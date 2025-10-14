Уведомления
Слушатели узнают, можно ли унаследовать любовь к науке, как формируются научные династии и что важнее гены, среда или воспитание.
Можно ли унаследовать любовь к науке? Как воспитать ученого и не отбить у ребенка интерес к познанию? В чем сила династии: в генах, в особой среде или в четко рассчитанной формуле?
Участники мероприятия смогут пообщаться с представителями научных династий, где несколько поколений одной семьи посвятили себя служению науке. Участники беседы — ученые из семей, где обсуждение гипотез за ужином было обычной практикой, а совместные экспедиции и публикации — семейной традицией. Гости обсудят, можно ли унаследовать любовь к науке, как формируются научные династии и что важнее гены, среда или воспитание.
Гости-спикеры дискуссии:
- София Георгиева, дочь молекулярного биолога, академика РАН Георгия Георгиева. Академик РАН, доктор биологических наук, директор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН, руководитель лаборатории в Институте биологии гена РАН.
- Андрей Шафаревич, сын математика, академика РАН Игоря Шафаревича. Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, декан механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
- Дарья Заварзина, младшая дочь микробиолога, академика РАН Георгия Заварзина. Доктор биологических наук, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории метаболизма экстремофильных прокариот ФИЦ Биотехнологии РАН.
Модератор дискуссии: Елизавета Бонч-Осмоловская, дочь ученых-зоологов и внучка известного антрополога Глеба Бонч-Осмоловского. Российский микробиолог, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук, заведующая кафедрой микробиологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующая отделом биологии экстремофильных микроорганизмов и главный научный сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
