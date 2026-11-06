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Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Согласно прогнозам, объем мировой экономики увеличится примерно с 124 триллионов долларов в 2026 году до 227 триллионов долларов к 2040 году. Таким образом, ее номинальный рост составит 83%. Это расширение приведет к изменению расстановки сил в мировой экономике: Китай, как ожидается, существенно сократит отставание от США, а доля Азии в глобальном ВВП продолжит увеличиваться.

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике / © Visual Capitalist

Представленная инфографика показывает прогнозируемый объем ВВП 190 стран и территорий в 2040 году. Данные основаны на докладе World Economic League Table 2026, подготовленном Центром экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, Cebr). Показатели отражают годовой объем производства товаров и услуг в текущих долларах США и не скорректированы с учетом инфляции.

По оценкам Cebr, в 2026 году на долю американской экономики приходится около 26% мирового ВВП — 31,6 триллиона долларов. Доля Китая составляет 17%, или 20,9 триллиона долларов.

К 2040 году разрыв между двумя крупнейшими экономиками мира, как ожидается, сократится примерно до пяти триллионов долларов против 10,7 триллиона долларов в 2026 году. США сохранят первое место с ВВП на уровне 52,9 триллиона долларов, а Китай займет вторую строчку с показателем 47,9 триллиона долларов. При этом доля Китая в мировом ВВП, согласно прогнозу, увеличится до 21%, тогда как доля США сократится до 23%.

Стоит отметить, что, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), уже в 2026 году Китай занимает первое место в мире по объему экономики, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС). Этот показатель учитывает различия в уровне цен между странами.

Усиление позиций Китая станет частью более масштабного смещения центра мировой экономики в сторону Азии. Прогнозируется, что доля региона в глобальном ВВП вырастет примерно с 32% в 2026 году до 39% к 2040 году.

В то же время доля Европы за этот период сократится с 26% до 21%, а Северной Америки — с 30% до 27%.

Хотя США, согласно прогнозам, сохранят статус крупнейшей отдельной национальной экономики, рост Китая, Индии и Индонезии обеспечит Азии все более значительную роль в формировании мирового спроса и инвестиционных потоков.

Индия, как ожидается, переместится с четвертого места в 2026 году на третье к 2040 году. За этот период ее экономика увеличится более чем втрое — с 4,5 триллиона до 14,1 триллиона долларов. Таким образом, индийский ВВП превысит совокупный показатель Германии (7,8 триллиона долларов) и Японии (5,9 триллиона долларов).

В Cebr отмечают, что для Индии открываются дополнительные возможности благодаря стремлению производителей диверсифицировать цепочки поставок и переносить часть производства из Китая. В качестве примера приводится расширение компанией Apple производственных мощностей в Индии.

Германия и Япония, напротив, опустятся в рейтинге крупнейших экономик мира. К 2040 году Германия переместится с третьего на четвертое место, а Япония — с пятого на шестое. При этом обе экономики продолжат расти, однако Индию опередит Германия, а Великобритания обойдет Японию.

Еще более заметный подъем ожидает Индонезию: страна переместится с 17-го на восьмое место. Согласно прогнозу, к 2040 году ее ВВП достигнет 4,2 триллиона долларов, превысив показатель Италии (3,8 триллиона долларов). В результате Италия покинет первую десятку крупнейших экономик мира.

Россия займет 16-е место в мире с показателем 3,2 триллиона долларов.

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