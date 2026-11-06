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Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам
Росстат обновил данные о рождаемости: суммарный коэффициент в 2025 году — 1,36 ребенка на женщину, меньше было только в 2006 году. Рождаемость снизилась в 70 регионах из 85. Выше уровня воспроизводства — только Чечня и Тыва. Разбираем региональные цифры и заодно смотрим, что с продолжительностью жизни.
30 октября Росстат обновил в ЕМИСС суммарный коэффициент рождаемости по регионам за 2025 год. Я свел данные в графики и посмотрел, что изменилось.
Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько детей в среднем родила бы одна женщина за жизнь, если бы рождаемость в каждом возрасте оставалась как в этом году. Для простого воспроизводства населения нужно около 2,1.
По стране: 1,36 — меньше было только в 2006 году
Посмотрим, как менялись показатели рождаемости:
- 2015 год — 1,76 (максимум за последние 30 лет);
- 2019 год — 1,48;
- 2023 год — 1,41;
- 2024 год — 1,40;
- 2025 год — 1,36.
Ниже было только в 1995–2006 годах, абсолютный минимум — 1,16 в 1999-м. Падение 2025 года (−0,04) заметно сильнее, чем в двух предыдущих годах (по −0,01).
Оговорка: с 2022 года Росстат публикует общероссийский показатель без учета новых субъектов, поэтому ряд до и после 2022 года сопоставим не идеально.
Регионы: снижение почти везде
Все 85 регионов на карте и в таблице за 1990–2025 годы — суммарный коэффициент рождаемости по регионам.
За 2025 год коэффициент снизился в 70 регионах из 85, вырос в 10, еще в пяти не изменился. Если сравнить с 2023 годом, снижение в 72 регионах.
Выше уровня воспроизводства (2,1) только два региона — Чечня (2,54) и Тыва (2,20). Ямало-Ненецкий АО — ровно 2,0. Дальше идут Дагестан и Республика Алтай (по 1,76), Чукотка (1,75), Ингушетия (1,72).
Внизу — Ленинградская область (0,90), Мордовия и Смоленская область (по 1,00), Владимирская (1,05), Саратовская (1,06), Севастополь и Белгородская область (по 1,07). Всего в 21 регионе коэффициент ниже 1,2.
Быстрее всего за два года рождаемость упала в Ненецком АО (с 1,91 до 1,63), Республике Алтай (с 2,03 до 1,76), Калмыкии (с 1,44 до 1,18) и Туве (с 2,44 до 2,20).
Крупные регионы:
- Москва: 1,41 (2015) → 1,43 (2019) → 1,42 (2023) → 1,43 (2025)
- Московская область: 1,57 (2015) → 1,23 (2019) → 1,35 (2023) → 1,32 (2025)
- Санкт-Петербург: 1,57 (2015) → 1,35 (2019) → 1,26 (2023) → 1,24 (2025)
- Татарстан: 1,84 (2015) → 1,52 (2019) → 1,45 (2023) → 1,43 (2025)
- Башкортостан: 1,91 (2015) → 1,50 (2019) → 1,41 (2023) → 1,30 (2025)
- Краснодарский край: 1,83 (2015) → 1,61 (2019) → 1,53 (2023) → 1,50 (2025)
- Свердловская область: 1,94 (2015) → 1,61 (2019) → 1,55 (2023) → 1,46 (2025)
- Новосибирская область: 1,79 (2015) → 1,51 (2019) → 1,49 (2023) → 1,41 (2025)
Любопытно, что Москва — одно из немногих мест, где рождаемость держится на уровне 2015 года, и теперь она выше средней по стране. В 2015-м столица была третьей с конца среди 85 регионов, в 2025-м — уже в верхней половине списка.
А что с продолжительностью жизни
По России ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2023 году — 73,4 года, чуть выше доковидного 2019-го (73,3). Но в 2024 году, по данным ЕМИСС, она снова снизилась — до 72,8 года. Региональных данных за 2024 год пока нет, последние — за 2023-й.
Разрыв между регионами — около13 лет: от 79,9 года в Дагестане и 79,4 в Москве до 66,6 на Чукотке и в Туве. Высокие цифры по республикам Северного Кавказа демографы давно обсуждают: их связывают в том числе с неполной регистрацией смертей в старших возрастах. Поэтому Москву и Петербург корректнее сравнивать с другими крупными регионами.
Естественный прирост (рождений больше, чем смертей) в 2023 году был только в 15 регионах из 85 — в основном на Северном Кавказе, в Туве, Якутии и нефтегазовых округах Тюменской области. По стране естественная убыль — около 500 тысяч человек за год.
Подведем итоги
- Рождаемость в 2025 году — 1,36, минимум с 2006 года, и снижение ускорилось.
- Падение почти повсеместное: 70 регионов из 85 за год. Выше 2,1 — только Чечня и Тыва.
- Продолжительность жизни в 2024 году снова опустилась ниже доковидного уровня.
Комментарии
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