела детальное моделирование климата древнего Марса. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые использовали компьютерную модель, чтобы воспроизвести условия на Красной планете в период от трех до четырех миллиардов лет назад. Они имитировали взрывные извержения вулканов, которые, как известно, происходили в ту эпоху. Основное внимание уделили двум древним вулканам — Аполлинарис и Большой Сирт, расположенным вблизи зон с аномальным содержанием водорода.

Моделирование показало, что во время мощных извержений в атмосферу выбрасывалось огромное количество водяного пара. В холодной марсианской атмосфере этот пар быстро замерзал и выпадал на поверхность в виде льда. Всего одно сильное извержение с массовой скоростью выброса воды более 100 миллионов килограммов в секунду, продолжавшееся три марсианских дня, могло создать на поверхности ледяной покров толщиной до пяти метров.

Вместе с водой вулканы выбрасывали в атмосферу серную кислоту. Это приводило к формированию плотного слоя аэрозолей, который отражал солнечный свет и провоцировал эффект «вулканической зимы». Глобальное похолодание резко замедляло таяние выпавшего льда. Скорость сублимации — испарения льда — падала с 14 до 1,3 килограмма на квадратный метр в год.

Постепенно лед покрывался слоями пыли и вулканического пепла, которые законсервировали его на миллиарды лет. Согласно модели, такой механизм мог эффективно работать при разных углах наклона оси Марса, что делает его универсальным объяснением.

Авторы научной работы показали возможный механизм формирования обширных ледяных залежей на экваторе Марса. Это может быть важно для будущей колонизации планеты, ведь доступ к водяному льду в теплых экваториальных широтах — ключ к получению воды, кислорода и ракетного топлива. Эти регионы, вероятно, станут приоритетными целями для будущих посадочных миссий.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
90 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Астрономия
# вулканы на марсе
# лед на Марсе
# экватор
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Окт
1300
Национальная генетическая инициатива
Живое слово
Тверь
Лекция
15 Окт
750
Базальные ядра: нейробиология привычек
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Окт
750
Мифы о радиации и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
600
Болезни растений: прошлое, настоящее, будущее
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Окт
750
Биомолекулы: белки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
700
Есть ли разум у насекомых?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1500
Мозг читающий
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Сколиоз: почему он возникает и как сохранить здоровье
Парк Горького
Москва
Беседа
18 Окт
Бесплатно
Как воспитать ученого: формулы успеха известных научных династий
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
14 октября, 13:58
Юлия Трепалина

Трехлапые ящерицы бросили вызов представлениям о естественном отборе в дикой природе

Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.

Биология
# естественный отбор
# конечности
# рептилии
# эволюция
# ящерицы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые создали новый прочный эластичный материал для сращивания костей

    15 октября, 15:00

  2. Древние вулканы доставили скрытый лед к экватору Марса

    15 октября, 14:48

  3. Экономисты подсчитали плюсы и минусы служебных романов

    15 октября, 14:22

  4. Археологи прочитали историю родов по костям и зубам

    15 октября, 13:15
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Дмитрий Игровой
36 секунд назад
Егор, напротив, кошка считается чистым животным, исламскому мировоззрению очень импонирует, что кошка следит за собой, умываясь языком и

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Юрий Сагадатов
37 секунд назад
Александр, НДФЛ - 39% , НДС - 30% , Налог на прибыль - 50% и будет вам космонавтика как в СССР и то при условии что бюджет не разворуют и все будут работать

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Gennadiy Shin
20 минут назад
Ни одной страны ЕС

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Lola
34 минуты назад
Andy, мужик ты щас серьезно? 🙂 Боже мой🤦

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Lola
40 минут назад
Егор, нет не правда. Наоборот мусульманам в Коране сказано хорошо относиться к животным и можно заводить животных, а в особенности котов. Их даже

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Александр Игнатьев
40 минут назад
Простая проверка поиска в интернете и великобритания сдувается с 513млрд до 39млрд экспорта. Проверяйте данные прежде чем опубликовыватт

Рейтинг: 30 крупнейших стран по объему экспорта

Иван Колупаев
1 час назад
Val, если под "добьем вас нацистов" подразумевать зачистку всей территории Украины то до 2030 это очень оптимистичный прогноз 484 / 6 = 97 (оставшаяся

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Val Maestro
2 часа назад
Александр, с чего бы это приказал долго жить? Проект заморожен на неопределённый срок. Вот добьем вас нацистов, и проект откроется в 2030 году.

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Vladimir Sadovskiy
2 часа назад
Даниил, это статья ради статьи. Мало того,что в каждом организме хватает частей,при потере которых он не утрачивает своих важнейших функций и не

Трехлапые ящерицы бросили вызов представлениям о естественном отборе в дикой природе

Demon 34
2 часа назад
Михаил, тут их целый огород)

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Евгений Шаляпин
2 часа назад
Какая-то мадам нарисовала бублик и разместила рисунок назвав это черной дырой... . Рисунок понравился , но особенно понравилось название рисунка.

Гравитационные волны показали, что слияния черных дыр происходят в плотных скоплениях

Евгения Михайловна
2 часа назад
Querky, Шариков?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Иван Колупаев
3 часа назад
Осталось только возможность респавна добавить и будет совсем хорошо

Anduril показала новые шлемы EagleEye, повышающие осведомленность на поле боя

Александр Сас
4 часа назад
Чего только не придумают атеисты)

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Alexander Nazarov
4 часа назад
Платон, ну, согласен и об этом я сам же оговорился в своём комментарии. Будем посмотреть, как говорится 😉

Белорусские инженеры научили струнный транспорт двигаться без вибраций

Платон Ф.
5 часов назад
Сергей, Вы путаете идею и создание прототипов с действительной основательной работой) Да, история у нее очень длинная. Но сейчас это уже давно не

Белорусские инженеры научили струнный транспорт двигаться без вибраций

Платон Ф.
5 часов назад
Alexander, Интересное сравнение, но мне кажется, у них принципиально разные технологии и цели. Московский монорельс как раз и провалился из-за огромной

Белорусские инженеры научили струнный транспорт двигаться без вибраций

abdulloh muhammad
5 часов назад
Егор, Сначала изучаем, потом говорим. В поисковики можно написать, отношение мусульман к животным.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

abdulloh muhammad
5 часов назад
Kamera, Сначала изучаем, потом говорим. В поисковики можно написать, отношение мусульман к животным.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Сергеев Александр
5 часов назад
Это ухилянты здесь разбушевались.

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно