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28 июля, 13:41
Игорь Байдов
284

Токсичные отношения ускорили биологическое старение

❋ 4.3

В жизни каждого человека есть люди, которые приносят больше беспокойства и тревоги, чем радости. Американские ученые выяснили, что такие отношения буквально старят организм: каждый токсичный человек добавляет пару лишних месяцев к биологическому возрасту.

Медицина
# ДНК
# люди
# общественное восприятие
# общество
# отношения
пожилые люди
Окружение человека может повлиять на его здоровье / @ Alamy, Rob Wilkinson

Долгие годы ученые анализируют, как социальная среда воздействует на здоровье человека. Известно, что одиночество способно влиять на продолжительность жизни так же сильно, как ожирение или отсутствие физической активности. Но и наличие людей вокруг еще не гарантия пользы, гораздо важнее качество отношений с ними.

Еще в 2012 году американские исследователи из Университета Юты доказали, что «френеми», или «друзья-враги» (frenemies, так называют людей, с которыми человек внешне выстраивает хорошие отношения, ладит и проводит вместе время, но при этом в глубине души они недолюбливают друг друга или испытывают зависть), ускоряют укорочение теломер. Это участки на концах хромосом, которые защищают ДНК от повреждений. Чем они короче, тем выше риск развития болезней, включая сердечно-сосудистые. Открытие указало на потенциальную опасность сложных, неоднозначных отношений для здоровья на клеточном уровне.

Команда медиков и социологов под руководством Бюнгкю Ли (Byungkyu Lee) из Нью-Йоркского университета в США попыталась изучить проблему глубже. Для этого ученые обратились к эпигенетике — области науки, посвященной тому, как поведение и образ жизни человека, а также окружающая среда, в которой он живет, влияют на работу генов, не меняя саму последовательность ДНК.

Ли и его команда применили более точный метод оценки биологического старения — анализ эпигенетических изменений. Они исследовали крошечные химические метки на ДНК, известные как метильные метки. То есть ученые решили измерить не просто длину теломер, а проанализировать химические изменения в ДНК, которые происходят с возрастом.

«Когда человек стареет, рисунок этих меток меняется предсказуемым образом. Это позволяет нам оценить биологический возраст, который может отличаться от возраста по паспорту», — объяснил Ли.

В исследовании участвовали 2232 человека. Каждый предоставил образец слюны для эпигенетического анализа. Участники также детально описали свои отношения с самыми важными людьми в их социальном кругу. Они отвечали на конкретные вопросы. Например: «Как часто [Имя человека] доставлял(а) вам неприятности, создавал(а) проблемы или усложнял(а) жизнь?» Варианты ответов: «никогда», «редко», «иногда», «часто».

Если кто-то из окружения участника мешал ему, создавал проблемы или раздражал, этого человека относили к категории «токсичных». Таких случаев оказалось очень много: больше половины опрошенных сказали, что в их близком круге есть хотя бы один человек, который «часто» или «иногда» доставляет неприятности, создает проблемы или усложняет жизнь.

Анализ эпигенетических данных выявил значимое влияние этих негативных связей. Наличие «токсичного человека» в окружении испытуемого было статистически связано с более высоким показателем биологического старения (на 0,5 процента). В пересчете на время это означает, что биологический возраст человека с таким контактом в среднем на 2,5 месяца больше, чем можно было бы ожидать, исходя из его реальной даты рождения.

Чем объясняется этот эффект? Авторы предположили, что негативные социальные связи могут провоцировать стрессовый ответ, который, в свою очередь, способствует воспалению. То есть, согласно гипотезе, при постоянном психологическом напряжении активируется длительный стресс, сопровождающийся воспалительными процессами на клеточном уровне.

Команда Ли обнаружила у участников с негативными отношениями более высокий уровень маркеров воспаления. Повышенное воспаление, по данным исследователей, может нарушать работу иммунной системы и потенциально способствовать ускоренному старению и росту риска возрастных заболеваний, однако прямую причинно‑следственную связь в новом исследовании не проверяли.

Анализ показал, что сильнее всего на биологический возраст повлияли отношения с «друзьями-врагами»: они нанесли максимальный ущерб организму. Один и тот же человек может сегодня оказать поддержку, а завтра задеть или раскритиковать. Такое «качание маятника», по мнению авторов научной работы, еще опаснее, чем просто близкие контакты с неприятным человеком.

Отметим, хотя исследование Ли и его коллег выглядит убедительным, в нем есть ряд ограничений, которые необходимо выделить. 

Участники эксперимента сами оценивали свои отношения и рассказывали, кто им мешает. Такие данные субъективны — один человек может воспринимать критику как заботу, а другой — как атаку. Это влияет на точность результатов. Кроме того, связь между токсичными отношениями и ускорением биологического старения ученые хотя и установили, но это не значит, что одно вызывает другое. Возможно, у людей, у которых уже есть проблемы со здоровьем, больше конфликтов с окружающими.

Еще нюанс: исследователи не учитывали контекст. Тот, кто «мешает», может делать это по разным причинам — иногда оправданно. Другие важные вещи — образ жизни, питание, уровень стресса на работе — могли влиять на биологический возраст, но в этом исследовании акцент был только на социальных связях.

Выводы команды Ли представлены на сервере научных работ по медицине medRxiv.org.

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Игорь Байдов
367 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Медицина
# ДНК
# люди
# общественное восприятие
# общество
# отношения
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