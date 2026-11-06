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Древние майя веками травили ртутью себя и всю местную экосистему

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Археологи изучили донные отложения озер на полуострове Юкатан и обнаружили, что использование ртути древними майя вызвало локальный экологический коллапс. И, по всей видимости, химическое загрязнение воды усугубило кризис цивилизации в классический период.

Археология
# загрязнение воды
# майя
# ртуть
Чаша с фигурами, около 755 г. н. э, поздний классический период майя
Чаша с фигурами, около 755 г. н. э, поздний классический период майя / © boywiki.org

Древние майя активно применяли тяжелые металлы: они добывали жидкую ртуть и киноварь. Этот минерал служил красным декоративным пигментом для украшения зданий, посуды и мест захоронений.

Раньше археологи находили следы ртути в почве и городских резервуарах южных низин майя. Поначалу историки считали, что токсичные материалы применяли только знатные люди для ритуалов. Со временем исследователи заподозрили, что обычные индейцы тоже страдали от отравлений.

Настоящая экологическая цена оставалась неизвестной. Специалистам не хватало данных о том, достигало ли загрязнение токсичных порогов для водной флоры и фауны. 

Исследователи решили проследить историю загрязнения воды и его биологические последствия. Результаты опубликовали в журнале Science Advances

Для анализа археологи извлекли длинные керны донных отложений из двух озер рядом с древними поселениями на полуострове Юкатан — озера Коба и сенота Шканче. Сначала ученые определили возраст слоев ила с помощью радиоуглеродного датирования фрагментов дерева и угля. Затем измерили концентрацию общей ртути в разных исторических горизонтах и сравнили с современными стандартами безопасности. Дополнительно подсчитали микроскопические остатки водорослей, бактерий, улиток и насекомых, чтобы отследить изменения озерной фауны.

Карта Мезоамерики и места проведения исследований
Карта Мезоамерики и места проведения исследований / © Matthew Neal Waters et al./Science Advances(2026)

Замеры показали высокий уровень химического загрязнения. В озере Коба уровень ртути начал расти примерно в 40 году и достиг пика между 250 и 300 годами нашей эры. Концентрация составила 2,3 микрограмма на грамм, что превысило современные пороги тяжелого экологического ущерба. В сеноте Шканче ситуация оказалась хуже: пик пришелся примерно на 720 год, а количество ртути достигло 18 микрограммов на грамм.

Биологические маркеры зафиксировали коллапс пищевой цепи в слоях с токсичной ртутью. Фотосинтезирующие бактерии и водоросли исчезли, следом за ними вымерли мелкие водные животные. В озере Коба раковины улиток и ракообразных полностью пропали из токсичных слоев ила. В двух других контрольных озерах ученые не нашли ртуть, что исключило версию о естественных атмосферных осадках.

Тяжелый металл смывался с городских улиц в озера и убивал водные экосистемы. По расчетам, деградация качества воды стала серьезным экологическим стрессором для древних майя наряду с засухами и вырубкой лесов. 

В итоге майя создали искусственное химическое загрязнение среды задолго до начала промышленной революции. Пристрастие к яркому красному пигменту лишило местные общины чистой питьевой воды и водных источников пищи и вероятно, заметно подорвало здоровье популяции на протяжении веков использования.

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Илья Гриднев
Илья Гриднев
218 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
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# загрязнение воды
# майя
# ртуть
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