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Первый полноразмерный прототип боевого беспилотника X-BAT получил дальность полета более 3700 километров и возможность вертикального взлета

Первый полноразмерный прототип боевого беспилотника X-BAT / © Shield AI

Компания Shield AI завершила создание первого полноразмерного прототипа своего автономного боевого самолета X-BAT. Это приближает перспективную разработку, способную взлетать и садиться без взлетно-посадочной полосы, к началу летных испытаний. Аппарат получил способность вертикального взлета и посадки (VTOL), что потенциально позволит американским военным применять боевые беспилотники без традиционных аэродромов. Предполагается, что X-BAT сможет действовать с кораблей, удаленных островов и других площадок с ограниченной инфраструктурой.

Прототип, получивший обозначение X-BAT 001, недавно покинул производственный комплекс Shield AI во Фриско, штат Техас. Сейчас компания доставляет аппарат на испытательный аэродром X-Forge 2 в Ньютоне, штат Канзас. Прежде чем перейти к попыткам самостоятельного полета, инженеры приступят к проверке силовой установки и систем вертикального взлета и посадки.

Shield AI намерена проводить испытания поэтапно, прежде чем X-BAT впервые поднимется в воздух самостоятельно. На начальном этапе инженеры запустят двигатель в горизонтальном положении, когда аппарат будет находиться на специальной платформе для взлета и посадки. Затем последуют испытания силовой установки в режиме вертикальной тяги.

На следующем этапе специалисты будут использовать кран для поддержки аппарата во время первых экспериментов с полетом. Такая схема позволит снизить риск потери прототипа в случае остановки двигателя или возникновения другой технической неисправности. Успешное завершение испытаний с использованием крана откроет путь к демонстрационным полетам без страховочной подвески.

Основой силовой установки X-BAT станет турбореактивный двухконтурный двигатель GE Aerospace F110-GE-129E. Он оснащен осесимметричным отклоняемым реактивным соплом, которое позволяет изменять направление тяги и управлять положением самолета при вертикальном взлете, посадке и зависании.

Shield AI и GE Aerospace завершили испытания запуска двигателя, работы поворотного сопла и интеграции силовой установки в июле. Они проходили на предприятии GE в Пиблсе, штат Огайо. Полученные результаты позволили проверить один из важнейших элементов необычной аэродинамической и двигательной схемы аппарата.

X-BAT предлагает альтернативный подход к реализации растущего интереса американских военных к беспилотным ведомым — Collaborative Combat Aircraft (CCA). Shield AI разрабатывает сравнительно крупный беспилотный аппарат, способный нести значительную боевую нагрузку. По имеющимся данным, его размеры примерно вдвое превышают габариты первых поколений беспилотных аппаратов CCA, создаваемых для ВВС США.

Внутренние отсеки вооружения должны позволять размещать боеприпасы массой до 900 килограммов. Дополнительные узлы внешней подвески обеспечат возможность адаптировать вооружение под различные боевые задачи. Среди предполагаемых направлений применения X-BAT компания называет удары по наземным целям, завоевание превосходства в воздухе и радиоэлектронную борьбу.

Для управления полетом и выполнения задач аппарат получит программное обеспечение автономного управления Hivemind собственной разработки Shield AI. Система рассчитана на работу в условиях, когда сигналы GPS и каналы связи становятся ненадежными или недоступными. Такая возможность может оказаться особенно важной при действиях в районах интенсивного противодействия противника.

Shield AI заявляет, что дальность полета X-BAT с полной целевой нагрузкой превысит 3700 километров. Боевой радиус действия, по данным компании, составит приблизительно 1850 километров. Насколько эти показатели соответствуют действительности, предстоит установить в ходе летных испытаний.

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