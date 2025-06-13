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Даже натуральный сахарозаменитель навредил мозгу
Эритритол, широко используемый «диетический» подсластитель, может негативно влиять на клетки кровеносных сосудов, что повышает риск возникновения инсульта. К таким выводам пришли американские исследователи, проведя лабораторные эксперименты.
Один из самых популярных сахарозаменителей — эритритол, или «дынный сахар», который получают из природных источников. Уровень его сладости составляет около 70 процентов от уровня обычного сахара, при этом калорийность на 95 процентов ниже.
Эритритол содержится во многих продуктах, включая напитки, протеиновые батончики, десерты, соусы. Этот подсластитель ценят за отсутствие простых углеводов в составе, благодаря чему он не участвует в энергетическом обмене и при употреблении в пищу не стимулирует выработку инсулина, что подходит диабетикам.
Однако, как выяснили ученые Колорадского университета (США), сахарозаменитель имеет и минусы, в частности, негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему человека. Сомнения в безопасности эритритола у научного сообщества возникали и ранее, а усилились после эпидемиологических исследований, связывающих его высокие концентрации в плазме крови с частотой сердечных приступов и инсультов.
Прямых доказательств до сих пор было мало, и новое исследование позволило установить, как сахарозаменитель влияет на функцию кровеносных сосудов на клеточном уровне, конкретнее — на функцию эндотелия. Эта ткань выстилает изнутри абсолютно все вены, артерии и капилляры в организме человека и прямо влияет на качество и продолжительность жизни.
Ученые культивировали микрососудистые эндотелиальные клетки мозга и подвергли их воздействию эритритола в дозе шести миллимолей, эквивалентной его количеству в стандартном искусственно подслащенном напитке (около 30 граммов). Эксперимент длился три часа, после чего физиологи измерили некоторые маркеры клеточной функции и выявили тревожные изменения.
Так, обработанные клетки производили на 75 процентов больше, чем необработанные контрольные образцы, активные формы кислорода. Эти соединения могут повреждать клеточные компоненты и усиливать окислительный (клеточный) стресс. Зафиксированное увеличение антиоксидантных белков свидетельствовало о том, что клетки пытались противодействовать стрессу, но не справились в полной мере, а этот стресс может спровоцировать развитие инсульта.
Кроме того, на 20 процентов снизилась выработка оксида азота, что говорило об эндотелиальной дисфункции. Она — один из ключевых факторов, повышающих риск развития инсульта. Молекулы оксида азота, вырабатываемые клетками кровеносных сосудов, помогают поддерживать здоровый кровоток.
Ученые выявили нарушения и других механизмов, жизненно важных для поддержания «сердечного» здоровья. Авторы научной статьи отмечают, что необходимо провести клинические исследования для подтверждения последствий воздействия эритритола на сосуды.
Научная работа опубликована в Journal of Applied Physiology.
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