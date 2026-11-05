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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Инфографика: карта распространения интернета в мире — от цифровых лидеров до отстающих стран

Доступ к интернету стал неотъемлемой частью современной жизни, однако миллиарды людей по-прежнему остаются за пределами цифрового мира.

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Инфографика: карта распространения интернета в мире — от цифровых лидеров до отстающих стран / © Visual Capitalist
Инфографика: карта распространения интернета в мире — от цифровых лидеров до отстающих стран / © Visual Capitalist

На этой инфографике показана доля пользователей интернета в разных странах. В основу визуализации легли данные за 2025 год Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union, ITU). Для стран, по которым информация за этот период отсутствовала, использовались показатели за 2024 год.

Все жители Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ имеют полный доступ к Сети. Дания (99,8%) и Люксембург (99,1%) близки к тому, чтобы обеспечить практически всеобщий доступ населения к интернету. На противоположном конце рейтинга находится Афганистан, где интернетом пользуются лишь 16,1% жителей. Эти показатели наглядно демонстрируют огромный разрыв между наиболее и наименее подключенными к цифровой сети странами.

Одни из самых значительных различий в уровне доступа к интернету наблюдаются в странах Африки к югу от Сахары. В Нигерии интернетом пользуются 41,2% населения, в Кении — 35%, а в Замбии — всего 29,7%. Среди основных препятствий — недостаточно развитая телекоммуникационная инфраструктура и высокая стоимость мобильного интернета. Особенно остро эти проблемы проявляются в сельской местности, где строительство и расширение сетей обходятся дорого. Для сокращения цифрового неравенства недостаточно просто расширять покрытие сетей. Не менее важно сделать доступ к интернету финансово доступным для населения.

В Азии находятся некоторые из наиболее подключенных к интернету стран. В Малайзии его используют 98,3% населения, в Сингапуре — 97,4%, а в Южной Корее — 96,1%. В то же время в Индии этот показатель составляет 70%, а на Филиппинах — 67,3%.

По данным Ассоциации GSM, в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона около 1,2 миллиарда человек по-прежнему не имеют доступа к интернету, несмотря на широкое распространение мобильных сетей. Это свидетельствует о том, что доступность устройств, уровень цифровой грамотности и стоимость мобильного трафика могут быть не менее важными факторами, чем наличие сетевого покрытия.

Европа обладает развитой телекоммуникационной инфраструктурой и реализует согласованную политику по расширению доступа к цифровым услугам. Высокие показатели демонстрируют также Россия (95,6%), Канада (94,4%), США (94,7%) и Австралия (96,1%). Эти страны входят и в число мировых лидеров по уровню цифрового развития, хотя в сельских районах проблемы с доступом к интернету сохраняются.

В Южной Америке ситуация неоднородна. В Чили интернетом пользуются 95,6% населения, в Уругвае — 92%. Колумбия заметно отстает: здесь показатель составляет 79,4%. Доступ к сети в ряде стран региона по-прежнему ограничивают географические особенности, различия в доходах населения и высокая стоимость строительства широкополосной инфраструктуры.

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