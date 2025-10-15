  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Есть ли разум у насекомых?

Слушатели узнают, могут ли шмели здраво оценивать собственные возможности.

Зануда
17 октября, 20:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухаресткая 114к1

О мероприятии

Со времен Декарта и Бюффона, в том числе и среди ученых, было распространено мнение, что насекомые — всего лишь «машины, ведомые инстинктами». Однако в последние десятилетия появились исследования, показывающие: у них есть когнитивные способности, напоминающие те, что исследователи привыкли приписывать исключительно позвоночным.

Могут ли шмели здраво оценивать собственные возможности, а мухи — впадать в состояние выученной беспомощности? Об этом расскажет кандидат биологических наук, сотрудник научно-просветительского отдела Зоологического музея ЗИН РАН Илья Удалов.

Расписание
17
Пятница
Октябрь 2025
ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург
20:00
Купить
Адрес

ул. Бухаресткая 114к1

15 октября, 05:04
Александр Речкин
2
# биология
# насекомые
# разум
