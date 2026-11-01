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Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

❋ 4.5

Марсоход Perseverance обнаружил, что марсианская пыль — куда большая угроза для будущих экспедиций туда, чем считали ранее. Она способна проникать в жилые модули, выводить из строя оборудование и даже представлять опасность для мозга астронавтов. Причем защититься от марсианской пыли может быть гораздо сложнее, чем предполагалось.

Астрономия
# Perseverance
# астронавты
# колонизация Марса
# марс
# марсианская пыль
Образцы материалов для скафандров, установленные на марсоходе Perseverance для изучения воздействия марсианской пыли
Образцы материалов для скафандров, установленные на марсоходе Perseverance для изучения воздействия марсианской пыли / © NASA/JPL-Caltech

Марсианская пыль покрывает почти всю поверхность планеты. Она образуется при разрушении горных пород, переносится ветром и во время пылевых бурь поднимается в атмосферу. В отличие от земных условий, на Красной планете пыль становится проблемой и для аппаратов, что годами работают без участия человека. Она оседает на солнечных батареях и датчиках, а в будущем попадет на скафандры и оборудование исследовательских баз. 

Марсоход NASA Perseverance работает в кратере Езеро с 2021 года. Он изучает древние породы, ищет следы пригодных для жизни условий и собирает образцы для возможной доставки на Землю. На его борту установлен рентгеновский прибор PIXL, который определяет химический состав материалов. Аппарат также оснащен калибровочными мишенями с образцами тефлона, базальтового стекла и прочной ткани Vectran. Эти материалы особенно интересны для будущих скафандров. 

Международная исследовательская группа под руководством Скотта Ван Боммела (Scott J. VanBommel) проанализировала, как марсианская пыль накопилась на этих поверхностях. С помощью рентгеновских измерений и расчетной модели они оценили ее состав и размеры частиц. 

Выяснилось, что на тефлоновой калибровочной мишени средний расчетный размер пылинок составил примерно 1400 нанометров, а на базальтовом стекле — всего 140 нанометров. На образцах ткани Vectran и тефлона оценки составили соответственно 2100 и 300 нанометров. Это не прямые снимки отдельных пылинок: ученые вывели размеры из толщины осевшего слоя, поэтому реальные частицы могут быть еще мельче. 

Анализ показал, что пыль содержит соединения кремния, железа и серы, а также обогащена фосфором. Самые мелкие частицы способны задерживаться на поверхностях благодаря электрическим зарядам. Зацепляться на ткани им помогают переплетения волокон. Таким образом пыль остается на оборудовании даже при вибрациях и движении марсохода. 

Для будущих астронавтов это представляет сразу две угрозы. Во-первых, пыль со скафандров может проникать в жилые помещения при возвращении с поверхности. Во-вторых, частицы такого размера могут обходить естественные защитные барьеры дыхательных путей. 

Попав в организм, они должны вредить ему так же, как вредят микрочастицы на Земле: поднимать артериальное давление, повышать вероятность образования тромбов, инсультов и инфарктов. Еще они способны вызывать воспаление и повреждение тканей (например, в земных условиях микрочастицы от газовых плит — массовая причина инвалидизирующих болезней, типа артрита). Некоторые ультрамелкие частицы, как ранее показали исследования наночастиц, способны проникать в мозг не только с кровотоком, но и через обонятельный нерв. Похожую угрозу может представлять и марсианская пыль.

При этом исследователи не измеряли воздействие марсианской пыли на людей и не доказывали, что она может стать причиной конкретных заболеваний. Но существующие ограничения на ее содержание в воздухе во многом основаны на опытах с лунной пылью. 

Поэтому перед отправкой экипажей на Марс ученые предложили лучше изучить токсичность мелких частиц, а также разработать эффективные способы очистки скафандров, защиты шлюзов и фильтрации воздуха. Результаты научной работы опубликованы в журнале PNAS.

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Любовь Соковикова
Любовь Соковикова
511 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
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Астрономия
# Perseverance
# астронавты
# колонизация Марса
# марс
# марсианская пыль
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