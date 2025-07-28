Популярный сахарозаменитель убил раковые клетки

Экстракт листьев стевии известен как сахарозаменитель. Японские исследователи обнаружили еще одно полезное свойство этого растения: ферментация стевии с помощью пробиотика, полученного из листьев банана, превращает ее в эффективное средство для борьбы с раком поджелудочной железы.

Рак поджелудочной железы — один из самых агрессивных видов онкологических заболеваний. Он отличается высокой резистентностью практически ко всем современным методам лечения, а пятилетняя выживаемость больных составляет менее 10 процентов. Поэтому разработка новых препаратов для борьбы с этим видом рака — одна из важнейших задач современной онкологии.

Ученые из Университета Хиросимы (Япония) обнаружили: экстракт стевии, который считается более здоровой альтернативой сахару, чем искусственные заменители, потому что имеет природное происхождение, обладает высокой противораковой активностью. Стевия способна убивать клетки опухоли поджелудочной железы, сохраняя при этом здоровые даже в высокой концентрации.

В серии экспериментов in vitro ученые определили оптимальную концентрацию экстракта листьев стевии (200 микрограммов на миллилитр), который уничтожал до 30 процентов раковых клеток. Кроме того, выяснилось, что ферментация экстракта с использованием лактобактерий Lactobacillus plantarum значительно усиливает противораковые свойства стевии. При той же концентрации ферментированный экстракт уничтожал до 90 процентов опасных клеток.

Дальнейшие исследования показали, что противораковый эффект связан с наличием в экстракте стевии соединения под названием «метиловый эфир хлорогеновой кислоты» (CAME). Именно он усиливала апоптоз раковых клеток, то есть их гибель. Особенно эффективно CAME работал после ферментации, что указывает на изменение свойств экстракта стевии после воздействия на него пробиотиками.

Кроме того, экстракт стевии показал высокую антиоксидантную активность: после ферментации он уничтожал до 94 процентов свободных радикалов. Ученые связали этот эффект с тем, что в листьях стевии содержится много различных флавоноидов, которые хорошо известны способностью поглощать свободные радикалы.

По мнению авторов научной работы, их результаты демонстрируют ценную исследовательскую перспективу использования пробиотиков в качестве природных противоопухолевых агентов. В дальнейшем исследователи намерены продолжить эксперименты на лабораторных животных.

О своих выводах ученые рассказали в статье для журнала International Journal of Molecular Sciences.

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Денис Яковлев 51 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.