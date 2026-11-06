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В скифской гробнице Тувы нашли древнейшие следы употребления конопли как психоактивного растения

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Археологи обнаружили в скифском кургане на территории Тувы семена конопли и человеческие волосы со следами психоактивных веществ. Возраст находок составил около 2800 лет, что делает их древнейшим известным сочетанием растительных остатков и молекулярных свидетельств использования конопли в одном погребении.

Археология
# археолгические раскопки
# каннабис
# психоактивные вещества
# ритуал
# Тува
Курган Туннуг в пойме реки Уюк
Курган Туннуг в пойме реки Уюк / © Тимур Садыков

Люди выращивают коноплю на протяжении тысячелетий. Из ее волокон изготавливали ткани и веревки, а семена употребляли в пищу. Хорошо известно и психоактивное воздействие этого растения, но вопрос о том, когда оно появилось, остается открытым. Проблема в том, что обнаруженные при раскопках семена и другие остатки конопли сами по себе не позволяют определить, для чего она предназначалась и как использовалась.

Одно из наиболее известных письменных свидетельств подобных практик оставил древнегреческий историк Геродот. Он описывал, как скифы бросали коноплю на раскаленные камни и вдыхали ее дым во время очистительных обрядов. Археологические подтверждения применения этого растения в ритуальных целях ранее находили в пазырыкских погребениях на Алтае, а также в Синьцзяне и на Памире.

Ученые из Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) совместно с археологами из Швеции, Швейцарии и Германии исследовали материалы из кургана Туннуг-1 в долине реки Уюк в Республике Тыве. Центральные погребения памятника датировали началом VIII века до нашей эры. Благодаря расположению кургана в заболоченной местности там сохранились органические материалы, которые обычно разрушаются за долгое время. Результаты работ опубликовал Science.

Во время раскопок археологи обнаружили рядом с останками погребенных и под ними скопления семян конопли. Принадлежность растительных остатков установили по ботаническим признакам, а возраст шести семян определили с помощью радиоуглеродного анализа.

Чтобы выяснить, могла ли конопля использоваться ради психоактивных свойств, исследователи также проанализировали человеческие волосы из погребений. С помощью хроматографии и масс-спектрометрии они выявили каннабинол — вещество, образующееся при окислении тетрагидроканнабинола (ТГК), основного психоактивного соединения конопли.

Так в одном погребальном комплексе удалось найти не только остатки растения, но и следы его психоактивных веществ в человеческих волосах. Исследователи высказали гипотезу о том, что коноплю могли использовать в погребальных ритуалах. На это указали расположение семян, результаты химических анализов и сходство с другими древними погребальными комплексами. Однако обнаруженные вещества не позволили установить, употребляли люди коноплю непосредственно или подвергались воздействию ее дыма.

Научная работа также не доказывает, что практика использования психоактивных свойств конопли зародилась именно в Туве. Тем не менее находки из Туннуга-1 показали, что подобные практики могли существовать в скифской среде уже в начале VIII века до нашей эры — это раньше известных свидетельств из других регионов.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
215 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Археология
# археолгические раскопки
# каннабис
# психоактивные вещества
# ритуал
# Тува
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