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Физики нашли свидетельство сверхредкого распада B-мезона спустя 40 лет поисков

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Данные детектора LHCb Большого адронного коллайдера позволили ученым сообщить о ультраредком распаде нейтрального B-мезона на пару мюон — антимюон со значимостью 3.2σ.Данные детектора LHCb Большого адронного коллайдера позволили ученым сообщить о ультраредком распаде нейтрального B-мезона на пару мюон — антимюон со значимостью 3.2σ.

Физика
# B-мезоны
# CERN
# LHCb-детектор
# БАК
# мезоны
# мюоны
# стандартная модель
# физика высоких энергий
Вид на трубу пучка внутри LHCb / © CERN
Вид на трубу пучка внутри LHCb / © CERN

Сложная система БАК состоит из ускорителя частиц и множества детекторов. Обычно детекторы называют «экспериментами» или «коллаборациями», потому что это гигантская структура: над каждым работает международная команда из десятков институтов. Только вместе они могут обработать огромный поток данных с детектора.

LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) занимается изучением частиц, содержащих b-кварки, в том числе B-мезонов. Это частицы, состоящие из b-антикварка и одного из четырех кварков: верхнего, нижнего, странного или очарованного. Их обнаружили относительно недавно, в 1980-х.

На БАК регулярно находят следы присутствия нейтрального B⁰-мезона и странного B⁰ₛ-мезона. Они могут распадаться на разные наборы частиц, и распад на пару мюон — антимюон крайне редок. По предсказаниям на основе Стандартной модели, такой распад B⁰ должен происходить примерно 1,03 раза на 10 миллиардов распадов, а для B⁰ₛ — 3,66 раза на миллиард событий.

Раньше физики наблюдали только распад B⁰ₛ на данных LHCb, CMS и ATLAS. Более редкий распад B⁰ ускользал от ученых больше 40 лет — поисковые эксперименты начали в 1984 году.

Теперь исследователи нашли свидетельства этого процесса в данных о столкновениях протонов, собранных на LHCb за 2024-2025 годы. Сопоставив их с более ранними измерениями, удалось получить свидетельство распада нейтрального B-мезона на антимюон и мюон (B⁰ → μ⁺μ⁻).

Наблюдаемое отклонение от фоновых измерений составило 3,2σ. Для физики элементарных частиц это значит, что ученые достаточно уверены в данных, чтобы сказать: они увидели свидетельство именно этого распада. Чтобы заявить об открытии, физики должны получить отклонение в 5σ: оно будет значить, что случайно подобные данные могли собраться в одном случае из 3,5 миллиона.

По словам физиков, данные указывают на то, что распад B⁰ → μ⁺μ⁻ случается 1,14 раза на 10 миллиардов событий, которые регистрирует детектор. Распад странного B-мезона B⁰ₛ по тем же данным встречается 3,25 раза на один миллиард событий. Это новое самое точное измерение скорости распада B⁰ₛ.

Ученые дополнительно измерили эффективное время жизни B⁰ₛ — 1,6 ± 0,16 пикосекунды. Физики сообщили, что эти измерения укладываются в рамки Стандартной модели и не указывают на признаки новой физики.

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Evgenia Vavilova
Evgenia Vavilova
231 статей
Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.
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Физика
# B-мезоны
# CERN
# LHCb-детектор
# БАК
# мезоны
# мюоны
# стандартная модель
# физика высоких энергий
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