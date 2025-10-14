Слушатели узнают, можно ли унаследовать любовь к науке, как формируются научные династии и что важнее гены, среда или воспитание.

О мероприятии

Можно ли унаследовать любовь к науке? Как воспитать ученого и не отбить у ребенка интерес к познанию? В чем сила династии: в генах, в особой среде или в четко рассчитанной формуле?

Участники мероприятия смогут пообщаться с представителями научных династий, где несколько поколений одной семьи посвятили себя служению науке. Участники беседы — ученые из семей, где обсуждение гипотез за ужином было обычной практикой, а совместные экспедиции и публикации — семейной традицией. Гости обсудят, можно ли унаследовать любовь к науке, как формируются научные династии и что важнее гены, среда или воспитание.

Гости-спикеры дискуссии:

София Георгиева, дочь молекулярного биолога, академика РАН Георгия Георгиева. Академик РАН, доктор биологических наук, директор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН, руководитель лаборатории в Институте биологии гена РАН.

Андрей Шафаревич, сын математика, академика РАН Игоря Шафаревича. Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, декан механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Дарья Заварзина, младшая дочь микробиолога, академика РАН Георгия Заварзина. Доктор биологических наук, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории метаболизма экстремофильных прокариот ФИЦ Биотехнологии РАН.

Модератор дискуссии: Елизавета Бонч-Осмоловская, дочь ученых-зоологов и внучка известного антрополога Глеба Бонч-Осмоловского. Российский микробиолог, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук, заведующая кафедрой микробиологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующая отделом биологии экстремофильных микроорганизмов и главный научный сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН.

Расписание Проспект Мира, д. 119, строение 30 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация