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Палеонтологи открыли вид динозавра, который специализировался на поедании фруктов

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Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.

Палеонтология
# динозавры
# ископаемые
# овирапторозавры
# Палеонтология
# эволюция
Infernogallus jamesi — новый вид пернатого динозавра из позднего мелового периода
Infernogallus jamesi — новый вид пернатого динозавра из позднего мелового периода / © TotalDino

Новый вид динозавров получил название Infernogallus jamesi, что в переводе с латыни буквально означает «адская курица Джемса». Отлично сохранившиеся ископаемые остатки ящера, включая практически неповрежденный череп и фрагменты скелета, ученые из Университета Стоуни-Брук (США) и Королевского музея Онтарио (Канада) обнаружили в известном раскопками районе Хелл-Крик на западе США.

В конце мелового периода этот пернатый динозавр размером с крупную индейку и весом всего около 12 килограммов сожительствовал с такими грозными гигантами древности, как тираннозавр и трицератопс. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications.

С помощью современного метода компьютерной томографии исследователи подробно реконструировали анатомическое строение черепа и челюстных мышц древнего животного. Выяснилось, что Infernogallus jamesi, принадлежавший к группе овирапторозавров (беззубых пернатых), обладал абсолютно уникальным для своей группы строением ротовой полости.

Особое расположение мышц позволяло его клюву двигаться не только вверх-вниз, но еще вперед и назад, эффективно раздавливая мякоть плодов и аккуратно отделяя ее от семян и косточек. Подобный сложный механизм челюстей сегодня встречается у некоторых специализированных плодоядных птиц вроде попугаев, но у динозавров такую особенность обнаружили впервые.

До этого открытия палеонтологи считали, что разносчиками семян первых цветковых растений были только древние птицы, пресмыкающиеся и мелкие млекопитающие. Однако анализ рациона Infernogallus jamesi показал, что фруктоядные динозавры съедали плоды целиком и переносили непереваренные косточки на большие расстояния. Так ящеры помогали фруктовым деревьям осваивать новые территории и напрямую влияли на эволюцию растительного мира.

Палеонтологи отметили, что эволюция челюстного аппарата этих необычных ящеров проходила синхронно и параллельно глобальному распространению цветковых и плодовых растений по всей планете. Само это открытие показало, что реальное экологическое разнообразие динозавров перед их массовым вымиранием было гораздо богаче и сложнее, чем считалось, а сами они принимали самое активное участие в формировании растительного мира древней Земли.

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Марк Чернов
Марк Чернов
189 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Палеонтология
# динозавры
# ископаемые
# овирапторозавры
# Палеонтология
# эволюция
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