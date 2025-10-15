Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Anduril показала новые шлемы EagleEye, повышающие осведомленность на поле боя

Калифорнийская оборонная технологическая компания Anduril Industries представила EagleEye — модульную систему на базе искусственного интеллекта (ИИ), созданную для интеграции командования, управления и боевого информационного поля в единую легкую архитектуру для войск США и их союзников.

Шлемы с системой EagleEye / © Anduril

EagleEye опирается на наработки Anduril по платформам смешанной реальности, повышающим ситуационную осведомленность и скорость принятия решений в боевых условиях.

Ядром EagleEye служит 3D-интерфейс для планирования операций, который позволяет подразделениям репетировать миссии и визуализировать местность с использованием видеопотоков и данных датчиков.

Система формирует общее оперативное представление до и во время миссий, что ускоряет координацию между наземными подразделениями и беспилотными системами.

Отображение накладывает цифровую информацию непосредственно на реальный обзор оператора. Доступны как прозрачные дневные, так и цифровые версии с ночным видением, обеспечивающие непрерывную осведомленность в любых условиях. Интегрированное отслеживание «своих» позволяет определять точные позиции товарищей по команде не просто как точки на карте, а внутри зданий и элементов местности.

Датчики, размещенные сзади и по бокам, дают оператору панорамный обзор на 360 градусов, а пространственное аудио и обнаружение радиочастот предупреждают о близких или скрытых угрозах. Система объединяет коммуникации, сетевые и командные инструменты бойца в единое носимое устройство, позволяя оператору управлять БПЛА, вызывать огонь и координировать роботизированных «товарищей», сохраняя мобильность на сложном рельефе.

Резилентная mesh-сеть Lattice обеспечивает функционирование EagleEye даже в условиях деградации каналов связи или глушения.

EagleEye спроектирован гибко и может применяться в разных вариантах — шлемы, козырьки и очки.