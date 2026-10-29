Палеонтологи открыли вид динозавра, который специализировался на поедании фруктов
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Новый вид динозавров получил название Infernogallus jamesi, что в переводе с латыни буквально означает «адская курица Джемса». Отлично сохранившиеся ископаемые остатки ящера, включая практически неповрежденный череп и фрагменты скелета, ученые из Университета Стоуни-Брук (США) и Королевского музея Онтарио (Канада) обнаружили в известном раскопками районе Хелл-Крик на западе США.
В конце мелового периода этот пернатый динозавр размером с крупную индейку и весом всего около 12 килограммов сожительствовал с такими грозными гигантами древности, как тираннозавр и трицератопс. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications.
С помощью современного метода компьютерной томографии исследователи подробно реконструировали анатомическое строение черепа и челюстных мышц древнего животного. Выяснилось, что Infernogallus jamesi, принадлежавший к группе овирапторозавров (беззубых пернатых), обладал абсолютно уникальным для своей группы строением ротовой полости.
Особое расположение мышц позволяло его клюву двигаться не только вверх-вниз, но еще вперед и назад, эффективно раздавливая мякоть плодов и аккуратно отделяя ее от семян и косточек. Подобный сложный механизм челюстей сегодня встречается у некоторых специализированных плодоядных птиц вроде попугаев, но у динозавров такую особенность обнаружили впервые.
До этого открытия палеонтологи считали, что разносчиками семян первых цветковых растений были только древние птицы, пресмыкающиеся и мелкие млекопитающие. Однако анализ рациона Infernogallus jamesi показал, что фруктоядные динозавры съедали плоды целиком и переносили непереваренные косточки на большие расстояния. Так ящеры помогали фруктовым деревьям осваивать новые территории и напрямую влияли на эволюцию растительного мира.
Палеонтологи отметили, что эволюция челюстного аппарата этих необычных ящеров проходила синхронно и параллельно глобальному распространению цветковых и плодовых растений по всей планете. Само это открытие показало, что реальное экологическое разнообразие динозавров перед их массовым вымиранием было гораздо богаче и сложнее, чем считалось, а сами они принимали самое активное участие в формировании растительного мира древней Земли.