30

В Таиланде нашли зубы доисторической «гигантской крысы»

❋ 4.9

На территории нынешнего юга Таиланда 33-38 миллионов лет назад обитал грызун весом около 30 килограммов. Исследователи идентифицировали этот вымерший вид, изучив два окаменелых зуба.

Палеонтология
# гигантизм
# грызуны
# Зубы
# Таиланд
# эоцен
# Юго-Восточная Азия
Моляр Yakamys sirindhornae
Моляр Yakamys sirindhornae / © Scientific Reports (2026)

Коренной зуб и резец нижней челюсти неизвестного грызуна нашли еще в 2004 году в угольной шахте на территории провинции Краби (юго-западное побережье Таиланда). Из-за необычно большого размера зубов один из членов исследовательской группы назвал их древнего обладателя «гигантской крысой».

Однако на момент обнаружения окаменелостей у ученых не было достаточно данных и технологий для точной идентификации вида. Исследователи из Таиланда, Франции и Канады смогли сделать это лишь более чем два десятилетия спустя. Описание нового вида опубликовали в журнале Scientific Reports.

Результаты детального анализа зубов позволили установить, что животное принадлежало к вымершему семейству Ischyromyidae. Иширомииды обитали в палеогеновом периоде (примерно 66-23 миллиона лет назад) и были широко распространены на территории Северной Америки, Азии, Европы и, возможно, Африки. Представители этого разнообразного семейства занимали многие наземные экологические ниши, которые сегодня принадлежат таким грызунам, как мыши, крысы и суслики.

Новый вид получил название Yakamys sirindhornae в честь принцессы Таиланда Сириндхорн, которая известна своей поддержкой научных, в том числе палеонтологических, исследований.

Yakamys sirindhornae жил в позднем эоцене, около 38-33 миллионов лет назад. По оценкам специалистов, масса тела грызуна варьировалась от 21,4 до 47,3 килограмма, то есть в среднем составляла 30 килограммов, примерно как у современного бобра.

Ученые предположили, что и по размерам Yakamys sirindhornae был сопоставим с бобром. Для сравнения, вес капибары, самого большого из современных грызунов, может достигать 60-65 килограммов. По мнению исследователей, Yakamys sirindhornae, подобно бобрам и капибарам, вел полуводный образ жизни.

Вес этих грызунов оказался существенно больше, чем у всех иширомиид, описанных ранее. Это сделало Yakamys sirindhornae крупнейшим грызуном палеогенового периода. До сих пор ученым было неизвестно, что ранние грызуны могли достигать столь внушительных размеров.

Открытие Yakamys sirindhornae доказало, что в Юго-Восточной Азии исключительно крупные грызуны существовали уже в позднем эоцене. То есть задолго до того, как в неоценовом периоде (около 23-2,5 миллиона лет назад) в Южной Америке распространились кавиоморфные грызуны, к которым относятся, в частности, ныне живущие капибары.

Среди вымерших кавиоморфов были, к примеру, гигантские хутии (Heptaxodontidae), вес которых, по оценкам ученых, мог достигать 200 килограммов, и крупнейший из когда-либо существовавших грызунов Josephoartigasia monesi, весивший 450-500 килограммов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
192 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
Показать больше
Палеонтология
# гигантизм
# грызуны
# Зубы
# Таиланд
# эоцен
# Юго-Восточная Азия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Ноя
1200
Как измеряется владение языком
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Ноя
Бесплатно
Международная космическая станция: наблюдение, съемка, радиосвязь
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Как найти сверхцивилизацию?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
В начале Вселенной был звук
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Санкт-Петербург
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Нобелевская премия по химии 2026 года. Абсолютный асимметрический синтез: случайность и неизбежность
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Интеллект у беспозвоночных
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Булгарская цивилизация на Волге. Древняя история народов Поволжья
Русское географическое общество
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Космические путешествия по галактике: как и в чем нас ограничивают не технологии, а законы природы?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Земля и почва
Экспериментаниум
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Таиланде нашли зубы доисторической «гигантской крысы»

    6 ноября, 13:31

  2. Необычную яркость галактик ранней Вселенной связали с излучением молодых звезд

    6 ноября, 13:17

  3. Древние майя веками травили ртутью себя и всю местную экосистему

    6 ноября, 12:16

  4. «Джеймс Уэбб» составил самую масштабную 3D-карту темной материи

    6 ноября, 11:24
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Александр Березин
2 минуты назад
То, что намного лучше, чем если вычесть из Британии результаты ее небелого населения.

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Aitneics Secniv
3 минуты назад
Степан, Вроде наоборот, мистику как будто отрицают, выход из тела назвали диссоциативным внетелесным опытом. Эту статью можно воспринимать как

Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности

Александр Березин
4 минуты назад
Пью, нет, я за то, чтобы вы не лгали, выдавая СКР Британии за стремление местных размножаться. Т.к. страна, где в столице белых уже меньшинство

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
4 минуты назад
Александр, Если вычесть из СКР России Северный Кавказ и некоторые другие территории ,то что останется?

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
5 минут назад
Александр, А что в Англии размножаются только в Лондоне? Если что в Англии большинство не в Лондоне живут.

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Александр Березин
8 минут назад
Пью, " Холопы размножаются лучше аж на целых 0,02 ! И это не точно и в пределах погрешности. И то за счет нерусских регионов" Справка: если вы в Англии

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
8 минут назад
Александр,Выходит наооборот так что в богатой традиционно-посконной России холопы не хотят размножаться и не размножаются лучше чем

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Дмитрий Посох
11 минут назад
Пью, коррупцию.

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Степан Жук
12 минут назад
Решили в мистику удариться? Делать нечего?

Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности

Пью Полуслепой
12 минут назад
Александр, А сколько в России процентов мигрантов? Говорят в России получают паспорта ежегодно 200-300 тыс мигрантов из Средней Азии

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Анна С.
12 минут назад
Пью, оржие,атомную энергетику,космонавтику ,ювелирные украшения ,вина.

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Анна С.
14 минут назад
Владимир, Ни на чем.Шотландия собирается проводить референдум в 2031году.

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Анна С.
14 минут назад
США в 2040году? А уверены что Америка не развалится к 2031-2032годам? Это учитывая ,что Трамп последний президент США. Ну и ВВП наш точно президентом в 2040

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Евгений Брагин
17 минут назад
timism, Если руководство будет прежними дай да бог в 30 войти.

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Пью Полуслепой
19 минут назад
Александр, Холопы размножаются лучше аж на целых 0,02 ! И это не точно и в пределах погрешности. И то за счет нерусских регионов

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
21 минута назад
Александр, Вы видимо за то чтобы Россия была царством белых арийцев

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
22 минуты назад
Александр, Риши Сунак белый?

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
22 минуты назад
Александр, Шойгу белый или как?

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Евгений Филиппов
24 минуты назад
*Главное Начать ☝️Так Как Скорость Лазерного Луча ~300'000Км/с Можно В Перспективе Баллистические Ракеты Сбивать И Гиперзвуковые!

Китайская лазерная система успешно поразила несколько волн ударных беспилотников

Иван Аристов
24 минуты назад
Иван, это вы ещё о самом миленьком не задумывались. А что есть у самого Илона? Ну в плане тех самых твердых денег? Вот его личное состояние, а не то,

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Самые обсуждаемые