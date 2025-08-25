Физики случайно научились складывать стеклянное микрооригами

Исследователи разработали методику для сворачивания стекла в микроскопические трехмерные фотонные структуры. Физики назвали процесс фотонным оригами. Этот метод может обеспечить создание сложных оптических устройств для обработки данных, сенсорики и экспериментальной физики прямо на чипе, рядом с другими электронными компонентами.

Электроника и фотоника движутся по пути миниатюризации. Уменьшение масштабов уже работающих устройств в определенный момент приводят к тому, что ученые и инженеры вынуждены создавать объекты с атомарной точностью с помощью высоких энергий. Из-за этого становится сложным или невозможным формирование нескольких элементов рядом друг с другом — технологические процессы начинают конфликтовать, возникает риск испортить уже готовые структуры при создании последующих.

Чтобы такого не случалось, разные части фотонных устройств можно формировать отдельно друг от друга, но это сильно усложняет производственную цепочку. Ученые ищут баланс между точностью, качеством и скоростью производства. Пока даже лучшие 3D-принтеры производят грубые трехмерные структуры, оптически неоднородные. Это делает их непригодными для высокоточных оптических систем.

Израильские физики нашли новый метод формирования фотонных структур — фотонное оригами. Он позволяет создавать структуры длиной три миллиметра и толщиной всего полмикрона с помощью лазера. Это рекордное соотношение длины с толщиной для трехмерных объектов. Работа опубликована в журнале Optica.

Метод фотонного оригами обнаружили случайно, когда руководитель исследовательской группы Таль Кармон (Tal Carmon) из Тель-Авивского университета (Израиль) попросил аспирантку Манью Малхотру (Manya Malhotra) определить место невидимого лазерного луча на стекле, увеличивая мощность лазера до появления свечения. Стекло не только засветилось, но и сложилось. Так ученые нашли простой и неожиданный способ управления формой этого материала.

При нагреве одной стороны стекла лазером материал переходит в более жидкое состояние, а поверхностное натяжение становится сильнее гравитации. Это вызывает изгиб в точке воздействия лазера, и стекло складывается в нужную ученым фигуру.

Фотонное оригами в действии. Светящийся полукруг — движение конца стеклянного стержня во время складывания / © Tal Carmon, Tel Aviv University

Параметры изгиба можно регулировать с точностью до 0,1 микрорадиана. Используя новый подход, исследователи смогли согнуть стеклянные пластины толщиной до десяти микрон в формы от прямого угла до спиралей. В процессе экспериментов научная группа также смогла создать вогнутые и выпуклые зеркала с поверхностью высокой гладкости, отражающей свет без искажений.

Фотонное оригами позволило исследователям создать сверхлегкую и точную структуру с вогнутым зеркалом в форме перевернутого стола. Ученые надеются с ее помощью исследовать отклонения от ньютоновской гравитации на малых масштабах. Эти эксперименты способны пролить свет на астрономические загадки, связанные с темной материей — областью физики, в которой сегодня наблюдения систематически противоречат теоретическим предсказаниям.

Первый автор статьи Манья Малхотра (Manya Malhotra), заметившая эффект фотонного оригами / © Tal Carmon, Tel Aviv University

Ученые говорят, что их технология может использоваться для создания микрозум-объективов, способных заменить отдельные камеры в большинстве смартфонов. С ее помощью также возможно изготовление микрофотонных компонентов, использующих свет вместо электричества, что ускорит переход к более быстрым и энергоэффективным альтернативам традиционной электронике в компьютерах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Evgenia Vavilova 123 статей Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.