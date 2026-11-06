Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике
Согласно прогнозам, объем мировой экономики увеличится примерно с 124 триллионов долларов в 2026 году до 227 триллионов долларов к 2040 году. Таким образом, ее номинальный рост составит 83%. Это расширение приведет к изменению расстановки сил в мировой экономике: Китай, как ожидается, существенно сократит отставание от США, а доля Азии в глобальном ВВП продолжит увеличиваться.
Представленная инфографика показывает прогнозируемый объем ВВП 190 стран и территорий в 2040 году. Данные основаны на докладе World Economic League Table 2026, подготовленном Центром экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, Cebr). Показатели отражают годовой объем производства товаров и услуг в текущих долларах США и не скорректированы с учетом инфляции.
По оценкам Cebr, в 2026 году на долю американской экономики приходится около 26% мирового ВВП — 31,6 триллиона долларов. Доля Китая составляет 17%, или 20,9 триллиона долларов.
К 2040 году разрыв между двумя крупнейшими экономиками мира, как ожидается, сократится примерно до пяти триллионов долларов против 10,7 триллиона долларов в 2026 году. США сохранят первое место с ВВП на уровне 52,9 триллиона долларов, а Китай займет вторую строчку с показателем 47,9 триллиона долларов. При этом доля Китая в мировом ВВП, согласно прогнозу, увеличится до 21%, тогда как доля США сократится до 23%.
Стоит отметить, что, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), уже в 2026 году Китай занимает первое место в мире по объему экономики, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС). Этот показатель учитывает различия в уровне цен между странами.
Усиление позиций Китая станет частью более масштабного смещения центра мировой экономики в сторону Азии. Прогнозируется, что доля региона в глобальном ВВП вырастет примерно с 32% в 2026 году до 39% к 2040 году.
В то же время доля Европы за этот период сократится с 26% до 21%, а Северной Америки — с 30% до 27%.
Хотя США, согласно прогнозам, сохранят статус крупнейшей отдельной национальной экономики, рост Китая, Индии и Индонезии обеспечит Азии все более значительную роль в формировании мирового спроса и инвестиционных потоков.
Индия, как ожидается, переместится с четвертого места в 2026 году на третье к 2040 году. За этот период ее экономика увеличится более чем втрое — с 4,5 триллиона до 14,1 триллиона долларов. Таким образом, индийский ВВП превысит совокупный показатель Германии (7,8 триллиона долларов) и Японии (5,9 триллиона долларов).
В Cebr отмечают, что для Индии открываются дополнительные возможности благодаря стремлению производителей диверсифицировать цепочки поставок и переносить часть производства из Китая. В качестве примера приводится расширение компанией Apple производственных мощностей в Индии.
Германия и Япония, напротив, опустятся в рейтинге крупнейших экономик мира. К 2040 году Германия переместится с третьего на четвертое место, а Япония — с пятого на шестое. При этом обе экономики продолжат расти, однако Индию опередит Германия, а Великобритания обойдет Японию.
Еще более заметный подъем ожидает Индонезию: страна переместится с 17-го на восьмое место. Согласно прогнозу, к 2040 году ее ВВП достигнет 4,2 триллиона долларов, превысив показатель Италии (3,8 триллиона долларов). В результате Италия покинет первую десятку крупнейших экономик мира.
Россия займет 16-е место в мире с показателем 3,2 триллиона долларов.
Комментарии
Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности
Исследователи попросили тех, кто сталкивался с околосмертными состояниями, подробно зарисовать все, что они видели. Анализ рисунков показал, что картины, которые наблюдали разные люди, пережившие этот опыт, очень похожи одна на другую.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
Ученые впервые предоставили убедительные доказательства того, что в окаменелостях динозавров могут сохраняться биомолекулы, в частности эритроциты и компоненты гемоглобина. Это открытие опровергло устоявшееся представление о том, что за миллионы лет органика полностью разлагается.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Июня, 2015
Дышите глубже: живопись душевнобольных
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно