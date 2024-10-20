Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Палеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочка
Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.
В минувшие эры истории Земли на ней процветали совсем другие живые существа. Например, трилобиты — обширная и разнообразная группа членистоногих, не похожая на современные (пауков, насекомых и ракообразных). В свое время они были очень многочисленны: по окаменелостям описали около 22 тысяч видов трилобитов, распределенных по систематическим группам различного ранга.
Каких только трилобитов не видел палеозойский океан: от очень мелких до гигантов длиной 70 сантиметров, от копавшихся в осадке на дне до свободно плавающих и хищничающих. Одни трилобиты имели огромные фасеточные глаза, другие — внушительные трезубцы на голове, а некоторые — плоские выросты, которые придают им сходство с тапком или серпом. Согласно англоязычной литературе, они напоминают арфу — отсюда название животных harpiform. Такой облик имели две группы древних членистоногих: харпетиды и тринуклеиды, с эволюцией которых разобралась новая статья в Journal of Paleontology.
Представители порядка Harpetida и суперсемейства Trinucleioidea появились в геологической летописи в конце кембрийского периода и имели множество общих черт. Помимо «серпа» их объединяют небольшие или средние размеры, головной отдел (цефалон) сводчатой формы, приподнятый грудной отдел (торакс) и маленькие глаза. Неудивительно, что палеонтологи долго считали две ветви родословной трилобитов родственными, исходящими из общего «корня» (который в этом случае исходно имел похожий облик).
Выяснить эволюционные связи двух групп трилобитов довольно сложно. Они не имеют современных родственников, у которых можно позаимствовать ДНК для анализа. Более того, их «серп» — адаптация, которая не характерна ни для каких современных животных и все еще непонятно, зачем он был нужен трилобитам. Вероятно, широкий придаток был чем-то вроде снегоступа, который помогал животному не вязнуть в зыбком дне, или сита для процеживания пищевых частиц. Он также мог содержать чувствительные рецепторы, работать как плуг или лопата, а также укреплять и облегчать экзоскелет трилобита.
Описав ключевые характеристики «серпов» различных трилобитов, авторы смогли реконструировать процесс их эволюции и найти им место на филогенетическом древе. Они рассмотрели 21 род из 29 известных Harpetida и 56 из 132 Trinucleioidea (включая ряд переходных форм и личиночных стадий), а также трилобитов из других таксонов. Оказалось, что две группы животных не имели общего предка, а прародители каждой исходно не обладали характерным придатком. Выходит, обе приобрели похожую форму независимо друг от друга и пройдя ряд похожих изменений морфологии, — это яркий пример параллельной эволюции. Скорее всего, те и другие стали «серпатыми» из-за схожих образа жизни и занимаемых экологических ниш.
Международная группа биологов рассмотрела больше двух миллионов снимков с фотоловушек, расставленных в тропических лесах на трех континентах, чтобы изучить дневную и ночную активность местных животных. Анализ поведения более 80 видов показал, какие животные активны при свете Луны, а какие, напротив, лунофобы.
В последнее время все больше данных указывает на то, что пестициды, которые используют в сельском хозяйстве, негативно влияют на насекомых. Однако воздействие этих ядохимикатов на королев шмелей, зимующих под землей, плохо изучено. Канадские ученые решили получше разобраться в этом вопросе. Для этого они провели эксперимент, и результаты удивили.
Принято считать, что крупные галактики формировались там, где было очень много вещества, но теперь выясняется, что некоторые из них откуда-то набирали огромную массу посреди практически полной пустоты.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Атмосферный вихрь на крупнейшей планете Солнечной системы бушует уже 150 лет и привлекает внимание астрономов своими размерами. Данные наблюдений, полученных с помощью космического телескопа «Хаббл» в период с декабря 2023 года по март 2024 года, показали, что Большое красное пятно Юпитера становится шире и меняется в рамках 90-дневного цикла.
Хотя эмоции человека во многом можно определить по выражению лица, правильное их распознавание зависит еще от нескольких факторов. Ученые из Германии предложили модель восприятия чужого эмоционального состояния, которая уточняет этот процесс и отражает его сложность.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Airbus пообещала авиалайнеры на водороде к 2035 году — но вряд ли выполнит намеченное. Какие самолеты на самом деле будут бороздить небеса будущего?
Космический субботник
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии