Anduril показала новые шлемы EagleEye, повышающие осведомленность на поле боя
Калифорнийская оборонная технологическая компания Anduril Industries представила EagleEye — модульную систему на базе искусственного интеллекта (ИИ), созданную для интеграции командования, управления и боевого информационного поля в единую легкую архитектуру для войск США и их союзников.
EagleEye опирается на наработки Anduril по платформам смешанной реальности, повышающим ситуационную осведомленность и скорость принятия решений в боевых условиях.
Ядром EagleEye служит 3D-интерфейс для планирования операций, который позволяет подразделениям репетировать миссии и визуализировать местность с использованием видеопотоков и данных датчиков.
Система формирует общее оперативное представление до и во время миссий, что ускоряет координацию между наземными подразделениями и беспилотными системами.
Отображение накладывает цифровую информацию непосредственно на реальный обзор оператора. Доступны как прозрачные дневные, так и цифровые версии с ночным видением, обеспечивающие непрерывную осведомленность в любых условиях. Интегрированное отслеживание «своих» позволяет определять точные позиции товарищей по команде не просто как точки на карте, а внутри зданий и элементов местности.
Датчики, размещенные сзади и по бокам, дают оператору панорамный обзор на 360 градусов, а пространственное аудио и обнаружение радиочастот предупреждают о близких или скрытых угрозах. Система объединяет коммуникации, сетевые и командные инструменты бойца в единое носимое устройство, позволяя оператору управлять БПЛА, вызывать огонь и координировать роботизированных «товарищей», сохраняя мобильность на сложном рельефе.
Резилентная mesh-сеть Lattice обеспечивает функционирование EagleEye даже в условиях деградации каналов связи или глушения.
EagleEye спроектирован гибко и может применяться в разных вариантах — шлемы, козырьки и очки.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
