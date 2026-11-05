Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности

Исследователи попросили тех, кто сталкивался с околосмертными состояниями, подробно зарисовать все, что они видели. Анализ рисунков показал, что картины, которые наблюдали разные люди, пережившие этот опыт, очень похожи одна на другую.

Околосмертные состояния возникают, например, при остановке сердца, дыхательной недостаточности, коме, поражениях мозга или в других ситуациях, угрожающих жизни. Для нейробиологов и психологов такие состояния служат своего рода окном, позволяющим заглянуть в то, как человеческий разум и мозг функционируют в экстремальных условиях.

В то же время для тех, кто лично столкнулся с околосмертным состоянием, этот опыт может быть настолько глубоким и значимым, что меняет всю их дальнейшую жизнь. Многие характеризуют произошедшее как яркие мультисенсорные переживания, наполненные образами — цветами, местами и людьми.

Десятилетия исследований позволили выявить типичные элементы околосмертных состояний: от туннелей и таинственного света до встреч с умершими близкими. Однако до сих пор редко изучалась именно пространственно-визуальная структура таких переживаний — например, какую форму принимало окружающее пространство, где проходили его границы и где, по ощущениям человека, внутри этого пространства находилось его «я».

Метод графической реконструкции, который применили авторы нового исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Psychology, позволил охватить все эти аспекты. Поскольку у людей зачастую не хватает слов, чтобы передать всю интенсивность пережитого, исследователи решили сосредоточиться не на устных рассказах или письменных анкетах, а на анализе геометрии, движения и цветовой палитры визуального мира, который представал перед людьми в такие моменты.

Ученые привлекли к участию в исследовании 50 человек. Их попросили зарисовать все то, что они видели, находясь между жизнью и смертью.

Добровольцы шаг за шагом воссоздавали по памяти окружавшую их визуальную среду. При этом они отмечали собственное положение в пространстве, расположение других людей, стрелками указывали направление своего движения по мере развития событий.

Участники также фиксировали сенсорные детали: цветовую гамму, текстуры, скорость своего перемещения и испытываемые эмоции. В общей сложности люди запечатлели 112 увиденных сцен, 108 из них удалось классифицировать по четырем геометрическим типам, определенным исследователями.

Тип А напоминал конус или туннель, где поле зрения было ограничено прямыми либо наклонными линиями. Тип B представлял собой широкие плавные изгибы, похожие на фрагменты окружности или эллипса. Типы C1-C4 характеризовались более плоскими, почти горизонтальными линиями, тогда как тип C5 напоминал сферу или «пузырь», в котором человек оказывался словно внутри панорамного пространства с обзором в 360 градусов.

Каждый из этих типов пространства был также связан с определенной цветовой гаммой (или ее отсутствием). Так, 79% пространств, напоминающих туннель, участники описывали как «черную пустоту» или «ночное небо», то есть как практически бесцветные или монохромные. Широкие, открытые пространства, напротив, отличались богатством красок: в 87% случаев там присутствовали яркие оттенки, чаще всего лавандовые и розовые.

В некоторых описаниях фигурировали сады или стремительно проносящиеся перед глазами картины из собственной жизни. В случаях, когда пространство представляло собой более плоские дуги, цвета присутствовали у 59-65% участников. Сферические пространства зачастую были наполнены ослепительно белым или золотистым светом.

Также выяснилось, что околосмертное состояние обычно развивалось по следующей схеме: сначала у человека возникало ощущение выхода из физического тела (диссоциативный внетелесный опыт), затем следовало путешествие через нефизические пространства («ядро» околосмертного переживания), а завершалось все моментом воссоединения с физическим телом (ассоциативным внетелесным опытом).

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Татьяна Зайцева 191 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.