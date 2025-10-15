О мероприятии

Со времен Декарта и Бюффона, в том числе и среди ученых, было распространено мнение, что насекомые — всего лишь «машины, ведомые инстинктами». Однако в последние десятилетия появились исследования, показывающие: у них есть когнитивные способности, напоминающие те, что исследователи привыкли приписывать исключительно позвоночным.

Могут ли шмели здраво оценивать собственные возможности, а мухи — впадать в состояние выученной беспомощности? Об этом расскажет кандидат биологических наук, сотрудник научно-просветительского отдела Зоологического музея ЗИН РАН Илья Удалов.

