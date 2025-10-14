  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Беседа
12+
Как воспитать ученого: формулы успеха известных научных династий

Слушатели узнают, можно ли унаследовать любовь к науке, как формируются научные династии и что важнее гены, среда или воспитание.

ВДНХ
18 октября, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, д. 119, строение 30

О мероприятии

Можно ли унаследовать любовь к науке? Как воспитать ученого и не отбить у ребенка интерес к познанию? В чем сила династии: в генах, в особой среде или в четко рассчитанной формуле?

Участники мероприятия смогут пообщаться с представителями научных династий, где несколько поколений одной семьи посвятили себя служению науке. Участники беседы — ученые из семей, где обсуждение гипотез за ужином было обычной практикой, а совместные экспедиции и публикации — семейной традицией. Гости обсудят, можно ли унаследовать любовь к науке, как формируются научные династии и что важнее гены, среда или воспитание.

Гости-спикеры дискуссии:

  • София Георгиева, дочь молекулярного биолога, академика РАН Георгия Георгиева. Академик РАН, доктор биологических наук, директор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН, руководитель лаборатории в Институте биологии гена РАН.
  • Андрей Шафаревич, сын математика, академика РАН Игоря Шафаревича. Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, декан механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
  • Дарья Заварзина, младшая дочь микробиолога, академика РАН Георгия Заварзина. Доктор биологических наук, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории метаболизма экстремофильных прокариот ФИЦ Биотехнологии РАН.

Модератор дискуссии: Елизавета Бонч-Осмоловская, дочь ученых-зоологов и внучка известного антрополога Глеба Бонч-Осмоловского. Российский микробиолог, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук, заведующая кафедрой микробиологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующая отделом биологии экстремофильных микроорганизмов и главный научный сотрудник  ФИЦ Биотехнологии РАН.

Расписание
18
Суббота
Октябрь 2025
Проспект Мира, д. 119, строение 30 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, д. 119, строение 30

14 октября, 11:48
Александр Речкин
2
# история
# наука
# Россия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
14 октября, 08:07
Александр Березин

SpaceX впервые выполнила испытательный полет Starship без единого серьезного сбоя

Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Лингвисты обнаружили монгольские заимствования в якутском эпосе

    14 октября, 11:31

  2. Ученые в три раза повысили эффективность катализатора для производства водорода

    14 октября, 11:00

  3. Феномен NEET: ученые рассказали, почему родители по-разному реагируют на пассивный образ жизни сына и дочери

    14 октября, 10:34

  4. SpaceX впервые выполнила испытательный полет Starship без единого серьезного сбоя

    14 октября, 08:07
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

1 2
27 минут назад
Мда, понятно. Собрались очередные пустозвоны без единой свежей идеи. Очередные банальности про фотосинтез. Какой фотосинтез? Где фотосинтез? На

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

SuperTurg
50 минут назад
Т.е. большинство спутников имеет радар и/или систему оптического распознавания, и также большинство спутников имеет маневровые двигатели? Мне

Исследователи установили, что спутники все чаще уклоняются от столкновений

Иван Колупаев
54 минуты назад
Alex, прекрасная экономическая модель у них не с неба свалилась. И до 70-х годов прошлого века Китай тоже был в *опе. Но Китай сумел подружиться с

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Иван Колупаев
58 минут назад
Void, я вас немного расстрою но защита от радиации это не обязательно магнитное поле и даже на Земле основную защиту дает плотная атмосфера. Марс

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Roman Frolov
1 час назад
Да вы что!? Ах какие неаккуратные ученые там собрались, как жаль что вас там не было, вы бы им сказали про магнитное поле! Тогда бы они не сделали бы

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Dmitriy
1 час назад
Проверять в нескольких болванчиках это тоже глупо. Их можно уговорить ответить так как ты хочешь. Например если спросить он является ии, по началу

Американка с помощью ChatGPT выиграла суд, который до этого проиграл адвокат

Иван Колупаев
1 час назад
Sergey, у Венеры тоже нет магнитного поля и что? По вашей логике там нет атмосферы а все кто знает об этом пришли пофантазировать. На самом деле наличие

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Сергей Петровский
2 часа назад
Ну дураки же сами всё, развалили , распилили, воюют друг с другом регулярно идиоты. И в чат пишут Чайна стронг. У вас то всё это было , а теперь только

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Sergey Vasenin
2 часа назад
У Марса нет магнитного поля = нечему защищать новообразуемую атмосферу от "выдувания" космическим ветром = атмосферу опять сдует, как сдуло ту, то

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Andy Caufman
2 часа назад
Said, то есть ты всерьез защищаешь это животное выше, вместо того, чтобы осудить его бескультурье? Не я придумал то, что в наше время мусульманские

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Alex Alexandrov
2 часа назад
У китайцев мощная финансовая поддержка! Они в этом плане молодцы! Ведут бизнес по всему миру! Их товары везде от крупных супермаркетов в

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Void Alex
2 часа назад
Все это очень интересно но у Марса нет магнитного поля почти. Толку от воздуха с таким радиационным фоном...

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Aslan Bekirov
2 часа назад
Это вы про боевых коней?

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Иван Колупаев
3 часа назад
Aitneics, да нет всего лишь аналогия поясняющая логическую ошибку. Если бы требовалось создать искусственную птицу или хотя бы работающее птичье

Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ

Алексей К
3 часа назад
Круто... Сможет беляши пацанам в опорниках разогревать

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Igor Niko ov
3 часа назад
Mikhail, ну у америкосов же летал дрон «Изобретательность», правда 40 оборотов в секунду! крутил винт) Так что инженеры задачу принципиально решили.

В России представили марсоход, работающий на энергии ветра

Sergey Jan
4 часа назад
Неплохо было бы его опробовать на кацапских выродках.

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

timur kulgunin
4 часа назад
Там населения очень мало.

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Олег Колпаков
4 часа назад
Александр, татары в Европе живут. Это раз. Территориально Россия больше в Азии, поэтому ее и к Азии можно отнести, а учитывая, что торговля в большей

Топ-50 стран по резервам центральных банков

Yaroslav Shevliakov
4 часа назад
Tanya22, Совместное проживание котов и кошек - это распущенность. У домашних животных тоже должна быть мораль, а не потакание низменным инстинктам

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно