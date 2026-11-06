В Таиланде нашли зубы доисторической «гигантской крысы»

На территории нынешнего юга Таиланда 33-38 миллионов лет назад обитал грызун весом около 30 килограммов. Исследователи идентифицировали этот вымерший вид, изучив два окаменелых зуба.

Коренной зуб и резец нижней челюсти неизвестного грызуна нашли еще в 2004 году в угольной шахте на территории провинции Краби (юго-западное побережье Таиланда). Из-за необычно большого размера зубов один из членов исследовательской группы назвал их древнего обладателя «гигантской крысой».

Однако на момент обнаружения окаменелостей у ученых не было достаточно данных и технологий для точной идентификации вида. Исследователи из Таиланда, Франции и Канады смогли сделать это лишь более чем два десятилетия спустя. Описание нового вида опубликовали в журнале Scientific Reports.

Результаты детального анализа зубов позволили установить, что животное принадлежало к вымершему семейству Ischyromyidae. Иширомииды обитали в палеогеновом периоде (примерно 66-23 миллиона лет назад) и были широко распространены на территории Северной Америки, Азии, Европы и, возможно, Африки. Представители этого разнообразного семейства занимали многие наземные экологические ниши, которые сегодня принадлежат таким грызунам, как мыши, крысы и суслики.

Новый вид получил название Yakamys sirindhornae в честь принцессы Таиланда Сириндхорн, которая известна своей поддержкой научных, в том числе палеонтологических, исследований.

Yakamys sirindhornae жил в позднем эоцене, около 38-33 миллионов лет назад. По оценкам специалистов, масса тела грызуна варьировалась от 21,4 до 47,3 килограмма, то есть в среднем составляла 30 килограммов, примерно как у современного бобра.

Ученые предположили, что и по размерам Yakamys sirindhornae был сопоставим с бобром. Для сравнения, вес капибары, самого большого из современных грызунов, может достигать 60-65 килограммов. По мнению исследователей, Yakamys sirindhornae, подобно бобрам и капибарам, вел полуводный образ жизни.

Вес этих грызунов оказался существенно больше, чем у всех иширомиид, описанных ранее. Это сделало Yakamys sirindhornae крупнейшим грызуном палеогенового периода. До сих пор ученым было неизвестно, что ранние грызуны могли достигать столь внушительных размеров.

Открытие Yakamys sirindhornae доказало, что в Юго-Восточной Азии исключительно крупные грызуны существовали уже в позднем эоцене. То есть задолго до того, как в неоценовом периоде (около 23-2,5 миллиона лет назад) в Южной Америке распространились кавиоморфные грызуны, к которым относятся, в частности, ныне живущие капибары.

Среди вымерших кавиоморфов были, к примеру, гигантские хутии (Heptaxodontidae), вес которых, по оценкам ученых, мог достигать 200 килограммов, и крупнейший из когда-либо существовавших грызунов Josephoartigasia monesi, весивший 450-500 килограммов.

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Татьяна Зайцева 192 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.