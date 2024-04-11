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ТюмГУ
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Историки ТюмГУ изучили то, как менялась судебная система в Сибири

4.3

Судебная реформа 1864 года создала в российской юстиции мировые и общие суды, представшие отдельными системами из двух инстанций каждая: первую систему составляли единоличные мировые судьи и их съезды, действовавшие чаще всего в границах уездов, вторую — окружные суды, обычно по одному в губернии, и объединявшие их на своей территории судебные палаты. Историки ТюмГУ изучили то, как менялась сибирская судебная система во второй половине XIX – начале XX веков.

ТюмГУ
# Сибирь
# судебная реформа
# судопроизводство
# суды
Историк ТюмГУ Евгений Крестьянников / © журнал «Вестник Томского государственного университета. История», фото из архива Журавлева Николая

Окружные суды, рассматривавшие наибольшее количество важных уголовных и гражданских дел, имели громадное значение в судоустройстве и судопроизводстве, а города от обладания ими существенно выигрывали из-за максимальной пространственной доступности правосудия для горожан и городских организаций.

Уставы Александра II вводились в Сибири на основе закона от 13 мая 1896 года с рядом особенностей. В частности, не предусматривались съезды мировых судей, а их обязанности возлагались на окружные суды, чья роль, соответственно, заметно возрастала.

В ходе реформирования они размещались исключительно в административных центрах сибирских губерний и областей – Тобольске, Томске, Красноярске, Иркутске, Чите, Благовещенске, Якутске и Владивостоке, что само по себе не для всех районов края было подходящим решением, поскольку фокус юстиции только на этих городах иногда противоречил требованиям географической близости правосудия к остальному населению провинций.

Особенно бросался в глаза подобный недостаток в Тобольской и Томской губерниях, где административные центры располагались в крайних северных секторах зоны компактного расселения сибиряков, и закономерно ставились вопросы либо о переносе единственного окружного суда в иное, более благоприятное с пространственной точки зрения место, либо об открытии дополнительных окружных судов в других городах, которые сами охотно включались в гонку за обладание ими.

В конце имперской эпохи в этом направлении активизировался и Новониколаевск Томской губернии. Однако рассчитывать на быструю и положительную для города реакцию имперского министерства было преждевременно. Предыдущий опыт судебных преобразований в крае красноречиво свидетельствовал о крайнем нежелании казны тратиться на совершенствование сибирской системы правосудия, а истощение государственного бюджета военного времени не способствовало проявлению правительством финансовой щедрости.

Статья «Новониколаевск в борьбе за право на окружной суд во втором десятилетии ХХ в.» историков СоцГцм ТюмГУ Евгения Крестьянникова и Диляры Шайхутдиновой вышла в «Вестнике Томского государственного университета. История».

Борьба за Николаевск продолжилась, когда 3 октября 1918 года в Совет министров ВСП поступила «Объяснительная записка к проекту закона об учреждении окружного суда в г. Новониколаевск Томской губернии»,

Летом 1918 года, после ликвидации советской власти, кардинально обновилась обстановка с точки зрения перспектив создания НОС. Шансы на успех явно подросли из-за осуществленного в июне 1917 года административно-территориального преобразования, в результате которого были созданы Алтайская губерния с центром в Барнауле и Новониколаевский уезд в Томской губернии, оставшейся теперь с единственным окружным судом.

В целом курс Министерства юстиции антибольшевистских правительств Сибири отвечал потребностям совершенствования правосудия, а когда ведомство в октябре 1919 года подводило промежуточный итог собственной деятельности, то отчитывалось среди прочих важнейших достижений введением НОС (Николаевский областной совет).

На данном этапе стратегия притязаний на орган правосудия в полной мере отражала перемены. Постановление городской судебной коллегии 11 июля 1918 года «возбудить перед Сибирским Временным правительством ходатайство об открытии в Новониколаевске самостоятельного окружного суда» запустило незнакомые ранее механизмы.

Демократические импульсы подталкивали привлечь на сторону инициативы как можно больше общественных сил, и местные правоведы призвали к содействию прежде всего городскую думу и земское самоуправление, введенное в крае уже после падения царизма.
После свержения большевиков корпорация новониколаевских юристов ощущала себя весьма уверенно и даже пыталась склонять новую власть к принятию тех или иных решений. Так, в июне 1918 г. общее собрание чиновников судебного ведомства и адвокатуры города постановило «потребовать от Сибирского Временного правительства увольнения всех чинов судебного ведомства, подавших прошения о предоставлении им должностей и вообще находившихся на службе в организованных советской властью судах».

Это судейское содружество обозначило свою влиятельность, когда вопрос об образовании суда в Новониколаевске близился к благополучному разрешению: в августе 1918 года от нее в Министерство юстиции ВСП поступило представление с пожеланием «персонального состава» будущего судебного учреждения.

Таким образом, в условиях антибольшевистских режимов на удовлетворение ходатайства по открытию судебного органа ушло около полугода, что для подобного рода преобразований по меркам Российской империи было необыкновенной скоростью, являвшейся вместе с тем следствием проделанной подготовительной работы в царский период.

НОС появился в крайне неудачный момент для планомерного судебного строительства. Катастрофически не хватало материальных ресурсов, и характерно, что 31 декабря 1918 года, накануне открытия судебной инстанции, Карнеев-Гребаров обращался в городскую управу с просьбой одолжить всего на один день торжества «звонок и зеленое или красное сукно для столов», а на самом праздновании говорил: «Ввиду спешности формирования окружной суд не имеет надлежащего помещения, состав суда не имеет квартир, нет даже канцелярских принадлежностей».

Историки делают вывод, что эволюция вопроса о получении городом окружного суда пришлась на переломную эпоху и определялась разными ситуациями, характеризующими сущность двух политических режимов.

При самодержавии подобные проблемы вообще рассматривались чрезвычайно медленно, поскольку природе авторитарной власти не была свойственна отзывчивость на общественные запросы, и наоборот, антибольшевистские силы Сибири времен Гражданской войны, позиционировавшие себя демократическими (за периодом их правления в историографии закрепилось наименование «демократической контрреволюции»), и искавшие поддержку социума проявляли склонность к удовлетворению такого рода потребностей.

Чувствовавшими политическую конъюнктуру просителями окружного суда от Новониколаевска применялась эффективная с точки зрения достижения положительного результата стратегия, учитывавшая предыдущий опыт аналогичных судебных преобразований, полагавшаяся на экспертизу специалистов, использовавшая рычаги влияния в коридорах власти.

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ТюмГУ
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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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# Сибирь
# судебная реформа
# судопроизводство
# суды
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