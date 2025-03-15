Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Статью о новом исследовании опубликовал журнал Social Psychological and Personality Science, а выдежки из него привело издание Psychology Today. Ученые проанализировали результаты опроса 320 человек, которые пережили расставание после длительных отношений.

Средний возраст респондентов составил чуть больше 30 лет, а 57% из них были женщинами. С момента разрыва у участников в среднем прошло примерно пять лет, а стаж прекращенных отношений превышал 4,6 года.

Добровольцев попросили заполнить анкеты, вопросы в которых касались чувств и привязанности к бывшим партнерам. Например, участников спрашивали, хотят ли они проводить время с экс-возлюбленными и чувствуют ли рядом с ними безопасность. Для сравнения аналогичные вопросы задавали о чужих людях и других близких, например, друзьях или родителях.

Кроме того, исследователи выяснили, кто в паре был инициатором расставания и вступали ли участники в новые отношения после прекращения предыдущих.

В итоге психологи установили, что со временем привязанность к бывшими действительно ослабевала настолько, что они воспринимались, как просто знакомые в прошлом люди и не вызывали дополнительных эмоций. Полпути к стадии полного безразличия респонденты в среднем преодолевали чуть больше чем за четыре года. С учетом этого на окончательный эмоциональный разрыв теоретически требуется около восьми лет.

Впрочем, между результатами участников было множество индивидуальных различий, и некоторые даже годы спустя не могли относиться к экс-возлюбленным, как к посторонним. То есть у отдельных людей чувства к бывшим могут никогда не исчезнуть полностью.

Исследование также выявило, что люди с тревожным типом привязанности были склонны дольше сохранять эмоциональную связь с экс-партнером. Аналогичная тенденция прослеживалась у тех, кто продолжал общаться с бывшими. Общие дети усиливали связь сразу после расставания, но затем она слабела быстрее, чем у бездетных участников. Такие факторы, как пол и наличие новых отношений почти не влияли на скорость пропадания привязанности.

Выводы ученых стоит воспринимать осторожно, учитывая ограничения исследования: оно проходило в форме опроса, а не эксперимента, респонденты участвовали в нем по своему желанию, а данные самоотчетов могли быть приукрашены.

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