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Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности

❋ 6.5

Исследователи попросили тех, кто сталкивался с околосмертными состояниями, подробно зарисовать все, что они видели. Анализ рисунков показал, что картины, которые наблюдали разные люди, пережившие этот опыт, очень похожи одна на другую.

Медицина
# закономерности
# клиническая смерть
# околосмертные переживания
# реконструкция
# рисунки
© Pexels

Околосмертные состояния  возникают, например, при остановке сердца, дыхательной недостаточности, коме, поражениях мозга или в других ситуациях, угрожающих жизни. Для нейробиологов и психологов такие состояния служат своего рода окном, позволяющим заглянуть в то, как человеческий разум и мозг функционируют в экстремальных условиях.

В то же время для тех, кто лично столкнулся с околосмертным состоянием, этот опыт может быть настолько глубоким и значимым, что меняет всю их дальнейшую жизнь. Многие характеризуют произошедшее как яркие мультисенсорные переживания, наполненные образами — цветами, местами и людьми.

Десятилетия исследований позволили выявить типичные элементы околосмертных состояний: от туннелей и таинственного света до встреч с умершими близкими. Однако до сих пор редко изучалась именно пространственно-визуальная структура таких переживаний — например, какую форму принимало окружающее пространство, где проходили его границы и где, по ощущениям человека, внутри этого пространства находилось его «я».

Метод графической реконструкции, который применили авторы нового исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Psychology, позволил охватить все эти аспекты. Поскольку у людей зачастую не хватает слов, чтобы передать всю интенсивность пережитого, исследователи решили сосредоточиться не на устных рассказах или письменных анкетах, а на анализе геометрии, движения и цветовой палитры визуального мира, который представал перед людьми в такие моменты.

Ученые привлекли к участию в исследовании 50 человек. Их попросили зарисовать все то, что они видели, находясь между жизнью и смертью.

Добровольцы шаг за шагом воссоздавали по памяти окружавшую их визуальную среду. При этом они отмечали собственное положение в пространстве, расположение других людей, стрелками указывали направление своего движения по мере развития событий.

Участники также фиксировали сенсорные детали: цветовую гамму, текстуры, скорость своего перемещения и испытываемые эмоции. В общей сложности люди запечатлели 112 увиденных сцен, 108 из них удалось классифицировать по четырем геометрическим типам, определенным исследователями.

Тип А напоминал конус или туннель, где поле зрения было ограничено прямыми либо наклонными линиями. Тип B представлял собой широкие плавные изгибы, похожие на фрагменты окружности или эллипса. Типы C1-C4 характеризовались более плоскими, почти горизонтальными линиями, тогда как тип C5 напоминал сферу или «пузырь», в котором человек оказывался словно внутри панорамного пространства с обзором в 360 градусов.

Каждый из этих типов пространства был также связан с определенной цветовой гаммой (или ее отсутствием). Так, 79% пространств, напоминающих туннель, участники описывали как «черную пустоту» или «ночное небо», то есть как практически бесцветные или монохромные. Широкие, открытые пространства, напротив, отличались богатством красок: в 87% случаев там присутствовали яркие оттенки, чаще всего лавандовые и розовые.

В некоторых описаниях фигурировали сады или стремительно проносящиеся перед глазами картины из собственной жизни. В случаях, когда пространство представляло собой более плоские дуги, цвета присутствовали у 59-65% участников. Сферические пространства зачастую были наполнены ослепительно белым или золотистым светом.

Также выяснилось, что околосмертное состояние обычно развивалось по следующей схеме: сначала у человека возникало ощущение выхода из физического тела (диссоциативный внетелесный опыт), затем следовало путешествие через нефизические пространства («ядро» околосмертного переживания), а завершалось все моментом воссоединения с физическим телом (ассоциативным внетелесным опытом).

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
191 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Медицина
# закономерности
# клиническая смерть
# околосмертные переживания
# реконструкция
# рисунки
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